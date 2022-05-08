Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Хотите увидеть настоящий средневековой городок с фахверковыми домиками, булыжной мостовой

Индивидуальная
Хотите увидеть настоящий средневековой городок с фахверковыми домиками, булыжной мостовой и живописным прудом, по которому некогда плавал зеленый остров? Побывать в старейшем и единственном средневековом замке в области, где сохранились строения середины XIV века и фрески, которых уже не осталось нигде в Европе? А может вы отважитесь залезть на 48-метровую башню Фридландской кирхи, чтобы оттуда увидеть ярко-красные черепичные крыши крошечных домиков старинного городка, где некогда произошло самое грандиозное сражение русских войск с наполеоновской армией? Или подняться на шахту самого большого шлюза Мазурского канала, и увидеть бурно падающие на его дно с 30-метровой высоты пенящиеся потоки воды? Тогда я приглашаю вас в захватывающее путешествие по юго-востоку Калининградской области!
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Что вас ожидает 🤩

  • Гвардейск:
  • Замок Тапиау
  • Городская ратуша
  • Лютеранская церковь XVII века
  • Знаменск:
  • Орденская кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке
  • Водопад на реке Лава
  • Поселок Железнодорожный:
  • Средневековые фахверковые домики XVII века
  • Замок Гердауэн
  • Старая мельница
  • Поселок Озерки:
  • Шлюз Мазурского канала
  • Правдинск:
  • Кирха Святого Георгия
  • Руины крепостной стены
  • Домик Наполеона
  • Городской парк и памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому

Подробнее об экскурсии

Мы посетим такие исторические места, как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн, Фридланд. Не ищите эти города на современной карте мира. Не найдете. На их месте, после войны, когда Восточная Пруссия вошла в состав нашего государства, появились города Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба, Железнодорожный и районный центр Правдинск. Но каждый из этих населенных пунктов хранит богатую историю, и мы обязательно с вами прикоснемся к ней.

Гвардейск – Тапиау

Здесь будет наша первая остановка. Свое прежнее название город получил от одноименного замка, строительство которого началось в 1255 году. Замок пережил не одно нападение пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. В разные столетия он был и опорным пунктом, и тюрьмой, и приютом для бедных.
Кроме замка мы увидим бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи, древние склады Ластадие, старинную городскую ратушу, а если повезет (по времени) то услышим бой курантов, когда стрелки на главных городских часах пустятся в пляс, а в открытых окнах ратуши появятся веселые человечки в шляпах и начнут исполнять на ксилофонах одну из мелодий Моцарта.

Знаменск – Велау

Следующей нашей остановкой будет поселок Знаменск. Мы увидим старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке Магистром Тевтонского Ордена Винрихом фон Книпроде, семиарочный мост, переброшенный через реку Лава, заброшенный архитектурный комплекс бывшей провинциальной психиатрической и попечительской лечебницы Алленбурга.
При желании мы сможем совершить водную прогулку на «Лавоходе» — речном трамвайчике к водопаду. Это красивейшее место находится на окраине поселка и является одним из любимых мест отдыха жителей Знаменска и туристов, приезжающих насладиться красотой природы. По возвращении с водной прогулки вам предложат вкусный обед.
Безусловно изюминкой нашего путешествия станет посещение пятого шлюза Мазурского канала (Георгенфельде). Этот канал должен был соединить Мазурские озёра (в Польше) с бассейном реки Прегель и обеспечить выход в Балтику. Общая протяжённость его более 50 км. Шлюз №5 Георгенфельде в поселке Озерки был завершен на 95 процентов. Длина его шахты — 45 метров, ширина — 7,5 метров, глубина — 15 метров! Это грандиозное сооружение — настоящий бетонный исполин никого не оставит равнодушным.

Железнодорожный – Гердауэн

В поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, мы въедем со стороны полуразрушенного замка и старинной мельницы, в которой фашисты в годы войны прятали вывезенные из Советского Союза сокровища и поднимемся в «новый» средневековый городок, словно сошедший со старинной гравюры, с игрушечными фахверковыми домиками, резными ставнями и чугунными оградами. Восстановление старинного немецкого поселка еще продолжается, но и сегодня он уже завораживает приезжих своей «древней» красотой.

Правдинск – Фридланд

Завершим мы нашу поездку в городе Правдинске, бывшем Фридланде. Город этот с многовековой историей прекрасно сохранился. Помимо старинной крепостной стены и кирхи Святого Георгия, насчитывающей более семи веков, мы увидим здание Большого госпиталя, построенного в конце XVII века. Во время Фридландского сражения в здании размещался госпиталь для русских солдат. Считается, что Лев Толстой в романе «Война и мир» описывал именно этот госпиталь.
Я расскажу вам о кровопролитном сражении, которое показало мужество и героизм русских воинов. Не случайно отсчёт номеров одной из самых известных воинских наград России «Георгиевский крест» ведётся от Фридландского сражения, а город Правдинск (до 1946 — Фридланд) является родиной этой славной награды.
Мы прогуляемся по городскому парку, в котором находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому (1756-1807 гг.), командиру Павловского гренадерского полка, получившему смертельные ранения на поле боя во время Фридландского сражения. Памятник ему установлен в 1868 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV с надписью на русском и немецком языках.
Мы также прогуляемся мимо прекрасно сохранившихся старинных вил и увидим одну из старейших гидроэлектростанций, построенных еще в начале XX века.
Уверен, что эта поездка вам запомнится надолго. Ну, что, в дорогу!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи и на речной трамвайчик
  • Обед
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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