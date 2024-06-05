1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
10 555₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по курортам Земландии: история и очарование Светлогорска
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер с гидом из аэропорта в Светлогорск: путешествие с познанием
Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края
Начало: В аэропорту Храброво
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Калининграду из Светлогорска: культурное наследие и сокровища моря
Погрузитесь в уникальный мир Калининграда: от старинных вилл до музеев марципана и янтаря. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь шикарными панорамами Балтики и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Прусский Кёнигсберг и его исторические сокровища
Погрузитесь в историю Прусского Кёнигсберга, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в комфортной обстановке
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - русская Европа: уникальное путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Светлогорск, ул. Маяковского, 14
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
Начало: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Расписание: понедельник, вторник среда, четверг пятница, суббота, воскрес в 10:00
Сегодня в 13:00
17 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
17 537₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта до места назначения👍Артём очень вежливый и аккуратный водитель, а также прекрасный экскурсовод. Заинтересовал меня и сына (11 лет), а в конце ответил на все вопросы👍
- ММария3 июня 2024Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
- ААлексей3 июня 2024Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
- ССергей3 июня 2024Очень довольны что выбрали трансфер в Светлогорск с гидом и экскурсию на Куршскую косу. Артем дает много интересной и полезной
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
- ЕЕлена1 июня 2024Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
- ТТатьяна31 мая 2024Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
- ООлег30 мая 2024Дороговато, не могу всем рекомендовать, не все смогут просто потянуть индивидуального гида. Рекомендую только как эксклюзив, для ценителей подобных туров будет отлично!)
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Индивидуальные»
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