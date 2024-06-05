🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 106 отзывов Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы Начало: Светлогорск-2 от 5 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю Начало: В переулке Гофмана, 2 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 205 отзывов Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция 10 550 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 32 отзыва Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами Начало: В городе Светлогорск 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 17 отзывов Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота 10 555 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск Начало: Светлогорск 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 16 отзывов Путешествие по Куршской косе из Светлогорска Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2 19 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 18 отзывов Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т... 19 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 58 отзывов Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В районе озера Тихое 4 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил... 19000 17 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи Начало: На вокзале Светлогорска от 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ... 4 560 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж Начало: В Светлогорске 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Путешествие по курортам Земландии: история и очарование Светлогорска Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 12 отзывов Трансфер с гидом из аэропорта в Светлогорск: путешествие с познанием Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края Начало: В аэропорту Храброво 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Из Светлогорска - в брутальный Балтийск Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3.5 часа 1 отзыв От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Путешествие по Калининграду из Светлогорска: культурное наследие и сокровища моря Погрузитесь в уникальный мир Калининграда: от старинных вилл до музеев марципана и янтаря. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих... 19 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино 9 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 28 отзывов Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами Начало: Светлогорск 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов 10 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии от 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Популярное предложение Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Отдохните от городской суеты, насладитесь шикарными панорамами Балтики и узнайте интересные факты о Калининградской области Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия: Прусский Кёнигсберг и его исторические сокровища Погрузитесь в историю Прусского Кёнигсберга, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в комфортной обстановке Начало: Заберем из отеля Расписание: Ежедневно с 09:00 11 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Королевский курорт и янтарный берег Начало: Я заберу вас по любому адресу Расписание: По договоренности 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Светлогорск - русская Европа: уникальное путешествие по историческим местам Приглашаем на увлекательную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Г. Светлогорск, ул. Маяковского, 14 от 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2 Расписание: По договоренности 3 900 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 7 часов 15 отзывов Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31 Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37 Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Величественный Кенигсберг из Светлогорска Начало: Ваш отель либо пл. Василевского, 3 Расписание: понедельник, вторник среда, четверг пятница, суббота, воскрес в 10:00 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 9:00 17 537 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 5 часов Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2 Расписание: Каждый день, с 9 до 14 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий 9 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России Начало: У озера Тихое 5 500 ₽ за всё до 4 чел.