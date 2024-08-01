Однодневные – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Светлогорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
211 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 16:00
8 авг в 21:30
10 550 за всё до 3 чел.
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
На машине
18 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
17 авг в 08:30
18 авг в 08:00
10 555 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
На автобусе
6 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Прогуляться по старинным немецким городкам и узнать их историю (в группе)
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездку.
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездкуЭкскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездкуЭкскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездку
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Огромное спасибо Надежде за проведенную экскурсию, все на высочайшем уровне. Маршрут был составлен с учетом всех наших пожеланий. Рассказы Надежды
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    были интересны и познавательны. Организатору Ларисе спасибо за предоставленные услуги, а всем туристам рекомендуем эту компанию и гида Надежду, как человека, очень трепетно относящегося к уникальной природе Калининградской области и любящего дело, которым она занимается. С благодарностью Елена и Михаил

  • А
    Антропова
    16 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Были на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской области, но и России и
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    Европы редко можно встретить. Очень интересный рассказчик. Организация экскурсии отличная- все вовремя, гид объяснил из каких точек будет складываться маршрут, но готов был учесть и наши пожелания. За время экскурсии мы побывали на всех основных точках Куршской косы, успели перекусить и поплавать в море. Но все таки самое важное для нас была познавательность экскурсии и лёгкость подачи.

    Были на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской областиБыли на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской областиБыли на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской областиБыли на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской области
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
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    много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо!

    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная получилась экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду, Ларисе! Эрудит с прекрасным чувством юмора и огромным багажом специальных знаний, а ещё и человек прекрасный: добрый и отзывчивый! Осталось ощущение, что побывали в гостях у хороших друзей!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Однодневные»

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  3. Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 10 555. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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