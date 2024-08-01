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Европы редко можно встретить. Очень интересный рассказчик. Организация экскурсии отличная- все вовремя, гид объяснил из каких точек будет складываться маршрут, но готов был учесть и наши пожелания. За время экскурсии мы побывали на всех основных точках Куршской косы, успели перекусить и поплавать в море. Но все таки самое важное для нас была познавательность экскурсии и лёгкость подачи.