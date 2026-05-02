Вы посетите сразу 5 городов области! В музее Багратионовска вы познакомитесь с бытом солдат, их оружием и формой. Вы посетите поселок Железнодорожный, который напоминает средневековый городок.
Также заглянете в город Гусев, где осмотрите храм Всех Святых и памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории».
Также заглянете в город Гусев, где осмотрите храм Всех Святых и памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории».
Описание экскурсииВы посетите Музей истории края г. Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау), где основная экспозиция посвящена сражению при Прейсиш-Эйлау, которое состоялось 26 января 1807 года между русско-прусской и французской армиями в ходе войны с Францией. В музее представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным. Вы осмотрите памятник, установленный в память о данном сражении (Памятник трём генералам, Памятник-обелиск Славы русского оружия). По пути увидите сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау. В ходе экскурсии перед вами предстанут и удивительные плоды мирного труда: кирха Мюльхаузена (кирха Святой Анны, п. Гвардейское), кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд), куда мы поднимемся, чтобы осмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Храм украшен красивым фигурным сводом и фресками. Увидим сохранившуюся часть замкового комплекса в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн), здание мельницы и кирхи. Экскурсия в посёлок Железнодорожный уникальна, так как в нем сохранилась типичная для средневекового города планировка — узкие улочки, мощеные брусчаткой, фахверковые здания и множество деталей. Это местечко с удивительной атмосферой, где задержалось время. Мы увидим и небольшой городок, также расположенный в приграничной зоне — г. Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Вы увидите оригинальное здание почты с башенкой 1898 года постройки — у немцев в нем тоже были телеграф, телефон и прием посылок. Здесь же расположена и действующая с 1880 года ГЭС, одна из старейших в области. Удивительно, но в исторические хроники Даркемен вошел, как город первого электрического фонаря в Европе! Кстати сказать, в 1807 году в этом городке собралась неплохая компания: русский царь Александр I вместе со своим двоюродным братом королем Фридрихом Вильгельмом III и его супругой королевой Луизой ожидали в гостинице «Ремерсхоф» исхода битвы, которая в это время происходила под Фридландом (Правдинск). Их мирную беседу прервала весть о поражении русской армии и победе пруссов, после чего король с королевой отправились в Мемель (Клайпеду), а русский царь — на встречу своим войскам. В завершение маршрута посетим город Гусев (бывш. Гумбиннен). Центральную площадь города украшает Храм Всех Святых, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой Мировой войны. Увидим и скульптуру золотого ангела на стеле, в руках ангела – сноп лавровых листьев, как символ победы русских войск при Гумбиннене в августе 1914 года. Побываем у памятника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Данная экскурсия особенно впечатлит тех, кто увлекается историей. По маршруту вас ожидают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой. Важная информация: ВЫ ПОСЕТИТЕ СРАЗУ 5 ГОРОДОВ ОБЛАСТИ! Такого количества исторической архитектуры, в том числе Средневековой, памятников, исторических событий, чарующих и значимых мест — вы нигде не встретите!
По средам и субботам в 7:10
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Краеведческий музей г. Багратионовска
- Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд)
- Поселок Железнодорожный (бывш. Гердауэн)
- Город Озерск (бывш. Даркемен)
- Город Гусев (бывш. Гумбиннен)
- Памятник авторства Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание: 800 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина 8а
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 7:10
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВЫ ПОСЕТИТЕ СРАЗУ 5 ГОРОДОВ ОБЛАСТИ! Такого количества исторической архитектуры
- В том числе Средневековой
- Памятников
- Исторических событий
- Чарующих и значимых мест - вы нигде не встретите
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия хорошо организована, автобус комфортабельный, объекты интересные, особая высшая оценка для гида Виктории, она реально профессионал своего дела, настоящий кладезь исторической информации, приятный голос и подача доступная. Единственное я сама
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О
В экскурсионной поездке "Война и мир "мы посетили 5 небольших, но очень интересных, с богатой историей, уютных городов Калининградской области. На маршруте все было организовано очень четко: выезд из курортных
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Ю
Путешествие сразу по пяти населенным пунктам Калининградской области - каждый со своей историей и стилем. Интересный и познавательный рассказ гида. Немного не повезло с погодой, но это не испортило впечатление. В целом осень интересно было и запомнится надолго!
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О
Очень понравилась экскурсия! Гид Виктория прекрасно рассказывает о каждом городе. Много интересных мест. Прекрасное впечатление!
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И
Экскурсия не оставила ярких впечатлений. К работе экскурсовода претензий нет, она отлично ориентировалась в теме. Отдельно отмечу краеведческий музей в Багратионовске! Прекрасная работа сотрудников на пять с плюсом.
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Е
Очень содержательная экскурсия, много можно, что увидеть. Словами не передать, это надо увидеть своими глазами. Много старой немецкой архитектуры, кирхи которые сейчас восстанавливают, очень много красивых локаций. Хоть экскурсия долгая
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