Наш путь будет пролегать по местам, знакомым со страниц учебника истории: битва при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненский прорыв, памятники воинам «забытой» Первой Мировой войны.

Вы посетите музей истории края г. Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау), где основная экспозиция посвящена сражению при Прейсиш-Эйлау, которое состоялось 26 января 1807г. между русско-прусской и французской армиями в ходе войны с Францией. В музее представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным. Осмотрите памятник, установленный в память о данном сражении (Памятник трём генералам, Памятник-обелиск Славы русского оружия). По пути увидите сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау.

В ходе экскурсии перед вами предстанут и удивительные плоды мирного труда: кирха Мюльхаузена (кирха Святой Анны, п. Гвардейское), шлюз №5 на Мазурском канале, который впечатляет размерами, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд), куда мы поднимемся, чтобы осмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Храм украшен красивым фигурным сводом и фресками. Увидим сохранившуюся часть замкового комплекса в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн), здание мельницы и кирхи. Экскурсия в посёлок Железнодорожный уникальна, так как в нем сохранилась типичная для средневекового города планировка — узкие улочки, мощеные брусчаткой, фахверковые здания и множество деталей. Это местечко с удивительной атмосферой, где задержалось время.

Мы увидим и небольшой городок, также расположенный в приграничной зоне — г. Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Вы увидите оригинальное здание почты с башенкой 1898г. постройки — у немцев в нем тоже были телеграф, телефон и прием посылок. Здесь же расположена и действующая с 1880г. ГЭС, одна из старейших в области. Удивительно, но в исторические хроники Даркемен вошел, как город первого электрического фонаря в Европе! Кстати сказать, в 1807г. в этом городке собралась неплохая компания: русский царь Александр I вместе со своим двоюродным братом королем Фридрихом Вильгельмом III и его супругой королевой Луизой ожидали в гостинице «Ремерсхоф» исхода битвы, которая в это время происходила под Фридландом (Правдинск). Их мирную беседу прервала весть о поражении русской армии и победе пруссов, после чего король с королевой отправились в Мемель (Клайпеду), а русский царь — на встречу своим войскам.

В завершении маршрута посетим город Гусев (бывш. Гумбиннен). Центральную площадь города украшает храм Всех Святых, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой Мировой войны. Увидим и скульптура золотого ангела на стеле, в руках ангела – сноп лавровых листьев, как символ победы русских войск при Гумбиннене в августе 1914 года. Побываем у памятника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории».

Данная экскурсия особенно впечатлит тех, кто увлекается историей. По маршруту вас ожидают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой.