Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите сразу 5 городов области! В музее Багратионовска вы познакомитесь с бытом солдат, их оружием и формой. Вы посетите поселок Железнодорожный, который напоминает средневековый городок.



Также заглянете в город Гусев, где осмотрите храм Всех Святых и памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». 4.8 32 отзыва

Туроператор "Юнона" Ваш гид в Светлогорске Задать вопрос Групповая экскурсия 3600 ₽ за человека 4.8 32 отзыва 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы посетите Музей истории края г. Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау), где основная экспозиция посвящена сражению при Прейсиш-Эйлау, которое состоялось 26 января 1807 года между русско-прусской и французской армиями в ходе войны с Францией. В музее представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным. Вы осмотрите памятник, установленный в память о данном сражении (Памятник трём генералам, Памятник-обелиск Славы русского оружия). По пути увидите сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау. В ходе экскурсии перед вами предстанут и удивительные плоды мирного труда: кирха Мюльхаузена (кирха Святой Анны, п. Гвардейское), кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд), куда мы поднимемся, чтобы осмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Храм украшен красивым фигурным сводом и фресками. Увидим сохранившуюся часть замкового комплекса в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн), здание мельницы и кирхи. Экскурсия в посёлок Железнодорожный уникальна, так как в нем сохранилась типичная для средневекового города планировка — узкие улочки, мощеные брусчаткой, фахверковые здания и множество деталей. Это местечко с удивительной атмосферой, где задержалось время. Мы увидим и небольшой городок, также расположенный в приграничной зоне — г. Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Вы увидите оригинальное здание почты с башенкой 1898 года постройки — у немцев в нем тоже были телеграф, телефон и прием посылок. Здесь же расположена и действующая с 1880 года ГЭС, одна из старейших в области. Удивительно, но в исторические хроники Даркемен вошел, как город первого электрического фонаря в Европе! Кстати сказать, в 1807 году в этом городке собралась неплохая компания: русский царь Александр I вместе со своим двоюродным братом королем Фридрихом Вильгельмом III и его супругой королевой Луизой ожидали в гостинице «Ремерсхоф» исхода битвы, которая в это время происходила под Фридландом (Правдинск). Их мирную беседу прервала весть о поражении русской армии и победе пруссов, после чего король с королевой отправились в Мемель (Клайпеду), а русский царь — на встречу своим войскам. В завершение маршрута посетим город Гусев (бывш. Гумбиннен). Центральную площадь города украшает Храм Всех Святых, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой Мировой войны. Увидим и скульптуру золотого ангела на стеле, в руках ангела – сноп лавровых листьев, как символ победы русских войск при Гумбиннене в августе 1914 года. Побываем у памятника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Данная экскурсия особенно впечатлит тех, кто увлекается историей. По маршруту вас ожидают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой. Важная информация: ВЫ ПОСЕТИТЕ СРАЗУ 5 ГОРОДОВ ОБЛАСТИ! Такого количества исторической архитектуры, в том числе Средневековой, памятников, исторических событий, чарующих и значимых мест — вы нигде не встретите!

По средам и субботам в 7:10 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Краеведческий музей г. Багратионовска

Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд)

Поселок Железнодорожный (бывш. Гердауэн)

Город Озерск (бывш. Даркемен)

Город Гусев (бывш. Гумбиннен)

Памятник авторства Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» Что включено Услуги гида

Транспорт

Входные билеты. Что не входит в цену Питание: 800 руб. /чел.

Личные расходы Место начала и завершения? Светлогорск, ул. Ленина 8а Когда и сколько длится? Когда: По средам и субботам в 7:10 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация ВЫ ПОСЕТИТЕ СРАЗУ 5 ГОРОДОВ ОБЛАСТИ! Такого количества исторической архитектуры

В том числе Средневековой

Памятников

Исторических событий

Чарующих и значимых мест - вы нигде не встретите Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.