02:44 Прибытие в поселок Инта.
Здесь мы встречаемся с туристами нашей группы из других городов и даже других стран.
03:00 Отправление на вахтовке до базы Желанная.
08:00 Прибытие на начало пешего маршрута.
Завтрак.
09:00 Инструктаж по технике безопасности на маршруте, план похода, проверка всего необходимого снаряжения, раскладка продуктов по рюкзакам участников.
10:00 Выдвигаемся вдоль озера Нижнее Балбанты вдоль реки Балбанью.
14:00 Обед в урочище "Долина предков" на берегу озера Верхнее Балбанты, с видом на культовую гору Старуха-Из.
Далее трекинг до перевала Либекоиз, где становимся лагерем на ночь.
По дороге после ржавеющего вездехода те, у кого будут силы смогут на склоне трога найти отличные образцы добывавшегося здесь кварца.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Запасной день (полуднёвка с выходом к озеру Бублик и переходу через перевал Кар-Кар в случае непогоды).
Для тура с датой начала 08.08.2022 продолжительность на один запасной день больше – тур 12 дней!
08:00 Подъем.
Завтрак.
09:30 Налегке поднимаемся мимо величественных отрогов к каровому озеру Бублик.
Далее по леднику начинаем восхождение на гору Народа.
На перевале-границе Европы и Азии – обед.
Затем поднимаемся на вершину и видим Уральский хребет не большими кучами курумника, а действительно высокими и крутыми горами!
Вдали видна вторая точка нашего маршрута – Манарага.
Спускаемся через плато Народа, откуда изумительный вид на озеро бублик, перевал кар-кар и верхнюю часть долины Манараги.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
08:00 Подъем.
Завтрак.
Сбор лагеря.
10:00 Переходим через перевал Лимбекоиз в долину реки Лимбекою.
Поднимаемся к перевалу 600 ступеней.
На верхней точке – классическое перевальное озеро.
Уютное, закрытое от ветра с песчаными пляжами.
Купаемся по погоде и состоянию души.
Далее спускаемся вдоль грохочущих водопадов.
Их так много, что возникает ощущение, что мы на дождливом Хамар-Дабане, а не в северных широтах, на приполярном Урале.
На берегу реки Манараги – обед.
Затем треккинг мимо теплых озер до стоянок на берегу напротив г. Манарага.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Маршрут 18,5 км.
08:00 Подъем.
Завтрак.
09:30 Налегке поднимаемся по девственному лесу к высокогорной тундре и перевалу на плече Манараги.
Дальше сложный пусть по крутому курумнику наверх.
Немного лазания и мы на крайнем зубце “Медвежьей лапы”.
Отмечаем восхождение и любуемся видами.
Спускаемся по пути подъема.
Усталые, но счастливые.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Запасной день (днёвка), либо (маршрут 3,5 км).
09:00 Подъем.
Завтрак.
Отдыхаем и наслаждаемся этим занятием.
13:00 Обед.
15:00 трекинг 3,5 км. до слияния рек Косью и Манараги.
Лагерь и стапель.
Сбор катамаранов.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Ночевка.
Сплав 4 дня по горной части Косью и затем, после впадения реки Вангыр, один день по равнинной части до станции Косью.
Удивительно, но несмотря на полное отсутствие следов пребывания человека все время сплава, на маршруте есть 2 отличные бани!
Одну из них мы непременно посетим.
Продолжение сплава.
Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!
Продолжение сплава.
Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!
Продолжение сплава.
Изумительной чистоты вода, невероятное количество рыбы и бесподобные девственные пейзажи!
02:08 выезжаем со станции Косью в г. Киров.
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере.
Обязательно:
Желательно:
По одежде:
Обязательно:
Желательно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
1. Пеший маршрут имеет категорию 1А и будет проходить по болотистым и каменистым почвам - обувь необходимо иметь соответствующую. Нельзя(!) брать новую обувь. Нужно иметь достаточное количество специализированных носков для треккинга.
2. Водный маршрут имеет категорию 2 и будет проходить по небольшому количеству порогов 3 к. с. . Это относительно простые пороги, однако, требования по безопасности нахождения на воде мы будем соблюдать в полной мере.
3. Если есть какие-то заболевания, которые могут хоть как-то повлиять на прохождение тура, необходимо сообщить о них до бронирования тура! Если у кого-то есть какие-то ограничения по пище, необходимо сообщить о них до бронирования тура!
4. Необходимо учесть, что у каждого будет еще около 6 кг. продуктов и 8 кг. общего снаряжения(включая палатки и катамараны в комплекте). Необходимо учесть это при комплектовании рюкзаков и оставить место на 25-30 литров и запас по весу на 14 кг. Не надо брать ничего лишнего. Все это придется нести 40 км. по пересеченной местности 2,5 дня с перепадом высот до 500 м.
5. Восхождения на горы Народная и Манарага будут зависеть от погодных условий. Если на Народную можно идти практически всегда, кроме сильно неблагоприятных условий, то восхождение на г. Манарага даже в небольшой дождь будет под вопросом.
6. Связь на маршруте будет только спутниковая и только экстренная.
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6-ти местными катамаранами, веслами, страховочными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-х, 4-х местными палатками.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
24.07.2022/06.08.2022 (поезд)
11:44 Отправление поезда от станции Пермь 2.
17:19 Пересадка в Кирове
23.56 Поезд до г. Инта.
25.07.2022/07.08.2022(поезд, весь день в дороге)
26.07.2022/8.08.2022
02:44 Прибытие в поселок Инта. Здесь мы встречаемся с туристами нашей группы из других городов и даже других стран.
Отъезд:
05.08.2022/ 19.08.2022 (поезд)
02:08 выезжаем со станции Косью в г. Киров.
06.08.2022/ 20.08.2022 (поезд)
01:40 прибываем в Киров
Выезжаем в г. Пермь в 02:28, либо в 05.48
В Пермь прибываем в 13:35 или 15:31 соответственно
Обнимаемся и прощаемся до следующего классного путешествия!
Время везде местное!