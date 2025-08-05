На экскурсии по Сыктывкару вы откроете для себя места, где современное искусство выходит за рамки привычного.Узнайте, как художники превратили пустующий дом в выставочное пространство, почему горожане водили хоровод вокруг стелы

и как в городе появилась одна станция метро. Это путешествие позволит вам взглянуть на город с новой стороны и понять, как СОВРИСК переплетается с повседневной жизнью. Экскурсия подходит для взрослых и подростков от 14 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сыктывкаре

Дмитрий Ваш гид в Сыктывкаре

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Мы посмотрим на легальное и нелегальное уличное искусство. Поговорим о связи СОВРИСКа с повседневной жизнью — как оно встраивается и переплетается с привычным ландшафтом города.

Итак, в нашей программе:

Кировский парк. Рассмотрим уличное искусство на территории парка и обсудим, как это место связано с культурой города

Рассмотрим уличное искусство на территории парка и обсудим, как это место связано с культурой города Дома, которых нет: вы увидите дом на улице Куратова, служивший точкой сбора творческой молодёжи. И дом на Интернациональной, ставший выставочным пространством для художников

вы увидите дом на улице Куратова, служивший точкой сбора творческой молодёжи. И дом на Интернациональной, ставший выставочным пространством для художников Сыктывкарское метро. Обсудим судьбу единственной станции, да и то не работающей

Обсудим судьбу единственной станции, да и то не работающей «Револьт-центр». Заглянем в пространство, где регулярно проходят выставки

На экскурсии вы услышите:

о современном искусстве в Сыктывкаре

прошлых и настоящих проектах в сфере СОВРИСКа

про выставку в заброшенном доме

зачем горожане водили хоровод вокруг стелы «Трудовой Славы»

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.