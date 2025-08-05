На экскурсии по Сыктывкару вы откроете для себя места, где современное искусство выходит за рамки привычного.
Узнайте, как художники превратили пустующий дом в выставочное пространство, почему горожане водили хоровод вокруг стелы
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть уникальное уличное искусство
- 🏛 Посетить выставочные пространства
- 🖼 Узнать о проектах СОВРИСКа
- 🚇 Обсудить историю сыктывкарского метро
- 🗣 Погрузиться в атмосферу творчества
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Кировский парк
- Дом на улице Куратова
- Дом на Интернациональной
- Сыктывкарское метро
- Револьт-центр
Описание экскурсии
Мы посмотрим на легальное и нелегальное уличное искусство. Поговорим о связи СОВРИСКа с повседневной жизнью — как оно встраивается и переплетается с привычным ландшафтом города.
Итак, в нашей программе:
- Кировский парк. Рассмотрим уличное искусство на территории парка и обсудим, как это место связано с культурой города
- Дома, которых нет: вы увидите дом на улице Куратова, служивший точкой сбора творческой молодёжи. И дом на Интернациональной, ставший выставочным пространством для художников
- Сыктывкарское метро. Обсудим судьбу единственной станции, да и то не работающей
- «Револьт-центр». Заглянем в пространство, где регулярно проходят выставки
На экскурсии вы услышите:
- о современном искусстве в Сыктывкаре
- прошлых и настоящих проектах в сфере СОВРИСКа
- про выставку в заброшенном доме
- зачем горожане водили хоровод вокруг стелы «Трудовой Славы»
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сыктывкаре
Провёл экскурсии для 25 туристов
Куратор и художник творческого объединения. Создаю проекты в сфере культуры и современного искусства. Люблю и изучаю города Республики Коми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
5 авг 2025
На экскурсии были не только показаны интересные работы из стрит-арта (и не только его), но и рассказано, какой в них заложен смысл, кто был авторами работ. Некоторые можно увидеть самостоятельно, но не все: есть такие, которые довольно сложно обнаружить, если ты в городе проездом - поэтому если вы любитель непарадных маршрутов и современной городской среды, то экскурсию однозначно рекоммендую!
Андрей
2 авг 2025
Заказали обзорную экскурсию по городу для 2-х человек. Дмитрий оказался очень интересным, эрудированным рассказчиком, знающим город, его историю и с удовольствием отвечал на наши вопросы.
Три часа пролетели не заметно.
И
Ирина
8 мая 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий был внимателен к нам и нашим запросам. Приятное общение, позволившее почувствовать чем живет город, увидеть воплощение творческих идей художников и познакомиться с основными историческими вехами.
Входит в следующие категории Сыктывкара
