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До революции в городе было восемь действующих храмов. Вы услышите о судьбе некоторых из них. Мы пройдём по Кировскому парку, где раньше стоял главный храм. Погуляем по Стефановской площади и обсудим одноимённый собор. По желанию зайдём в уцелевший Свято-Вознесенский храм. Я покажу вам архивные фотографии и расскажу, как восстанавливают святыни.