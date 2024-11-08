До революции в городе было восемь действующих храмов. Вы услышите о судьбе некоторых из них. Мы пройдём по Кировскому парку, где раньше стоял главный храм. Погуляем по Стефановской площади и обсудим одноимённый собор. По желанию зайдём в уцелевший Свято-Вознесенский храм. Я покажу вам архивные фотографии и расскажу, как восстанавливают святыни.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- О Троицком соборе, положившем начало городу Усть-Сысольску (Сыктывкару). Я расскажу вам легенды о купеческой династии Сухановых, чьими усилиями был возведён собор
- Трагической судьбе самого большого храма города — Стефановского, взорванного большевиками в год разрушения храма Христа Спасителя в Москве
- Ещё одной Стефановской церкви, в которой чекисты разместили увеселительный клуб
- Богородицкой церкви, превращённой в 20–30-е годы прошлого века в пересыльную тюрьму
- Храме на улице Кутузова, от которого остался только деревянный корпус
- Единственном уцелевшем храме — Свято-Вознесенском
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кировского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Сыктывкаре
Провёл экскурсии для 433 туристов
Меня зовут Игорь, я журналист, писатель и краевед. Живу в Сыктывкаре с двухлетнего возраста, написал о нём несколько десятков очерков. Последние семь лет с удовольствием показываю город всем желающим, делюсь его историей и легендами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
8 ноя 2024
Великолепная экскурсия. Интереснейшая информация.
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