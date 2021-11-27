Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Вас ждет яркое и интересное путешествие по Таганрогу. За несколько часов мы увидим исторический центр города, самые главные его достопримечательности и знаковые места, заглянем в старинный парк Горького, прикоснемся к тайнам, которые он бережно хранит, узнаем об уголках, где любил гулять Антон Чехов и другие известные горожане, об экзотических деревьях, привезенных и посаженных в парке, коим могут позавидовать некоторые дендрарии!
И, конечно, мы совершим прелюбопытную экскурсию по Таганрогскому драматическому театру имени А. П. Чехова, который был основан в далеком 1827 году! Мы узнаем, чем дышит театр, как ставятся спектакли и получают роли артисты, побываем в закулисье, репетиционном зале и узнаем много интересных фактов и тайн этого атмосферного места.
Краткая программа экскурсии
Сбор группы;
Пешеходная экскурсия по городу;
Общение и дегустация вина в кафе;
Экскурсия по закулисью театра;
Спектакль.
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсионное сопровождение
Билеты в театр
Дегустация вина в кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская улица, 9, Таганрог
Завершение: Петровская улица, 90, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
См. календарь
Наталья С.
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