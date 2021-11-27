Об экскурсии

Вас ждет яркое и интересное путешествие по Таганрогу. За несколько часов мы увидим исторический центр города, самые главные его достопримечательности и знаковые места, заглянем в старинный парк Горького, прикоснемся к тайнам, которые он бережно хранит, узнаем об уголках, где любил гулять Антон Чехов и другие известные горожане, об экзотических деревьях, привезенных и посаженных в парке, коим могут позавидовать некоторые дендрарии!

И, конечно, мы совершим прелюбопытную экскурсию по Таганрогскому драматическому театру имени А. П. Чехова, который был основан в далеком 1827 году! Мы узнаем, чем дышит театр, как ставятся спектакли и получают роли артисты, побываем в закулисье, репетиционном зале и узнаем много интересных фактов и тайн этого атмосферного места.

Краткая программа экскурсии