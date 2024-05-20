Пешие экскурсии-прогулки в Таганроге с экскурсоводом

Найдено 10 экскурсий в категории «Пешеходные» в Таганроге, цены от 2 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Были и небыли Таганрога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
143 отзыва
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670 за всё до 8 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Пешеходная экскурсия по Таганрогу: от Каменной лестницы до дворца Алфераки
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: старинные храмы, купеческие особняки и памятники
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Замечательный день в Таганроге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
1 отзыв
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
Пройдитесь по знаковым местам Таганрога, загляните в закулисье театра Чехова и насладитесь дегустацией вина в уютном кафе
Начало: Октябрьская улица, 9, Таганрог
Расписание: См. календарь
27 июля в 14:00
2 750 за человека
Богудония с судаком
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Богудония с судаком» в Таганроге
Захватывающая экскурсия по Богудонии с ухой из свежего судака и жареными бычками. Вокальное сопровождение от Мишани BAND
Начало: Ул. Шевченко, 37
Расписание: 11.12.2021 в 10:45
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
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    ни спросили - он знает ответ: от историй жизни Чехова (естественно, потому что экскурсия тематическая) до корневой системы тополей)) Гуляли почти три часа, в итоге - полный и яркий рассказ не только об Антон Палыче, но и о Таганроге и истории России в целом. Горячо рекомендуем!

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Были и небыли Таганрога
    Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)
  • И
    Илья
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Были и небыли Таганрога
    Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная
  • h
    hi+79281
    30 апреля 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали
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    о интересных фактах его семьи, о периоде жизни его в Таганроге и прототипах персонажей произведений АП. Дошли до каменной лестнице. . Заходили и смотрели старую парадную на Итальянском. Спасибо Юлии за познавательную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2024
    Были и небыли Таганрога
    Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!
  • В
    Вета
    11 апреля 2024
    Замечательный день в Таганроге
    От экскурсии с Сергеем Д остались самые наилучшие впечатления. Мы с подругой провели,действительно,замечательный день в Таганроге. Наш гид не просто профессионал в своем деле, но и человек, который любит и гордится своим городом. Спасибо ему за увлекательную и познавательную экскурсию.
  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Хорошая экскурсия,общительный экскурсовод,со знанием темы и с юмором провел нас по некоторым Чеховским местам,все понравилось,спасибо.
  • в
    виктория
    4 октября 2023
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Высокопрофессиональный гид, с огромной любовью раскрывает все темы касающиеся и города и истории и личностей эпохи. С добрым юмором. Легко
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    и просто все воспринимается чудесный маршрут. Игорь даёт много больше чем заявлено. Показывает такие места в Таганроге которые сам путешественник не нашёл бы точно!! Замечательно все!!! Обратимся к этому классному гиду обязательно в след раз!!! Спасибоооооо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Пешеходные»

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  3. Парк Горького
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