1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная экскурсия по Таганрогу: от Каменной лестницы до дворца Алфераки
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: старинные храмы, купеческие особняки и памятники
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
Пройдитесь по знаковым местам Таганрога, загляните в закулисье театра Чехова и насладитесь дегустацией вина в уютном кафе
Начало: Октябрьская улица, 9, Таганрог
Расписание: См. календарь
27 июля в 14:00
2 750₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Богудония с судаком» в Таганроге
Захватывающая экскурсия по Богудонии с ухой из свежего судака и жареными бычками. Вокальное сопровождение от Мишани BAND
Начало: Ул. Шевченко, 37
Расписание: 11.12.2021 в 10:45
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 мая 2024Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
- ИИрина19 мая 2024Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)
- ИИлья14 мая 2024Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
- ССергей11 мая 2024Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная
- hhi+7928130 апреля 2024Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали
- ТТатьяна28 апреля 2024Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!
- ВВета11 апреля 2024От экскурсии с Сергеем Д остались самые наилучшие впечатления. Мы с подругой провели,действительно,замечательный день в Таганроге. Наш гид не просто профессионал в своем деле, но и человек, который любит и гордится своим городом. Спасибо ему за увлекательную и познавательную экскурсию.
- ААндрей9 ноября 2023Хорошая экскурсия,общительный экскурсовод,со знанием темы и с юмором провел нас по некоторым Чеховским местам,все понравилось,спасибо.
- ввиктория4 октября 2023Высокопрофессиональный гид, с огромной любовью раскрывает все темы касающиеся и города и истории и личностей эпохи. С добрым юмором. Легко
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Пешеходные»
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