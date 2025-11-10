Таруса - это место, где творили такие гении, как Поленов и Цветаева. Город, который вдохновлял Рихтера и Бродского, продолжает привлекать творческих людей.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Город вдохновения для художников
- 📚 Истории о великих писателях
- 🌿 Прекрасные виды на Оку
- 🏛️ Культурное наследие
- 🎶 Место встречи творческих людей
Что можно увидеть
- Поленовские пейзажи
- Дом Цветаевых
Описание экскурсииЭто не просто тихий обаятельный городок с населением 9000 человек, это точка притяжения творческих людей, которых неведомая сила собирает здесь уже больше ста лет. Поленов писал тут свои пейзажи, на высоких берегах Оки отдыхали летом Цветаевы, Святослав Рихтер, бывали Иосиф Бродский, Александр Солженицын, Андрей Тарковский и Булат Окуджава. А про жизнь в Тарусе Паустовского и Беллы Ахмадуллиной местные до сих пор с удовольствием делятся воспоминаниями.
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Теперь в Тарусе множество музеев и памятных мест. И почти до всех можно дойти пешком: небольшая набережная с потрясающими видами
- Центральная площадь
- Где сконцентрированы атмосферные места
- Галереи и музеи
Что включено
- Вся программа, обед и чаепитие входят в стоимость.
Что не входит в цену
- Транспорт до Тарусы и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 22, Таруса
Завершение: Идем на чаепитие в восстановленную избу к местным энтузиастам
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
