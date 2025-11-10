Описание Выбрать день Ответы на вопросы



Здесь можно услышать истории о Паустовском и Ахмадуллиной, которые читать дальше до сих пор живут в памяти местных жителей.



Экскурсия по Тарусе - это возможность окунуться в атмосферу, где каждое место дышит историей и культурой. Прекрасные виды на Оку и уютные улочки создают неповторимую атмосферу Таруса - это место, где творили такие гении, как Поленов и Цветаева. Город, который вдохновлял Рихтера и Бродского, продолжает привлекать творческих людей.Здесь можно услышать истории о Паустовском и Ахмадуллиной, которые 5 причин купить эту экскурсию 🎨 Город вдохновения для художников

📚 Истории о великих писателях

🌿 Прекрасные виды на Оку

🏛️ Культурное наследие

🎶 Место встречи творческих людей

Анастасия Ваш гид в Тарусе Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-15 человек Когда Точная дата и время согласуются с гидом 8000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 13:00

Что можно увидеть Поленовские пейзажи

Дом Цветаевых

Описание экскурсии Это не просто тихий обаятельный городок с населением 9000 человек, это точка притяжения творческих людей, которых неведомая сила собирает здесь уже больше ста лет. Поленов писал тут свои пейзажи, на высоких берегах Оки отдыхали летом Цветаевы, Святослав Рихтер, бывали Иосиф Бродский, Александр Солженицын, Андрей Тарковский и Булат Окуджава. А про жизнь в Тарусе Паустовского и Беллы Ахмадуллиной местные до сих пор с удовольствием делятся воспоминаниями.

Точная дата и время согласуются с гидом Выбрать дату