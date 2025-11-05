Таруса в историях и лицах

Таруса раскрывает свои тайны через истории известных личностей и культурные феномены.
Город, вдохновивший Цветаевых, Поленовых и других, предлагает путешествие по живописным местам, от белокаменных храмов до аллеи поэтов.
Уникальные маршруты и видовые точки позволят понять, почему Таруса стала местом притяжения для творческих людей. Не упустите шанс прикоснуться к её богатой истории и современности
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные истории известных личностей
- 🏞️ Живописные видовые точки
- 📜 Исторические и культурные открытия
- 🎨 Связь с великими художниками и поэтами
- 🚶♂️ Удобный формат экскурсии
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Излучина Оки
- Аллея поэтов
- Цветаевская тропа
- Воскресенская горка
- Камень памяти Цветаевой
- Мемориальное надгробие «Уснувший мальчик»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Излучину Оки и панораму города с лучших видовых точек.
- Аллею поэтов, цветаевскую тропу и серпантинную дорогу.
- Воскресенскую горку и белокаменные храмы.
- Камень памяти Цветаевой.
- Мемориальное надгробие «Уснувший мальчик».
- Дома известных «тарусских пленников».
Вы узнаете:
- Что значила Таруса для Цветаевых и Поленовых, Паустовского, Заболоцкого, Рихтера и Ахмадулиной.
- Как с Тарусой связаны Чехов, Бальмонт, Пастернак, Бродский и семья Тарковских.
- Сколько Нобелевских лауреатов здесь бывало.
- Как в городе появилась «долина грёз».
- Где жила и работала в Тарусе дочь Цветаевой.
- Каково происхождение рецепта цветаевского пирога и где его готовят лучше всего.
- И многое другое.
Организационные детали
- На маршруте встречаются небольшие подъёмы и спуски.
- По запросу экскурсию можно провести в автопешеходном формате (на вашем или моем авто).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 631 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, копилку моих тарусских историй я собираю не первый год. Я тарусская дачница в третьем поколении, журналист и сотрудник музея семьи Цветаевых. Всё это позволяет мне рассказывать о Тарусе со знанием и любовью.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
5 ноя 2025
Спасибо Юлии-создана легкая атмосфера общения, чувствуется, что экскурсовод любит город и дело, которым занимается. Дала много контактов и рекомендаций что еще посмотреть, попробовать в Тарусе. Мы остались очень довольны.
Екатерина
4 ноя 2025
Все положительные отзывы - абсолютная и стопроцентная правда! Юлия тонка, грамотная, эрудированная. Любящая свой родной город, рассказывающая о нем с восторгом и конечно же, глубокое и структурированное знание материала. Плюс - максимальная забота о комфорте тех, кого она сопровождает.
И
Игорь
2 ноя 2025
Во-первых, спасибо Юлии за то, что пошла нам навстречу и выгадала более удобное время для экскурсии. Экскурсия нам понравилась: Юлия любит то, о чём рассказывает и очень много знает о том, о чём рассказывает- знает гораздо больше, чем отводится времени на экскурсию. На любой вопрос есть ответ. Рекомендуем.
Н
Наталия
26 окт 2025
Нам в е понравилось
Рекомендуем
Рекомендуем
Е
Елена
25 окт 2025
Спасибо огромное организатору Юле за эту экскурсию! И составлено грамотно, и рассказано живо и увлекательно! В основном, среди нас были люди, впервые приехавшие в Тарусу, - и знакомство с ней
И
Иванчихина
16 окт 2025
Очень познавательная экскурсия. Юлия профессионал. Большое спасибо.
Ольга
13 окт 2025
Замечательный городок на берегу Оки. Благодаря Юлии узнали много интересного. Не смотря на дождливый день, экскурсия удалась. Спасибо Юлии за интересную, познавательную экскурсию.
Ольга
12 окт 2025
Юля неисчерпаемый источник информации. С радостью делится ее с гостями.
Очень приятный гид, один из самых лучших с кем мне лично приходилось гулять.
Спасибо,Юля!
Спасибо,Юля!
Очень приятный гид, один из самых лучших с кем мне лично приходилось гулять.
Спасибо,Юля!
Алла
10 окт 2025
Были на экскурсии с Юлией 7 октября, нам с мужем очень понравилось ВСЁ!)) Юля - очень приятная в общении, доброжелательная, внимательная ко всем вопросам и пожеланиям, мы с удовольствием провели
Анна
10 окт 2025
Хотелось бы выразить огромную благодарность Юлии за погружение в творческий мир небольшой и уютной Тарусы. Юлия познакомила нас с многочисленными обитателями этого провинциального городка: художниками, поэтами, музыкантами, архитекторами, писателями и
Лариса
7 окт 2025
Экскурсия по Тарусе оставила незабываемые впечатления! Этот небольшой городок поражает своей тихой провинциальностью и уютом, словно переносит вас в прошлое. Здесь чувствуешь особую атмосферу творчества и вдохновения, ведь именно в
Е
Елена
7 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Прекрасный, знающий гид! Спасибо
С
Светлана
29 сен 2025
Выражаем огромную благодарность Юлии за великолепную экскурсию!
Юлия - не только прекрасный экскурсовод, но и потрясающий человек. Она искренне переживала за наши впечатления и делала всё возможное, чтобы нам понравилось и
Юлия - не только прекрасный экскурсовод, но и потрясающий человек. Она искренне переживала за наши впечатления и делала всё возможное, чтобы нам понравилось и
е
евгения
29 сен 2025
Экскурсовод Юлия произвела на нашу группу неизгладимое впечатление своими знаниями, своей любовью к городу и самое главное - стихами! Ее рассказ про любимый город с видом на Оку и бескрайние просторы земли русской - это поэзия! В Тарусе время, как-будто остановилось. Остались не просто довольны от общения, а остались в восхищении от увиденного и услышанного! Спасибо большое!
И
Ираида
27 сен 2025
Экскурсия с Юлией по Тарусе - это захватывающе интересный рассказ о городе и людях, с ним связанных. Три часа по Тарусе - частично экскурсия пешеходная, частично на личном автомобиле Юлии, посмотрели много, и много нового для себя узнали. Спасибо Юлии за экскурсию и переданную удивительную атмосферу Тарусы!!!!!
