Таруса в историях и лицах

в компании с ней почти три часа. Она могла бы и еще два раза по три часа рассказывать и было бы очень интересно, но рамки экскурсии не выдержат такой объем. По организации экскурсии и по подаче материала - все безупречно. Экскурсия выстроена логически правильно, на каждом этапе Юле хотелось рассказать нам как можно больше, поэтому вышли за временные рамки. Но такое обилие информации совсем не утомило, наоборот, мы были так заинтересованы, что еще долго с мужем обсуждали то, о чем узнали от Юлии. Она профессионал, к тому же не просто хорошо знает тему и умеет донести информацию, но и очень любит свое дело, свой город, это чувствуется, передается нам и оставляет приятные чувства и воспоминания в душе. Спасибо, Юлия! Надеемся на встречу и на других Ваших экскурсиях!