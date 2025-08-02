Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Тарусе, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 10 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Дачная Таруса и усадьба Истомино Погулять по старинным улочкам, услышать истории знаменитых дачников и отдохнуть в дворянской усадьбе Начало: В центре Тарусы 17 600 ₽ за всё до 6 чел. 6 часов Групповая до 15 чел. Таруса: город вдохновения Таруса - город, где творили Поленов и отдыхали Цветаевы. Узнайте, почему этот уголок привлекает художников и писателей уже более века Начало: Ул. Ленина, 22, Таруса Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом 8000 ₽ за человека Другие экскурсии Тарусы

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тарусу на 1 день, гиды Тарусы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тарусу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025