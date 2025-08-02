Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе
Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
Погулять по старинным улочкам, услышать истории знаменитых дачников и отдохнуть в дворянской усадьбе
Начало: В центре Тарусы
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
17 600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Таруса: город вдохновения
Таруса - город, где творили Поленов и отдыхали Цветаевы. Узнайте, почему этот уголок привлекает художников и писателей уже более века
Начало: Ул. Ленина, 22, Таруса
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 13:00
9 авг в 13:00
8000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в августе 2025
Сейчас в Тарусе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 17 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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