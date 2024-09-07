Прогуляйтесь по улочкам Тарусы, окунитесь в историю и насладитесь видами. Узнайте о жизни знаменитых дачников и культурном наследии города
Прогулка по историческим улочкам Тарусы позволит вам окунуться в атмосферу жизни знаменитых дачников 19-20 веков, таких как семья Цветаевых и Паустовский.
Вы сможете насладиться живописными видами и узнать о культурном наследии этого уютного провинциального городка. Экскурсия включает посещение всех значимых достопримечательностей и обсуждение истории Тарусы.
Это уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве известных личностей, которые выбрали Тарусу своим домом
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🌳 Живописные виды
🏛 Исторические улочки
📚 Культурное наследие
👨👩👧👦 Идеально для семей
🎨 Интересные факты о дачниках
Что можно увидеть
Улочки Тарусы
Дом семьи Цветаевых
Дом Паустовского
Дом Ракицкого
Дом Заболоцкого
Описание экскурсии
Приглашение в Тарусу
Откройте для себя исторические места, которые сохранили дух прошлого! Знаменитые дачники 19 – 20 веков приглашают вас в этот уютный и живописный городок. Таруса, с её красивыми улочками, извивающимися по холмам к реке Оке, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу исторической дачной жизни.
История Тарусы
Во время прогулки мы обсудим увлекательную историю Тарусы и познакомимся с её известными жителями. Вы узнаете о таких личностях, как:
Семья Цветаевых
Ракицкий
Паустовский
Заболоцкий
И многих других
Достопримечательности и виды
Во время экскурсии вы сможете насладиться красотой местных достопримечательностей и восхитительными пейзажами. Каждое место здесь пропитано историей и вдохновением, что делает Тарусу поистине уникальным уголком России.
Магия природы
Как сказал К. Г. Паустовский: «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу». Присоединяйтесь к нам и откройте для себя эту магию!
Расписание: любой день по договорённости. С 10 до 17 (начало). Сезон: с мая по конец октября. Сентябрь-октябрь: крайнее время начала экскурсии 15:30!
В ходе экскурсии познакомимся со всеми достопримечательностями
И полюбуемся потрясающими видами
Что включено
Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
Аренда катера до Тарусы (туда-обратно):, 3000 до 3-х человек (далее + 1000 один человек
Место начала и завершения?
Пляж в усадьбе Поленово
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание: любой день по договорённости. С 10 до 17 (начало). Сезон: с мая по конец октября. Сентябрь-октябрь: крайнее время начала экскурсии 15:30!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Место встречи пляж Поленово или пляж в Бехово
Как вам удобнее (по договоренности)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Каширин
7 сен 2024
Экскурсовод - Марина, человек увлеченный - рассказывает вдохновенно, активно сопереживая персонажам, про которых рассказывает! Незабываемые впечатления от прогулке на моторном катере по реке Ока! Все очень четко - по времени заранее согласовали. Рекомендую всем!