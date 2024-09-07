Прогулка по историческим улочкам Тарусы позволит вам окунуться в атмосферу жизни знаменитых дачников 19-20 веков, таких как семья Цветаевых и Паустовский. Вы сможете насладиться живописными видами и узнать о культурном наследии этого уютного провинциального городка. Экскурсия включает посещение всех значимых достопримечательностей и обсуждение истории Тарусы. Это уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве известных личностей, которые выбрали Тарусу своим домом

Описание экскурсии

Приглашение в Тарусу

Откройте для себя исторические места, которые сохранили дух прошлого! Знаменитые дачники 19 – 20 веков приглашают вас в этот уютный и живописный городок. Таруса, с её красивыми улочками, извивающимися по холмам к реке Оке, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу исторической дачной жизни.

История Тарусы

Во время прогулки мы обсудим увлекательную историю Тарусы и познакомимся с её известными жителями. Вы узнаете о таких личностях, как:

Семья Цветаевых

Ракицкий

Паустовский

Заболоцкий

И многих других

Достопримечательности и виды

Во время экскурсии вы сможете насладиться красотой местных достопримечательностей и восхитительными пейзажами. Каждое место здесь пропитано историей и вдохновением, что делает Тарусу поистине уникальным уголком России.

Магия природы

Как сказал К. Г. Паустовский: «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу». Присоединяйтесь к нам и откройте для себя эту магию!