Мой друг, поехали в Тарусу

Прогуляйтесь по улочкам Тарусы, окунитесь в историю и насладитесь видами. Узнайте о жизни знаменитых дачников и культурном наследии города
Прогулка по историческим улочкам Тарусы позволит вам окунуться в атмосферу жизни знаменитых дачников 19-20 веков, таких как семья Цветаевых и Паустовский.

Вы сможете насладиться живописными видами и узнать о культурном наследии этого уютного провинциального городка. Экскурсия включает посещение всех значимых достопримечательностей и обсуждение истории Тарусы.

Это уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве известных личностей, которые выбрали Тарусу своим домом
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Живописные виды
  • 🏛 Исторические улочки
  • 📚 Культурное наследие
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 🎨 Интересные факты о дачниках
    • Мой друг, поехали в Тарусу
    Мой друг, поехали в Тарусу
    Мой друг, поехали в Тарусу

    Что можно увидеть

  • Улочки Тарусы
  • Дом семьи Цветаевых
  • Дом Паустовского
  • Дом Ракицкого
  • Дом Заболоцкого

    • Описание экскурсии

    Приглашение в Тарусу

    Откройте для себя исторические места, которые сохранили дух прошлого! Знаменитые дачники 19 – 20 веков приглашают вас в этот уютный и живописный городок. Таруса, с её красивыми улочками, извивающимися по холмам к реке Оке, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу исторической дачной жизни.

    История Тарусы

    Во время прогулки мы обсудим увлекательную историю Тарусы и познакомимся с её известными жителями. Вы узнаете о таких личностях, как:

    • Семья Цветаевых
    • Ракицкий
    • Паустовский
    • Заболоцкий
    • И многих других

    Достопримечательности и виды

    Во время экскурсии вы сможете насладиться красотой местных достопримечательностей и восхитительными пейзажами. Каждое место здесь пропитано историей и вдохновением, что делает Тарусу поистине уникальным уголком России.

    Магия природы

    Как сказал К. Г. Паустовский: «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу». Присоединяйтесь к нам и откройте для себя эту магию!

    Расписание: любой день по договорённости. С 10 до 17 (начало). Сезон: с мая по конец октября. Сентябрь-октябрь: крайнее время начала экскурсии 15:30!

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Знаменитые тарусские дачи 19 - 20 веков
    • В ходе экскурсии познакомимся со всеми достопримечательностями
    • И полюбуемся потрясающими видами
    Что включено
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит в цену
    • Аренда катера до Тарусы (туда-обратно):, 3000 до 3-х человек (далее + 1000 один человек
    Место начала и завершения?
    Пляж в усадьбе Поленово
    Когда и сколько длится?
    Когда: Расписание: любой день по договорённости. С 10 до 17 (начало). Сезон: с мая по конец октября. Сентябрь-октябрь: крайнее время начала экскурсии 15:30!
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Место встречи пляж Поленово или пляж в Бехово
    • Как вам удобнее (по договоренности)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
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    1
    К
    7 сен 2024
    Экскурсовод - Марина, человек увлеченный - рассказывает вдохновенно, активно сопереживая персонажам, про которых рассказывает! Незабываемые впечатления от прогулке на моторном катере по реке Ока! Все очень четко - по времени заранее согласовали. Рекомендую всем!

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