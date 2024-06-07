Таруса. Там, где живёшь сердцем

Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Моя Таруса — как шкатулка с секретом.

Здесь не найти сохранившейся древней старины и выдающейся архитектуры, но каждый уголок обволакивает невидимой магией и больше никуда не отпускает. Улицы пестрят громкими именами — и пленяют тихой красотой.

Я поделюсь с вами своей беззаветной любовью к малой Родине и покажу места, которыми вдохновлялись великие творцы.
4.88
8 отзывов
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Увидеть Тарусу — понять Россию

Я живу в Тарусе с раннего детства, экскурсии по городу вожу не первый год. И за всё это время у меня так и не появился конспект и план прогулки. Я — за импровизацию. Хочу, чтобы вы получили от встречи с Тарусой именно то, за чем приехали.

В зависимости от ваших пожеланий и настроения, главной темой экскурсии могут стать:

  • Известные места, где бывали, жили, вдохновлялись и творили великие мастера искусства: Поленовы, Цветаевы, Борисов-Мусатов, Вульфы, Паустовский
  • Среднерусская природа в своем скромном великолепии
  • Феномен русской творческой жизни и судьбы прославленных художников, писателей и деятелей науки
  • Повседневная Таруса: истории о тех, кто живёт в городе и развивает его в наши дни

Чем запомнится наш город

  • Главная площадь города и собор Святых апостолов Петра и Павла
  • Аллея литературной славы на набережной Оки
  • Загадочный камень-кенотаф Марины Цветаевой
  • Трогательный «Уснувший мальчик» — надгробие могилы тончайшего гения живописи Борисова-Мусатова
  • Храм Воскресения Христова на высоком косогоре с панорамным видом на реку и заокские дали
  • Серпантинный спуск к низине Игумного оврага, который часто называют тарусской Швейцарией
  • Тихие улочки с дачной застройкой, кошки в резных окошках, тропинки, поросшие душистым разнотравьем

Организационные детали

  • Количество участников экскурсии может быть увеличено (доплата за каждого участника сверх 10 — 500 руб. /чел.)
  • Посещение музеев не входит в экскурсию, но я помогу спланировать визит туда, если это необходимо
  • На маршруте есть несколько крутых лестниц. Если у вас могут быть сложности с тем, чтобы ходить пешком, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы я смогла скорректировать план для вашего комфорта.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
7 июня 2024
Приехав впервые в Тарусу три года назад, город остался непознанным и непонятым без помощи гида. Во второй попытке обаятельная Оксана смогла убедительно и познавательно раскрыть секрет магнетизма населенного пункта, находящегося в значительном удалении от цивилизации и транспортных путей. Логично выстроенный маршрут, информация, которой владеет влюбленная в Тарусу, Оксана всё это вызывает желание однозначно рекомендовать гида своим знакомым
Ю
7 июня 2024
Замечательная экскурсия с Оксаной. В Тарусе были впервые, хотелось увидеть и узнать как можно больше. Оксана очень эрудированный и интересный рассказчик, после прогулки в голове сложилась полная картина истории места, событий, людей, время пролетело незаметно. Не могу не отметить, что Оксана очень внимательный и доброжелательный человек, с ней очень комфортно. Таруса очаровала, сюда хочется вновь возвращаться. Спасибо! Настоятельно рекомендуем!
Алла
16 мая 2024
Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка с ней неспешная, умиротворяющая, как и сама Таруса. Мы с мужем были здесь пару
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лет назад без экскурсии и уже тогда мы прониклись к городу, но сейчас он открылся с совершенно иного ракурса, пейзажи заговорили именами, картинки ожили, всё очень понравилось, мы довольны. Оксана определённо больше чем гид для нас, она стала менеджером нашего тарусского путешествия, все подсказала, посоветовала лучшие локации. Большая рекомендация!

Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка
М
12 мая 2024
Оксана - прекрасный гид по Тарусе! Чувствуется, что человек очень любит это место и дело, которым занимается. Всем нам очень понравилось - захватил рассказ, заворожили пейзажи, хотим вернуться! Почти три часа пролетели - не почувствовали ни времени, ни расстояния, которое прошли. Очень было сердечно и тепло, несмотря на дубак и ветер)) Спасибо!
Н
11 мая 2024
Всё прошло отлично экскурсия интересная!
В
11 мая 2024
Экскурсоводу надо поработать над чистотой речи.
Б
5 мая 2024
Дорогие гости города Таруса и тарусяне.
Если в один из свободных дней, вам захочется открыть для себя город Тарусу или ощутить, что вы тот самый счастливчик, который связал свою судьбу с
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этим городом - отправляйтесь на экскурсию.
Только пешком и вместе с Оксаной - с ней вы откроете для себя те страницы Тарусы, о которых не догадывались, услышите множество историй о тех, кто в свое время влюбился в этот город.
Очень ценно, что гид
живет в этом городе и является почти очевидцем происходящих событий.
Прожив в Тарусе 35 лет, не далее как вчера я открыла много новых мест в Тарусе, куда хочется вернуться и я обязательно это сделаю
Желаю вам удачи. Таруса ждет вас.
Елена 68 лет.

Е
5 мая 2024
Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.
Истории о том, как Таруса "случилась" с Цветаевыми, Рихтером, Паустовским и многими другими раскрывают этот город с совершенно новой стороны.
Замечательная прогулка, очень рекомендую, если будете в Тарусе
Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.

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