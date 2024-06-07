Моя Таруса — как шкатулка с секретом. Здесь не найти сохранившейся древней старины и выдающейся архитектуры, но каждый уголок обволакивает невидимой магией и больше никуда не отпускает. Улицы пестрят громкими именами — и пленяют тихой красотой. Я поделюсь с вами своей беззаветной любовью к малой Родине и покажу места, которыми вдохновлялись великие творцы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Увидеть Тарусу — понять Россию

Я живу в Тарусе с раннего детства, экскурсии по городу вожу не первый год. И за всё это время у меня так и не появился конспект и план прогулки. Я — за импровизацию. Хочу, чтобы вы получили от встречи с Тарусой именно то, за чем приехали.

В зависимости от ваших пожеланий и настроения, главной темой экскурсии могут стать:

Известные места, где бывали, жили, вдохновлялись и творили великие мастера искусства: Поленовы, Цветаевы, Борисов-Мусатов, Вульфы, Паустовский

Среднерусская природа в своем скромном великолепии

Феномен русской творческой жизни и судьбы прославленных художников, писателей и деятелей науки

Повседневная Таруса: истории о тех, кто живёт в городе и развивает его в наши дни

Чем запомнится наш город

Главная площадь города и собор Святых апостолов Петра и Павла

Аллея литературной славы на набережной Оки

Загадочный камень-кенотаф Марины Цветаевой

Трогательный «Уснувший мальчик» — надгробие могилы тончайшего гения живописи Борисова-Мусатова

Храм Воскресения Христова на высоком косогоре с панорамным видом на реку и заокские дали

Серпантинный спуск к низине Игумного оврага, который часто называют тарусской Швейцарией

Тихие улочки с дачной застройкой, кошки в резных окошках, тропинки, поросшие душистым разнотравьем

Организационные детали