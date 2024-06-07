Моя Таруса — как шкатулка с секретом.
Здесь не найти сохранившейся древней старины и выдающейся архитектуры, но каждый уголок обволакивает невидимой магией и больше никуда не отпускает. Улицы пестрят громкими именами — и пленяют тихой красотой.
Я поделюсь с вами своей беззаветной любовью к малой Родине и покажу места, которыми вдохновлялись великие творцы.
Здесь не найти сохранившейся древней старины и выдающейся архитектуры, но каждый уголок обволакивает невидимой магией и больше никуда не отпускает. Улицы пестрят громкими именами — и пленяют тихой красотой.
Я поделюсь с вами своей беззаветной любовью к малой Родине и покажу места, которыми вдохновлялись великие творцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Увидеть Тарусу — понять Россию
Я живу в Тарусе с раннего детства, экскурсии по городу вожу не первый год. И за всё это время у меня так и не появился конспект и план прогулки. Я — за импровизацию. Хочу, чтобы вы получили от встречи с Тарусой именно то, за чем приехали.
В зависимости от ваших пожеланий и настроения, главной темой экскурсии могут стать:
- Известные места, где бывали, жили, вдохновлялись и творили великие мастера искусства: Поленовы, Цветаевы, Борисов-Мусатов, Вульфы, Паустовский
- Среднерусская природа в своем скромном великолепии
- Феномен русской творческой жизни и судьбы прославленных художников, писателей и деятелей науки
- Повседневная Таруса: истории о тех, кто живёт в городе и развивает его в наши дни
Чем запомнится наш город
- Главная площадь города и собор Святых апостолов Петра и Павла
- Аллея литературной славы на набережной Оки
- Загадочный камень-кенотаф Марины Цветаевой
- Трогательный «Уснувший мальчик» — надгробие могилы тончайшего гения живописи Борисова-Мусатова
- Храм Воскресения Христова на высоком косогоре с панорамным видом на реку и заокские дали
- Серпантинный спуск к низине Игумного оврага, который часто называют тарусской Швейцарией
- Тихие улочки с дачной застройкой, кошки в резных окошках, тропинки, поросшие душистым разнотравьем
Организационные детали
- Количество участников экскурсии может быть увеличено (доплата за каждого участника сверх 10 — 500 руб. /чел.)
- Посещение музеев не входит в экскурсию, но я помогу спланировать визит туда, если это необходимо
- На маршруте есть несколько крутых лестниц. Если у вас могут быть сложности с тем, чтобы ходить пешком, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы я смогла скорректировать план для вашего комфорта.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 46 туристов
Я выросла и живу в Тарусе, она — мой дом, мой тыл и источник вдохновения. Я, подобно Паустовскому, готовому отдать всю нарядность Неаполитанского залива за мокрый от дождя ивовый кустЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
7 июня 2024
Приехав впервые в Тарусу три года назад, город остался непознанным и непонятым без помощи гида. Во второй попытке обаятельная Оксана смогла убедительно и познавательно раскрыть секрет магнетизма населенного пункта, находящегося в значительном удалении от цивилизации и транспортных путей. Логично выстроенный маршрут, информация, которой владеет влюбленная в Тарусу, Оксана всё это вызывает желание однозначно рекомендовать гида своим знакомым
Ю
Юлия
7 июня 2024
Замечательная экскурсия с Оксаной. В Тарусе были впервые, хотелось увидеть и узнать как можно больше. Оксана очень эрудированный и интересный рассказчик, после прогулки в голове сложилась полная картина истории места, событий, людей, время пролетело незаметно. Не могу не отметить, что Оксана очень внимательный и доброжелательный человек, с ней очень комфортно. Таруса очаровала, сюда хочется вновь возвращаться. Спасибо! Настоятельно рекомендуем!
Алла
16 мая 2024
Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка с ней неспешная, умиротворяющая, как и сама Таруса. Мы с мужем были здесь пару
М
Мария
12 мая 2024
Оксана - прекрасный гид по Тарусе! Чувствуется, что человек очень любит это место и дело, которым занимается. Всем нам очень понравилось - захватил рассказ, заворожили пейзажи, хотим вернуться! Почти три часа пролетели - не почувствовали ни времени, ни расстояния, которое прошли. Очень было сердечно и тепло, несмотря на дубак и ветер)) Спасибо!
Н
Наталья
11 мая 2024
Всё прошло отлично экскурсия интересная!
В
Виктор
11 мая 2024
Экскурсоводу надо поработать над чистотой речи.
Б
Белова
5 мая 2024
Дорогие гости города Таруса и тарусяне.
Если в один из свободных дней, вам захочется открыть для себя город Тарусу или ощутить, что вы тот самый счастливчик, который связал свою судьбу с
Если в один из свободных дней, вам захочется открыть для себя город Тарусу или ощутить, что вы тот самый счастливчик, который связал свою судьбу с
Е
Елена
5 мая 2024
Оксана замечательный рассказчик. И в каждой истории ощущается ее любовь к Тарусе.
Истории о том, как Таруса "случилась" с Цветаевыми, Рихтером, Паустовским и многими другими раскрывают этот город с совершенно новой стороны.
Замечательная прогулка, очень рекомендую, если будете в Тарусе
Истории о том, как Таруса "случилась" с Цветаевыми, Рихтером, Паустовским и многими другими раскрывают этот город с совершенно новой стороны.
Замечательная прогулка, очень рекомендую, если будете в Тарусе
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