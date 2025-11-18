Экскурсия в дом Верзилиных в Тарусе предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу купеческой жизни XIX века.
Гости увидят аутентичные интерьеры, узнают о традициях чаепития и гостеприимства, а также о роли купеческих
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Уникальный дом Верзилиных
- 📜 История купеческой жизни
- ☕ Традиции чаепития
- 🎨 Культурный вклад купцов
- 👗 Роль купеческих жен
Что можно увидеть
- Дом Верзилиных
Описание экскурсии
Погружение в старинный купеческий дом ВерзилиныхДом Верзилиных — это жемчужина Тарусы, бывшая усадьба купца второй гильдии И. Д. Макаренко, построенная в 1904 году. Отреставрированный с любовью и вниманием к историческим деталям современной семьей Верзилиных, этот дом сохранил дух купеческой эпохи. Вы прогуляетесь по уютным комнатам, увидите аутентичные интерьеры и предметы быта, которые расскажут о жизни зажиточных горожан того времени. От парадных гостиных до уютной кухни — каждая деталь воссоздает атмосферу XIX века.
Рассказ о быте и традициях купечества
Купцы Тарусы были не только торговцами, но и хранителями традиций, которые формировали повседневную жизнь города. Вы узнаете:
- Как купеческие семьи обустраивали свои дома, создавая уют и демонстрируя статус.
- О традициях чаепития, гостеприимства и праздников, таких как Рождество с ароматным чаем и купеческим курником.
- О роли купеческих жен, которые нередко сочетали заботу о семье с участием в торговых делах, следуя моде и традициям своего времени. Экскурсия оживит картины прошлого: вы услышите истории о том, как купцы вели дела, воспитывали детей и поддерживали связи с другими городами, следуя строгому кодексу чести и такта в торговле.
- Культурный вклад купцов в развитие Тарусы.
Купечество Тарусы оставило неизгладимый след в культурной жизни города. Вы узнаете:
- Как купцы финансировали строительство храмов, школ и гимназий, способствуя просвещению и развитию города.
- О меценатстве, благодаря которому в Тарусе появились первые выставки, музыкальные вечера и культурные события. Например, в доме Верзилиных сегодня проводятся музыкальные сказки и выставки, продолжая традиции прошлого.
- О связи купечества с выдающимися личностями Тарусы, такими как художники В. Д. Поленов и В. Э. Борисов-Мусатов, чьи работы вдохновлялись красотой города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Таруса ул Комсомольская д 13
Завершение: Таруса, ул Комсомольская д 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
18 ноя 2025
Побывали в г. Тарусе. Маленький город с огромной историей. Потресающая экскурсия, узнали много нового и интересного. Планируем посетить город еще раз. Спасибо большое.
И
Ирина
15 ноя 2025
Экскурсия интересная, погружаешься в удивительное прошлое любимого города. Понимаешь как происходило развитие города, как много сделали купцы (из народа) для формирования города, который мы видим в сегодняшнем облике.
Ж
Жанна
16 авг 2025
Хочу выразить свою искреннюю благодарность Марине за замечательную экскурсию по Тарусе. В хорошую погоду она с теплом и увлечением провела нас по самым ярким и интересным местам города, рассказывая о
В
Валерий
20 июл 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Майоровой Марии за содержательную, насыщенную яркими примерами, юмором экскурсию. Благодаря ее оптимизму, глубоким знаниям мы почти не заметили ливень, грозу, которые сопровождали все 2 часа экскурсии.
Н
Надежда
20 июл 2025
Ольга мгновенно подстроилась под наши интересы и провела очень интересную и содержательную экскурсию по своему любимому городу Тарусе. Спасибо большое!
Т
Татьяна
13 июл 2025
А
Александр
30 июн 2025
Крайне разочарованы.
Организатор подтвердил тему экскурсии, мы специально приехали в Тарусу, но вместо заявленной (и подтвержденной) темы "Очарование купеческой Тарусы 19 века" нам была предложена обычная обзорная экскурсия (!).
Что самое удивительное, даже гид Юлия не знала о замене и была сильно удивлена.
А
Александра
1 июн 2025
Прекрасная прогулка с Оксаной. Интересно и познавательно, спасибо
