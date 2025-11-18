читать дальше

его достопримечательностях, истории и особенностях. Особенно запомнились её увлекательные рассказы о жизни в 19 веке, купеческой эпохе и, конечно, о семье Цветаевых — за что отдельное спасибо. Эти подробности сделали наше путешествие особенно насыщенным и познавательным. Марина также порекомендовала интересные места в Тарусе и окрестностях, что сделало маршрут еще более разнообразным. Ее профессионализм, доброжелательность и забота создали атмосферу уюта и доверия. В завершение экскурсии она посоветовала попробовать знаменитый Цветаевский пирог — настоящее лакомство, которое обязательно стоит попробовать. Большое спасибо за прекрасное путешествие!