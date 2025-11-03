Купеческие дома Тарусы - это не просто здания, а живые свидетельства истории.
На экскурсии вы узнаете, как торговцы повлияли на развитие города, и увидите архитектурные памятники, которые сохранили дух прошлого. Гид расскажет о жизни купцов, их быте и культурных достижениях.
Посетители смогут увидеть сохранившиеся предметы и документы, которые перенесут их в атмосферу конца 19 века
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🏙️ Прогулка по старинным улицам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎨 Культурное наследие
Что можно увидеть
- Купеческие дома
- Торговые лавки
- Особняк двух глав города
Описание экскурсии
- Мы погрузимся в атмосферу купеческой жизни конца 19 – начала 20 века, пройдём по старинным улочкам и обсудим, какое наследие оставили городу его зажиточные торговцы. И какой вклад они внесли в культурное и социальное развитие Тарусы.
- Будем подходить к сохранившимся купеческим домам и торговым лавкам и осматривать их архитектуру.
- Вы узнаете историю особняка, который был домом для двух глав города, а затем превратился в культурный центр.
- Мы расскажем о повседневной жизни тарусских купцов, и вы увидите подлинные предметы их быта, семейные реликвии и документы.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваша команда гидов в Тарусе
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу в Тарусе более 20 лет, и в своё время с первого взгляда влюбилась в этот уютный старинный городок. Я знаю в нём каждую улочку, каждый потаённый уголок и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
4 ноя 2025
Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!
Дата посещения: 3 ноября 2025
Е
Евгений
11 ноя 2025
Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.
Ю
Юлия
10 окт 2025
Интересная экскурсия по Тарусе! Оксана - прекрасный рассказчик, приятный и эрудированный собеседник. Экскурсия прошла успешно, благодарю и рекомендую от всей души!
Э
Эльвира
18 авг 2025
Спасибо за прогулку!
Входит в следующие категории Тарусы
