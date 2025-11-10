Приглашаем на прогулку по старинной Тарусе в стиле скандинавской ходьбы — познавательную экскурсию с пользой для здоровья и настроения! Пройдем секретным маршрутом по улочкам и оврагам, заглянем в фирменные магазины и завершим день полезным фитнес-чаем.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас в удивительный город Тарусу — место, где вдохновение поэтов, художников и музыкантов сочетается с целебной силой природы. Таруса не только завораживает своими живописными пейзажами, но и предлагает уникальную возможность укрепить здоровье через активные прогулки. Мы запускаем новую ЗОЖ-экскурсию — путешествие по Тарусе в стиле скандинавской ходьбы, где вы сможете совместить заботу о теле с погружением в богатую культуру этого города! Почему Таруса и скандинавская ходьба? Таруса — это не только город искусства, но и настоящий оздоровительный курорт. Ее пересеченные ландшафты идеально подходят для активных пешеходных маршрутов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. А скандинавская ходьба — это больше, чем просто прогулка:
- Укрепляет мышцы плечевого пояса и спины;
- Служит профилактикой остеохондроза — частой проблемы жителей мегаполисов;
- Снижает нагрузку на позвоночник и суставы, перенося часть усилий на палки;
- Аллея памятников. Узнаем истории великих мастеров – поэтов, писателей и художников, для которых Таруса была источником вдохновения и местом силы.
- Воскресенская церковь. Первое каменное здание города, хранящее в себе дух старины.
- Кенотаф Марины Цветаевой. Знаменитый камень, посвященный одной из самых ярких поэтесс XX века.
- Мусатовский косогор. Уголок природы, вдохновлявший художников на создание шедевров.
- Выставка мозаики Марко Бравуро. Удивительные работы итальянского мастера под открытым небом.
- Поддерживает весь опорно-двигательный аппарат в тонусе. Даже если вы новичок, наша экскурсия станет отличным стартом – мы научим вас правильной технике и подарим заряд бодрости! Что вас ждет на экскурсии? Мы пройдем по самому живописному маршруту Тарусы — вдоль набережной реки Оки, где сосредоточены главные сокровища города. Вас ждет не только физическая активность, но и увлекательное путешествие по культурным достопримечательностям:.
- Арт-пространства Тарусы. Заглянем в загадочные галереи с названиями Август и Рыжий кот, где живут творчество и душа местных художников. Каждый шаг по этому маршруту — это не только тренировка тела, но и возможность прикоснуться к истории и искусству, которыми дышит Таруса. Для кого эта экскурсия? Это идеальный выбор для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, любит природу и ценит культуру. Не важно, пробовали ли вы скандинавскую ходьбу раньше — мы обеспечим всё необходимое: палки, инструктаж и поддержку на маршруте. Просто наденьте удобную обувь и возьмите с собой желание зарядиться энергией! Важная информация:.
- Необходимое оборудование (скандинавские палки) выдаётся гидом.
- Туристам нужно будет иметь удобную обувь одежду по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенская церковь
- Знаменитый кенотаф - камень Марины Цветаевой
- Дивный Мусатовский косогор
- Выставка мозаики под открытым небом знаменитого итальянского мастера Марко Бравуро
- Потрясающие арт-пространства тарусских художников с загадочными названиеми "Август", "Рыжий кот" и другие
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тарусская гостиная, Таруса, ул Розы Люксембург д 8
Завершение: Таруса, ул Комсомольская д 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
