Предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие по Баренцеву морю и увидеть уникальные природные красоты. С борта судна открываются потрясающие виды на арктическую природу, которая привлекла вас в Териберку. Если повезет вы встретите тюленей или китов. Мы не можем гарантировать встречу с ними, но капитаны сделают все возможное!
Описание водной прогулкиОтправляйтесь в морское путешествие, чтобы увидеть Териберку с самого выигрышного ракурса — со стороны моря. Дышите полной грудью, чувствуйте солёный бриз и будьте наготове: в любой момент из бирюзовой воды может появиться тюлень или могучий кит! Что вас ждет: Шанс встретить гигантов: Мы не можем гарантировать встречу с китами, но 2 часа в море с опытным капитаном — это ваш лучший билет на это незабываемое зрелище. Легендарные пейзажи: Вы увидите Батарейский водопад, низвергающийся прямо в морскую пучину, и загадочный пляж «Яйца дракона» с его уникальными каменными шарами. Фотографии на миллион: С воды открываются те ракурсы суровой природы Арктики, ради которых едут в Териберку. Комфорт и безопасность: Ваше спокойствие — наш приоритет. На борту есть тёплая каюта, туалет, горячий чай и все необходимое спасательное оборудование. Организационные детали: Формат: Морская прогулка с капитаном (без экскурсионной лекции). Капитан отвечает за вашу безопасность и с радостью ответит на вопросы. Ваша безопасность: Мы выходим в море только в хорошую погоду. В случае шторма — перенос или полный возврат средств. Что надеть? Одевайтесь очень тепло! Идеально — непромокаемая и ветрозащитная куртка и обувь. Рекомендуем взять таблетки от укачивания. Документы: Для взрослых — оригинал паспорта. Для детей — свидетельство о рождении (оригинал или копия). Мы заботимся о вашем комфорте: Мы будем рады видеть в нашей группе родителей с детьми, путешественников в возрасте и ваших четвероногих друзей! Пожалуйста, предупредите нас заранее о детях или питомцах, чтобы мы могли обеспечить вам максимально удобную посадку. Важная информация:
- Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения.
- В зависимости от погоды мы выберем наиболее комфортабельное судно, согласуем и пришлём вам его фотографии накануне экскурсии.
- Все взрослые на борту должны иметь оригинал паспорта. Для детей в качестве документа может выступать свидетельство о рождении (или его копия, не фото).
- Начало экскурсии на одном из причалов Териберки. Точное место встречи вы узнаете после бронирования. Ваша безопасность — наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море — предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги.
Каждый день в 11 и 13 часов
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Представьте: вы на палубе катера
- А вокруг - только бескрайние просторы Баренцева моря и величественные арктические пейзажи
Что включено
- Сопровождение капитаном или помощником капитана
Что не входит в цену
- Маршрут не предполагает сопровождение гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на одном из причалов Териберки
Завершение: Окончании экскурсии на одном из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11 и 13 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения
- В зависимости от погоды мы выберем наиболее комфортабельное судно, согласуем и пришлём вам его фотографии накануне экскурсии
- Все взрослые на борту должны иметь оригинал паспорта. Для детей в качестве документа может выступать свидетельство о рождении (или его копия, не фото)
- Начало экскурсии на одном из причалов Териберки. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
- Ваша безопасность - наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море - предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
24 окт 2025
Прогулка длилась два часа, эмоций море, красота вокруг! Все супер! Удалось увидеть несколько тюленей!
Н
Надежда
23 окт 2025
Все было комфортно, видели пару раз тюленей и морскую свинку) Виды чудесные, бухта очень красивая
Д
Денис
15 окт 2025
Все было супер!
Ю
Юлия
21 сен 2025
Отличная морская прогулка! Рекомендую.
О
Ольга
13 авг 2025
Все очень хорошо организовано, приятная команда на судне, в середине августа видели дельфинов и тюленей. Отлично погуляли
L
Lyubov
12 авг 2025
Не пожалела, что заказала морскую прогулку у Елены! Елена заранее прислала информацию и всегда была на связи. Судно комфортное, вежливый и добродушный капитан) Удалось увидеть китёнка! Минут 40 наблюдали за ним. Спасибо огромное за эту морскую прогулку!
Н
Наталья
2 авг 2025
Впечатления, конечно, незабываемые! Очень повезло с погодой, но, несмотря на плюс 28, в водах Северного Ледовитого было холодно, поэтому берите с собой тёплую одежду. Видели тюленей на лежбище, белух и
О
Ольга
4 июн 2025
Я счастлива, моя мечта осуществилась, я увидела живых китов! Спасибо организатору Елене и её помощнице за организацию экскурсии с выходом в море. От души рекомендую!
К сожалению видео загрузить не получилось
К сожалению видео загрузить не получилось
Е
Елена
6 мая 2025
Все было прекрасно! Нам посчастливилось увидеть китов!!!))
Очень хорошая организатор, помогала с выбором времени экскурсии, дала рекомендации о поездке)
В день выхода в море звонила волновалась успеваем ли мы, после экскурсии уточняла как все прошло)
Очень приятно когда человек работает с душой, нам очень повезло обратиться именно к Елене!
Очень хорошая организатор, помогала с выбором времени экскурсии, дала рекомендации о поездке)
В день выхода в море звонила волновалась успеваем ли мы, после экскурсии уточняла как все прошло)
Очень приятно когда человек работает с душой, нам очень повезло обратиться именно к Елене!
А
Анна
27 фев 2025
Делюсь)
Я очень люблю морские прогулки в принципе, везде, где бываем стараюсь прокатиться. Несмотря на то что это север, эта прогулка была приятнее, чем однажды на быстроходном катере в Крыму)
Управляющие судном свою работу знают, действуют уверенно, это чувствуется.
Напоили чаем.
Еще мы увидели Бакланов!
Море холодное и соленое, сопки красивые!
В целом, нам все понравилось. Приедем ещё - обязательно повторим!
Я очень люблю морские прогулки в принципе, везде, где бываем стараюсь прокатиться. Несмотря на то что это север, эта прогулка была приятнее, чем однажды на быстроходном катере в Крыму)
Управляющие судном свою работу знают, действуют уверенно, это чувствуется.
Напоили чаем.
Еще мы увидели Бакланов!
Море холодное и соленое, сопки красивые!
В целом, нам все понравилось. Приедем ещё - обязательно повторим!
Е
Елена
25 фев 2025
Елена, огромное спасибо!
Не пожалела что заказала морскую прогулку именно у этого организатора! Очень подробно всё объяснила, заранее прислала информацию и всегда была на связи. От самого же выхода в море
Не пожалела что заказала морскую прогулку именно у этого организатора! Очень подробно всё объяснила, заранее прислала информацию и всегда была на связи. От самого же выхода в море
К
Кристина
25 фев 2025
Огромное спасибо за потрясающие впечатления! Красота севера покорила! Виды, которые открываются во время морской прогулки, заставили окунуться в фильмы про Викингов!)
Организация 10 из 10, судно комфортное, вежливый капитан, очень душевная обстановка, рекомендую 100%!
Организация 10 из 10, судно комфортное, вежливый капитан, очень душевная обстановка, рекомендую 100%!
Похожие экскурсии из Териберки
Водная прогулка
Лучший выборКитовая разведка в Териберке
Испытать удачу и отправиться искать китов (мини-группа)
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие, чтобы увидеть китов и исследовать живописные места Териберки. Откройте для себя уникальные природные объекты
Начало: На причале у гостиницы «Финвал»
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
4500 ₽ за человека