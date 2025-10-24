М Мария Прогулка длилась два часа, эмоций море, красота вокруг! Все супер! Удалось увидеть несколько тюленей!

Н Надежда Все было комфортно, видели пару раз тюленей и морскую свинку) Виды чудесные, бухта очень красивая

Д Денис Все было супер!

Ю Юлия Отличная морская прогулка! Рекомендую.

О Ольга Все очень хорошо организовано, приятная команда на судне, в середине августа видели дельфинов и тюленей. Отлично погуляли

L Lyubov Не пожалела, что заказала морскую прогулку у Елены! Елена заранее прислала информацию и всегда была на связи. Судно комфортное, вежливый и добродушный капитан) Удалось увидеть китёнка! Минут 40 наблюдали за ним. Спасибо огромное за эту морскую прогулку!

Н Наталья читать дальше детёныша кита, жаль, не успели его сфотографировать.

Однозначно рекомендую, несмотря на достаточно высокие цены на эти виды экскурсий (нам за семью из 4-ех человек она обошлась в 16 400 руб.). Отдельно хотелось бы отметить помощника капитана - Миша, привет!))) Очень общительный и эрудированный парень, рассказал нам много интересных вещей о морских обидателях и особенностях Северного климата, за что отдельное спасибо! И спасибо нашему капитану, который умело управлял судном и довёз нас туда и обратно в целости и сохранности!:) Впечатления, конечно, незабываемые! Очень повезло с погодой, но, несмотря на плюс 28, в водах Северного Ледовитого было холодно, поэтому берите с собой тёплую одежду. Видели тюленей на лежбище, белух и

О Ольга Я счастлива, моя мечта осуществилась, я увидела живых китов! Спасибо организатору Елене и её помощнице за организацию экскурсии с выходом в море. От души рекомендую!

К сожалению видео загрузить не получилось

Е Елена Все было прекрасно! Нам посчастливилось увидеть китов!!!))

Очень хорошая организатор, помогала с выбором времени экскурсии, дала рекомендации о поездке)

В день выхода в море звонила волновалась успеваем ли мы, после экскурсии уточняла как все прошло)

Очень приятно когда человек работает с душой, нам очень повезло обратиться именно к Елене!

А Анна Делюсь)

Я очень люблю морские прогулки в принципе, везде, где бываем стараюсь прокатиться. Несмотря на то что это север, эта прогулка была приятнее, чем однажды на быстроходном катере в Крыму)

Управляющие судном свою работу знают, действуют уверенно, это чувствуется.

Напоили чаем.

Еще мы увидели Бакланов!

Море холодное и соленое, сопки красивые!

В целом, нам все понравилось. Приедем ещё - обязательно повторим!

Е Елена

Не пожалела что заказала морскую прогулку именно у этого организатора! Очень подробно всё объяснила, заранее прислала информацию и всегда была на связи. От самого же выхода в море я в полном восторге! Я изначально приехала не для того, чтобы увидеть китов (их отсутствие никак не повлияло на общее впечатление), а просто насладиться видами и отдохнуть от накопившихся дел. Капитан и его помощник просто супер! Рассказывали много интересного про морских обитателей. Получила ли я что хотела? Однозначно да! Териберка покорила меня с первого взгляда! Спасибооооо! Я обязательно вернусь ♥️ Елена, огромное спасибо!