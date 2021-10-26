Отзыв на: Териберка — открыть неистовую красоту Арктики А Анастасия 5 Николай отлично провёл экскурсию и показал нам Териберку такой, какой её может увидеть человек, влюбленный в Север. Отдельно хочу отметить организацию поездки, Николай сразу услышал все мои запросы касательно группы и интересных активностей. Подобрал нам просто невероятную технику - вездеход Лесник, который добавил +100% впечатлений к такой разной и невероятной по красоте Териберке. Мы с Николаем также съездили на Северное сияние и ни разу не пожалели о выборе гида. Он фанат своего дела в хорошем понимании.

Отзыв на: Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером Е Екатерина 5 Большое спасибо Вячеславу за экскурсию! Интересный рассказчик, хороший опытный водитель и очень терпеливый человек! Кроме замечательной экскурсии в Териберку с остановками по дороге в живописных местах, Вячеслав помог нам найти где купить морепродукты на ужин и отвёз на обед в отличный ресторан, фотографировал на «зеркалку» во время всей экскурсии (фотографии мы получили в тот же вечер). Экскурсия проходила в очень комфортном темпе, Вячеслав нас никуда не торопил и терпеливо ждал, когда мы наедимся ягод с куста) Сама экскурсия проходила по очень живописным местам, мы успели посмотреть тундру и лесотундру, погулять по берегу Баренцева моря, отправились к Северно-Ледовитому океану и водопаду. Влюбились в Север и с удовольствием вернёмся снова!

Отзыв на: Териберка — открыть неистовую красоту Арктики А Артём 5 Если ты оказался в Мурманске, обязательно выдели день на Териберку и её окрестности, даже не сомневайся, тундра и заполярье производит несгладимое впечатление, природа всё-таки лучший строитель и архитектор. Команде Николая огромное спасибо за экскурсию, всё прошло на хорошем уровне.

Отзыв на: Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером Н Наталья 5 Были на экскурсии с Эльдаром, очень все понравилось! Все было вовремя, интересно, не торопливо не смотря на то что были с ребёнком, посетили все места! Большая благодарность! И процветания!

Отзыв на: «Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка Л Любовь 5 Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все удалось! Я очень довольна, Гид органично вписывался в мои планы) не был ни скучным, ни назойливым, ни заумным, все как раз в точку: компетентный, тактичный. Спасибо! Хотелось бы ещё приехать и посетить другие места. Виды тут, конечно, потрясающие!

Отзыв на: Териберка — вечное сияние чистого Севера И Ирина 5 Териберка осенью-это что-то невероятное: цветной ковёр под ногами, кристально чистые озёра и водоемы поменьше в центре скалистых образований. Вид на бухту с высоты завораживает, это действительно край земли 😍 Сам посёлок пока только развивается в плане туристической инфраструктуры, есть несколько Арт-объектов и интересных задумок, например, баня на колёсах с забегом из парилки прям в воды Баренцева моря. Териберское пиво очень вкусное, в ресторане можно отведать ежей и гребешки, в сыром и приготовленном виде. Гид Дмитрий старался, чтобы мы увидели буквально все местные достопримечательности и необычности, даже заброшенную школу (back to USSR). Комфортный трансфер и увлекательный рассказ-спасибо, все понравилось!

Отзыв на: Териберка — в копилку лучших дней Т Татьяна 5 На протяжении последних двух лет в разное время года периодически бываю в Мурманске, а вот такой прекрасной погодой этот северный город порадовал впервые. Поэтому я решилась на это путешествие в Териберку. Замечательная экскурсия, приятный гид Влад, его интересные рассказы про снежного человека, прекрасные пейзажи, кладбище кораблей, водопад и пляж драконьих яиц, милашки олени, обед на берегу Баренцева моря…. всё супер👍 PS: а ещё вам Влад расскажет для чего нужны в Мурманске эти столбики вдоль дорог😉🤣

Отзыв на: Териберка — открыть неистовую красоту Арктики А Алексей 5 В Териберку мы отправились с Артуром прямо из аэропорта на свежем Toyota RAV4, трехчасовая дорога пролетела очень увлекательно, по пути делали остановки в красивейших местах, Артур очень увлекательно рассказывал о каждой достопримечательности, по нашей просьбе даже завез нас в самую северную пивоварню:) Сама Териберка и ее окрестности оставили неизгладимые впечатления. Данное место, по нашему мнению, является обязательным к посещению. Лучшая экскурсия из Мурманска. Николаю с Алексеем отдельное огромное спасибо за Сияние, которое нам все таки удалось увидеть. Профессионалы своего дела.

Отзыв на: Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером А Анастасия 5 Спасибо вам огромное за сбывшуюся мечту-увидеть осеннюю Териберку! Огромное спасибо Эльдару за влюблённость этот волшебный северный край, интересные истории, живописные фотографии, чувство юмора и комфортное вождение! Мы ещё вернёмся) Отдельная благодарность за клиентоориентированность и индивидуальные условия: Мне было нужно быть в аэропорту с 5 вечера и моя поездка была под большим вопросом, тк в тех агентства, куда я обратилась до этого экскурсии начинались в 10 и время начала менять мне не хотели, здесь гиды пошли на встречу и наша экскурсия началась в 8.00, Эльдар забрал нас от отеля и к нужному времени отвёз в аэропорт!