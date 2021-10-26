Все экскурсии в Териберке
Доступно 20 экскурсий 🚌 в Териберке на 2021 год, 89 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
15 000₽
за 1-6 чел.
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
10ч
5 200₽
за 1 чел.
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000₽
за 1-3 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
10ч
4 800₽
за 1 чел.
Териберка — в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-19 чел.
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
9ч
5 000₽
за 1 чел.
Териберка — край земли, начало океана
Побывать в знаменитом поморском селе, прикоснуться к заполярному быту и открыть незабываемые пейзажи
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
12 000₽
за 1-2 чел.
Териберка — фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Индивидуальная экскурсия
11ч
16 500₽
за 1-5 чел.
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Индивидуальная фото-прогулка
9ч
6 000₽
за 1 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света!
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Индивидуальная экскурсия
10ч
11 000₽
за 1-2 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Отправиться к Северному Ледовитому океану и увидеть красоты селения, затерянного на краю земли
Индивидуальная экскурсия
10ч
11 500₽
за 1-6 чел.
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Индивидуальная экскурсия
10ч
13 501₽
за 1-8 чел.
Териберка — «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Индивидуальная экскурсия
9ч
14 900₽
за 1-9 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Индивидуальная экскурсия
8ч
11 900₽
за 1-7 чел.
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000₽
за 1-16 чел.
Земля саами: Териберка и великие сейды Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Индивидуальная экскурсия
9ч
19 000₽
за 1-4 чел.
На север! Гастро-тур в Териберку
Проникнуться красотой суровых пейзажей и распробовать с пылу с жару блюда из местных продуктов
Индивидуальная экскурсия
11ч
23 000₽
за 1-3 чел.
Териберка — дитя сурового Заполярья
Собрать коллекцию необыкновенных пейзажей Арктики и встретиться с мощью Северного Ледовитого океана
Индивидуальная экскурсия
8ч
14 000₽
за 1-4 чел.
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Индивидуальная экскурсия
9ч
11 690₽
за 1-4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Индивидуальная экскурсия
9ч
17 500₽
за 1-7 чел.
Териберка — северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Последние отзывы «Экскурсии Териберки»
- ААнастасия26 октября 2021Николай отлично провёл экскурсию и показал нам Териберку такой, какой её может увидеть человек, влюбленный в Север. Отдельно хочу отметить организацию поездки, Николай сразу услышал все мои запросы касательно группы и интересных активностей. Подобрал нам просто невероятную технику - вездеход Лесник, который добавил +100% впечатлений к такой разной и невероятной по красоте Териберке. Мы с Николаем также съездили на Северное сияние и ни разу не пожалели о выборе гида. Он фанат своего дела в хорошем понимании.
- ЕЕкатерина6 октября 2021Большое спасибо Вячеславу за экскурсию! Интересный рассказчик, хороший опытный водитель и очень терпеливый человек! Кроме замечательной экскурсии в Териберку с остановками по дороге в живописных местах, Вячеслав помог нам найти где купить морепродукты на ужин и отвёз на обед в отличный ресторан, фотографировал на «зеркалку» во время всей экскурсии (фотографии мы получили в тот же вечер). Экскурсия проходила в очень комфортном темпе, Вячеслав нас никуда не торопил и терпеливо ждал, когда мы наедимся ягод с куста) Сама экскурсия проходила по очень живописным местам, мы успели посмотреть тундру и лесотундру, погулять по берегу Баренцева моря, отправились к Северно-Ледовитому океану и водопаду. Влюбились в Север и с удовольствием вернёмся снова!
- ААртём5 октября 2021Если ты оказался в Мурманске, обязательно выдели день на Териберку и её окрестности, даже не сомневайся, тундра и заполярье производит несгладимое впечатление, природа всё-таки лучший строитель и архитектор. Команде Николая огромное спасибо за экскурсию, всё прошло на хорошем уровне.
- ННаталья3 октября 2021Были на экскурсии с Эльдаром, очень все понравилось! Все было вовремя, интересно, не торопливо не смотря на то что были с ребёнком, посетили все места! Большая благодарность! И процветания!
- ЛЛюбовь3 октября 2021Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все удалось! Я очень довольна, Гид органично вписывался в мои планы) не был ни скучным, ни назойливым, ни заумным, все как раз в точку: компетентный, тактичный. Спасибо! Хотелось бы ещё приехать и посетить другие места. Виды тут, конечно, потрясающие!
- Отзыв на: Териберка — вечное сияние чистого СевераИИрина2 октября 2021Териберка осенью-это что-то невероятное: цветной ковёр под ногами, кристально чистые озёра и водоемы поменьше в центре скалистых образований. Вид на бухту с высоты завораживает, это действительно край земли 😍 Сам посёлок пока только развивается в плане туристической инфраструктуры, есть несколько Арт-объектов и интересных задумок, например, баня на колёсах с забегом из парилки прям в воды Баренцева моря. Териберское пиво очень вкусное, в ресторане можно отведать ежей и гребешки, в сыром и приготовленном виде. Гид Дмитрий старался, чтобы мы увидели буквально все местные достопримечательности и необычности, даже заброшенную школу (back to USSR). Комфортный трансфер и увлекательный рассказ-спасибо, все понравилось!
- Отзыв на: Териберка — в копилку лучших днейТТатьяна2 октября 2021На протяжении последних двух лет в разное время года периодически бываю в Мурманске, а вот такой прекрасной погодой этот северный город порадовал впервые. Поэтому я решилась на это путешествие в Териберку. Замечательная экскурсия, приятный гид Влад, его интересные рассказы про снежного человека, прекрасные пейзажи, кладбище кораблей, водопад и пляж драконьих яиц, милашки олени, обед на берегу Баренцева моря…. всё супер👍 PS: а ещё вам Влад расскажет для чего нужны в Мурманске эти столбики вдоль дорог😉🤣
- ААлексей1 октября 2021В Териберку мы отправились с Артуром прямо из аэропорта на свежем Toyota RAV4, трехчасовая дорога пролетела очень увлекательно, по пути делали остановки в красивейших местах, Артур очень увлекательно рассказывал о каждой достопримечательности, по нашей просьбе даже завез нас в самую северную пивоварню:) Сама Териберка и ее окрестности оставили неизгладимые впечатления. Данное место, по нашему мнению, является обязательным к посещению. Лучшая экскурсия из Мурманска. Николаю с Алексеем отдельное огромное спасибо за Сияние, которое нам все таки удалось увидеть. Профессионалы своего дела.
- ААнастасия29 сентября 2021Спасибо вам огромное за сбывшуюся мечту-увидеть осеннюю Териберку! Огромное спасибо Эльдару за влюблённость этот волшебный северный край, интересные истории, живописные фотографии, чувство юмора и комфортное вождение! Мы ещё вернёмся) Отдельная благодарность за клиентоориентированность и индивидуальные условия: Мне было нужно быть в аэропорту с 5 вечера и моя поездка была под большим вопросом, тк в тех агентства, куда я обратилась до этого экскурсии начинались в 10 и время начала менять мне не хотели, здесь гиды пошли на встречу и наша экскурсия началась в 8.00, Эльдар забрал нас от отеля и к нужному времени отвёз в аэропорт!
- Отзыв на: Териберка — вечное сияние чистого СевераИИрина29 сентября 2021Супер! Роман, Спасибо!