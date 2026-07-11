Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборКитовая разведка в Териберке
Испытать удачу и отправиться искать китов (мини-группа)
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Море впечатлений в Баренцевом море
Незабываемая морская прогулка в мини-группе из Териберки на аутентичном судне или катере
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4100 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
С капитаном за китами! Морская прогулка в Териберке
Исследовать акваторию Баренцева моря в сопровождении опытного капитана
Начало: В посёлке Териберка
Расписание: ежедневно в 08:30 и 12:00
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
6000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка - ворота потрясающей Арктики (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
4700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка: посёлок на краю земли
Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Начало: У вашего отеля в Териберке
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборИз Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
Начало: В Териберке
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
5250 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В Териберке - время горбатых китов
Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, косаткам и горбачам
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка по Баренцеву морю
Почувствуйте солёные брызги Баренцева моря на прогулке в Териберке. Вас ждут водопады, маяки и морская рыбалка с возможностью увезти улов домой
Начало: На одном из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка - фотоприключение на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Откройте для себя Териберку с моря: уникальные виды, морские обитатели и незабываемые впечатления
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Приключение в Баренцевом море
Путешествие по Баренцеву морю на подготовленном судне. Полюбуйтесь фьордами, ощутите бриз и насладитесь северной природой. Капитан и безопасность на борту
Начало: Недалеко от пляжа
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морская одиссея в Териберке: на поиски китов
Баренцево море поражает суровой красотой и богатым животным миром. Выйдем на поиски китов и насладимся видами маяка, водопада и птичьих базаров
Начало: У причала в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка: навстречу китам и ветру на катере
Прикоснуться к первозданной красоте Баренцева моря и ощутить дух приключений
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4700 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Китовая разведка: 3 часа на катере в Териберке
Увидеть суровую красоту севера с воды, поискать китов и подплыть к птичьим базарам
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Киты и рыбалка в Баренцевом море на скоростном катамаране (из Териберки)
Насладитесь водной прогулкой в Териберке на скоростном катамаране, исследуя живописные скалы и наблюдая за китами в их естественной среде
Начало: У причала «Сияние Севера»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 50 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от 21 739 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера
Увидеть «драконьи яйца» и кладбище кораблей, полюбоваться водопадом и покататься на огромных качелях
Начало: От вашего отеля в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
4500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Отправляйтесь на водную прогулку из Териберки, чтобы увидеть китов и насладиться живописными видами побережья. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4750 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 39 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 25 200 ₽
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка в Териберке
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Баренцеву морю и насладитесь живописными северными пейзажами. Возможно, увидите китов и тюленей
Начало: На одном из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Искупаться в Баренцевом море: айс-флоатинг в Териберке
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Вдоль побережья Териберки на корабле
Ощутите дух северных морей на борту корабля. Вас ждут каменистые пляжи, кладбище кораблей и, возможно, встреча с морскими обитателями
Начало: В Териберке на причале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
13 авг в 14:00
14 авг в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка из Териберки к китам и тюленям
Отправиться в Баренцево море на поиски морских животных
Начало: У причала в Териберке
Расписание: ежедневно в 12:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 11 июл 2026
Всё прошло просто замечательно, отличное судно, отличный капитан, мы увидели китом, причём много!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 5 мая 2026
Это была увлекательная поездка. Оказались на краю света.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 2 сен 2025
Прогулка 02.09.25 удалась, ясная солнечная погода! Спокойное движение по волнам! Красота! Не укачивает совсем! Угощали тёплыми напитками! Можно было, кому
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 17 сен 2025
Все прошло волшебно! Совершенно невероятный гид Олеся сумеет подстроиться под любые пожелания и обстоятельства, помогая в полной мере насладиться чарующей красотой севера. Искренне рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Мы провели прекрасный день, в отличной компании! Отдельное спасибо гиду Сергею, прекрасно всё организовал, интересно рассказывал! Посадил и высадил нас практически у подъезда, где мы снимали жильё! Ставлю 6 баллов из 5-ти
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод отличный, душевный, внимательный, учитывает индивидуальные особенности туристов. Программа оптимальная.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Все просто супер! Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
П
За день до предложили с небольшой доплатой взять не тихоход, а катер. Капитаны передают друг другу информацию о том,где сейчас
Вам был полезен этот отзыв?
А
очень классная прогулка
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Все прошло отлично. Организатора морской прогулки рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 852 отзыва в Териберке
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке
Самые популярные экскурсии в Териберке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2026
Сейчас в Териберке можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 3500 до 50 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 852 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Отправляясь в Териберку, не забудьте забронировать экскурсию, чтобы узнать все тайны этого удивительного места. Мы предлагаем экскурсии по Териберке по ценам, доступным каждому. Вас ждут захватывающие пейзажи и увлекательные рассказы гидов, которые сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым. Выбирайте экскурсию на нашем сайте и получите максимум эмоций от поездки!