Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Териберка — ворота потрясающей Арктики

Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья

Лидия
Лидия – представитель из Териберки
Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи тундры, а приехав в Териберку, окажетесь лицом к лицу с миром Северного Ледовитого океана.

Я покажу саамский «сад камней», пляж 🏖️ с «драконьими яйцами», корабельное кладбище и расскажу о жизни на краю света.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 12 500 ₽ за экскурсию

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Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики

Что вас ожидает

Место суровой красоты и величия
Живописный уголок на берегу Баренцева моря 🌊 потрясает в любое время года. Вы увидите, как лаконичность малых форм разворачивается здесь в многомерную картину особого арктического бытия. Я расскажу, каково это — жить в месте, где можно наблюдать иссиня-черные океанические штормы, приливы и отливы, закаты, рассветы, лунные восходы и магическое северное сияние. А если внимательно изучать морские просторы, то и увидеть тюленей, китов, касаток и даже дельфинов 🐬.

Символы Териберки
Вы увидите «мистические пирамидки» и узнаете, откуда пошла традиция складывать камушки на счастье. У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки. Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад. Чуть позже прогуляетесь 👣 по каменистому пляжу, где расположились «яйца динозавров». Прокатитесь на гигантских качелях с видом на океанические дали. И, конечно, на побережье Баренцева моря 🌊 у вас будет время, чтобы побыть наедине с духом северной стихии.

📷 По дороге обязательно будут остановки, чтобы вы могли сделать красивые 🤩 фотографии 📸 живописных мест северной природы.

Организационные детали

Расстояние от Мурманска до Териберки 120 км. Время в пути составит около 2-3 часов.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности в Мурманске
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики
Териберка — ворота потрясающей Арктики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лидия
Лидия
Здравствуйте! Меня зовут Лидия и я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.
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