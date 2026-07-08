Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи тундры, а приехав в Териберку, окажетесь лицом к лицу с миром Северного Ледовитого океана.
Я покажу саамский «сад камней», пляж с «драконьими яйцами», корабельное кладбище и расскажу о жизни на краю света.
Живописный уголок на берегу Баренцева моря потрясает в любое время года. Вы увидите, как лаконичность малых форм разворачивается здесь в многомерную картину особого арктического бытия. Я расскажу, каково это — жить в месте, где можно наблюдать иссиня-черные океанические штормы, приливы и отливы, закаты, рассветы, лунные восходы и магическое северное сияние. А если внимательно изучать морские просторы, то и увидеть тюленей, китов, касаток и даже дельфинов.
Символы Териберки
Вы увидите «мистические пирамидки» и узнаете, откуда пошла традиция складывать камушки на счастье. У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки. Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад. Чуть позже прогуляетесь по каменистому пляжу, где расположились «яйца динозавров». Прокатитесь на гигантских качелях с видом на океанические дали. И, конечно, на побережье Баренцева моря у вас будет время, чтобы побыть наедине с духом северной стихии.
📷 По дороге обязательно будут остановки, чтобы вы могли сделать красивые фотографии живописных мест северной природы.
Организационные детали
Расстояние от Мурманска до Териберки 120 км. Время в пути составит около 2-3 часов
Точное место встречи вы узнаете после бронирования
Одевайтесь по погоде, рекомендуем многослойность, ветро- и влагоустойчивую одежду, удобную комфортную обувь
Дополнительные расходы: обед в кафе или ресторане, вход в природный парк «Териберка» (440₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан, проезд в санях за снегоходом (1500 ₽ с чел.)
При желании вы можете поучаствовать в групповой морской прогулке за дополнительную плату
ежедневно в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1594 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в читать дальшеуменьшить
наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
–
2
–
1
–
Анна
Териберка невероятна! Не знаю, есть ли смысл вообще писать отзыв на это место))) Добираться легко, а энергии Севера здесь как в самых настоящих труднодоступных местах.
Иногда бывает, что какие-то распиаренные природные красоты из-за читать дальшеуменьшить
толп туристов теряют свою привлекательность. В Териберке это не так. Это какой-то совершенно особый мир, с невероятными пейзажами и мощным духом.
Ну и конечно отдельное и огромное спасибо Алексею! Я много езжу, и давно не чувствовала такой заботы и отдачи. А какие фотографии!!! Настоящее произведение искусства!
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Елена
Привет всем путешественникам!) Были на экскурсии с Дмитрием, все прошло великолепно, прекрасная природа, не ожидала даже, попали в настоящее лето, с погодой очень повезло! Находились, надышались морем и тундрой, что ещё сказать -это место нужно увидеть каждому, Териберка замечательна)! Приедем думаю ещё и возьмём рыбалку). Спасибо, Вы сделали мой день!)
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Д
Диана
Спасибо огромное Алексею за такое классное знакомство с Териберкой. Ощутили на себе всю мощь погоды Севера.)) Программа - насыщенная, с невероятными видами. Алексей очень чуткий и внимательный гид, а также очень приятный человек. В парке нагулялись, природой насладились, вкусно покушали, под дождем погуляли. Что еще надо для счастья.
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Елена
Второй раз езжу в Тертберку, но каждый раз как первый!
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К
Ксения
Были на экскурсии 23.03.2026, нам с подругами очень понравилось, были в полнейшем восторге от невероятно красивых пейзажей!)) Организация тура была отличная, за день до экскурсии со мной связались, уточнили адрес читать дальшеуменьшить
куда за нами заехать, а так же какой комплекс блюд заранее заказать в кафе на Териберке) Экскурсоводом был Сергей, ему отдельное спасибо за позитивное настроение и весёлый командный дух, который он создавал в группе!) Провёл по всем тропинкам в заповеднике, показал всё самые красивые локации и помогал делать запоминающиеся фотографии)) В общем, экскурсия прошла на Ура! Теперь хочется вернуться в эти места в другое время года) Компанию советую)
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Василиса
Насыщенный день в Териберке😍 все понравилось, спасибо гиду Никите. Все было отлично сдержанно по таймингам. Прошлись по всем знаковым местам Териберки, вышли в море, увидели китов и других морских обитателей, послушали разные истории о Мурманской области.
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