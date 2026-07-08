Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи тундры, а приехав в Териберку, окажетесь лицом к лицу с миром Северного Ледовитого океана. Я покажу саамский «сад камней», пляж с «драконьими яйцами», корабельное кладбище и расскажу о жизни на краю света.

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Описание экскурсии

Место суровой красоты и величия

Живописный уголок на берегу Баренцева моря потрясает в любое время года. Вы увидите, как лаконичность малых форм разворачивается здесь в многомерную картину особого арктического бытия. Я расскажу, каково это — жить в месте, где можно наблюдать иссиня-черные океанические штормы, приливы и отливы, закаты, рассветы, лунные восходы и магическое северное сияние. А если внимательно изучать морские просторы, то и увидеть тюленей, китов, касаток и даже дельфинов.

Символы Териберки

Вы увидите «мистические пирамидки» и узнаете, откуда пошла традиция складывать камушки на счастье. У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки. Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад. Чуть позже прогуляетесь по каменистому пляжу, где расположились «яйца динозавров». Прокатитесь на гигантских качелях с видом на океанические дали. И, конечно, на побережье Баренцева моря у вас будет время, чтобы побыть наедине с духом северной стихии.

📷 По дороге обязательно будут остановки, чтобы вы могли сделать красивые фотографии живописных мест северной природы.

Организационные детали