Киты - главная цель многих путешественников в Териберке.
Шансы на встречу с этими величественными существами возрастают благодаря трёхчасовой прогулке на быстроходном катере с опытным капитаном.
Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности
Шансы на встречу с этими величественными существами возрастают благодаря трёхчасовой прогулке на быстроходном катере с опытным капитаном.
Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности
6 причин купить эту прогулку
- 🐋 Возможность увидеть китов
- 🌊 Три часа в море на катере
- 🏞️ Захватывающие виды Арктики
- 💦 Батарейский водопад
- 🏖️ Пляж «Яйца дракона»
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Что можно увидеть
- Батарейский водопад
- Пляж «Яйца дракона»
Описание водной прогулки
Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж по технике безопасности на судне и расскажет, какого кита вы встретите, если вам улыбнётся удача. Смотрите внимательно!
На водной прогулке вы также увидите Батарейский водопад, воды которого падают прямо в Баренцево море, сказочный пляж «Яйца дракона» и потрясающие виды Арктики.
Кому подойдёт прогулка
С нами в море отправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами, и даже ваши питомцы.
Организационные детали
- Мы берём на борт детей любого возраста, но важно предупредить нас о маленьких путешественниках заранее
- С вами будет капитан
ежедневно в 13:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6 600 ₽
|Дети до 7 лет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У одного из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 367 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи туров и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Экскурсии по КольскомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 авг 2024
Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)
Видели горбатого кита, котиков и дельфинов.
А легкая лодка и сноровка капитана позволяла нам быстрее подплывать в место, куда перемещался кит в отличие от больших кораблей. Спасибо 🙂
Видели горбатого кита, котиков и дельфинов.
А легкая лодка и сноровка капитана позволяла нам быстрее подплывать в место, куда перемещался кит в отличие от больших кораблей. Спасибо 🙂
С
Сергей
6 авг 2024
Фантастическое путешествие на встречу с китами! Капитан катера "Катюша" Олег привел корабль в бухту, в которой плавали два огромных горбатых кита. Животные питались рыбой, не обращая внимание на несколько небольших
Е
Егор
4 авг 2024
Обычная прогулка на корабле.
Капитан пытался найти китов, но у нас не получилось.
Кораблик старенький.
Капитан пытался найти китов, но у нас не получилось.
Кораблик старенький.
Антонина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Егор!
Мы удивлены, что вы ожидали чего то необычного (все что заявлено в описании - выполнено) и так расстроились, что
Мы удивлены, что вы ожидали чего то необычного (все что заявлено в описании - выполнено) и так расстроились, что
А
Александр
31 июл 2024
На реально повезло с капитаном, пока лодки "шарились" вокруг с поисках китов, мы сразу прошли в "проверенное место" и сразу встретили полосатика. Не ожидал увидеть кита с паре метров от
Ю
Юлия
31 июл 2024
23 июля совершили увлекательное путешествие на катере "Курьер" по Баренцеву морю. Прекрасные виды Териберки с воды! Увидели и кита, и дельфинов, и морского котика. 3 часа пролетели незаметно!Спасибо большое нашему грамотному капитану Андрею!
А
Алена
19 июл 2024
Все отлично! Прекрасный капитан, покатал нас дальше положенного на целый час, чтобы мы увидели китов.
Прекрасная прогулка! Спасибо!
Прекрасная прогулка! Спасибо!
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