Китовая разведка в Териберке

Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»
Киты - главная цель многих путешественников в Териберке.

Шансы на встречу с этими величественными существами возрастают благодаря трёхчасовой прогулке на быстроходном катере с опытным капитаном.

Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности
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и рассказ о возможных встречах с китами.

Во время прогулки можно увидеть Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона» и другие потрясающие виды Арктики.

Прогулка подходит для всех возрастов, включая активных пенсионеров, родителей с детьми и даже домашних питомцев. Важно заранее предупредить о маленьких путешественниках. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по арктическим водам

4.71
7 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  1. 🐋 Возможность увидеть китов
  2. 🌊 Три часа в море на катере
  3. 🏞️ Захватывающие виды Арктики
  4. 💦 Батарейский водопад
  5. 🏖️ Пляж «Яйца дракона»
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Китовая разведка в Териберке
Китовая разведка в Териберке
Китовая разведка в Териберке
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Батарейский водопад
  • Пляж «Яйца дракона»

Описание водной прогулки

Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж по технике безопасности на судне и расскажет, какого кита вы встретите, если вам улыбнётся удача. Смотрите внимательно!

На водной прогулке вы также увидите Батарейский водопад, воды которого падают прямо в Баренцево море, сказочный пляж «Яйца дракона» и потрясающие виды Арктики.

Кому подойдёт прогулка

С нами в море отправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами, и даже ваши питомцы.

Организационные детали

  • Мы берём на борт детей любого возраста, но важно предупредить нас о маленьких путешественниках заранее
  • С вами будет капитан

ежедневно в 13:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный6 600 ₽
Дети до 7 лет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У одного из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
7 авг 2024
Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)
Видели горбатого кита, котиков и дельфинов.
А легкая лодка и сноровка капитана позволяла нам быстрее подплывать в место, куда перемещался кит в отличие от больших кораблей. Спасибо 🙂
Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)
С
6 авг 2024
Фантастическое путешествие на встречу с китами! Капитан катера "Катюша" Олег привел корабль в бухту, в которой плавали два огромных горбатых кита. Животные питались рыбой, не обращая внимание на несколько небольших
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корабликов и лодок, с борта которых мы наблюдали за ними. Около двух часов мы медленно двигались по акватории бухты, сопровождая китов. Животные всплывали в среднем через 2-3 минуты, так что за все время мы смогли увидеть их около ста раз! Дважды кит всплывал примерно в 10-15 метрах от судна. Спасибо капитану катера Олегу и организатору нашего путешествия Анастасии за невероятные впечатления. Категорически рекомендую!

Фантастическое путешествие на встречу с китами! Капитан катера "Катюша" Олег привел корабль в бухту, в которой
Е
4 авг 2024
Обычная прогулка на корабле.
Капитан пытался найти китов, но у нас не получилось.
Кораблик старенький.
Антонина
Антонина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Егор!

Мы удивлены, что вы ожидали чего то необычного (все что заявлено в описании - выполнено) и так расстроились, что
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оставили негативный отзыв.

Такая «обычная» прогулка как правило вызывает у путешественников бурю положительных эмоций от ощущения выхода в открытое северное море, созерцания природы, духа приключений.

Состояние судна хорошее, не отличающееся от других судов Териберки, даже новее и лучше многих других.

Для более требовательных гостей у нас есть 2 яхты, которые можно снять в индивидуальном порядке, цена на них правда существенно выше.

Возможно вам нужен был такой формат, но он не возможен в составе группы за такую небольшую стоимость.

А
31 июл 2024
На реально повезло с капитаном, пока лодки "шарились" вокруг с поисках китов, мы сразу прошли в "проверенное место" и сразу встретили полосатика. Не ожидал увидеть кита с паре метров от
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лодки. Это очень впечатляет.
Потом были тюлени и ещё киты гораздо крупнее.
Поездка на 3 часа показалась оптимальной: за 1-2 часа можно китов и не найти, за 4-5 часов конкретно укачает.
В общем рекомендую: катер Катюша, капитан Олег

Ю
31 июл 2024
23 июля совершили увлекательное путешествие на катере "Курьер" по Баренцеву морю. Прекрасные виды Териберки с воды! Увидели и кита, и дельфинов, и морского котика. 3 часа пролетели незаметно!Спасибо большое нашему грамотному капитану Андрею!
А
19 июл 2024
Все отлично! Прекрасный капитан, покатал нас дальше положенного на целый час, чтобы мы увидели китов.
Прекрасная прогулка! Спасибо!
Все отлично! Прекрасный капитан, покатал нас дальше положенного на целый час, чтобы мы увидели китов.Все отлично! Прекрасный капитан, покатал нас дальше положенного на целый час, чтобы мы увидели китов.Все отлично! Прекрасный капитан, покатал нас дальше положенного на целый час, чтобы мы увидели китов.

Входит в следующие категории Териберки

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеРечные прогулкиБатарейский ВодопадПопулярные местаПляж драконьих яицУникальный опытКруизы однодневныеКитыЖивотные

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