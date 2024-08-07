Киты - главная цель многих путешественников в Териберке.Шансы на встречу с этими величественными существами возрастают благодаря трёхчасовой прогулке на быстроходном катере с опытным капитаном.Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности

и рассказ о возможных встречах с китами. Во время прогулки можно увидеть Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона» и другие потрясающие виды Арктики. Прогулка подходит для всех возрастов, включая активных пенсионеров, родителей с детьми и даже домашних питомцев. Важно заранее предупредить о маленьких путешественниках. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по арктическим водам

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки

Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж по технике безопасности на судне и расскажет, какого кита вы встретите, если вам улыбнётся удача. Смотрите внимательно!

На водной прогулке вы также увидите Батарейский водопад, воды которого падают прямо в Баренцево море, сказочный пляж «Яйца дракона» и потрясающие виды Арктики.

Кому подойдёт прогулка

С нами в море отправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами, и даже ваши питомцы.

Организационные детали