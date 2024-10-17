Баренцево море в Териберке поражает своей суровой красотой и богатым животным миром. Во время водной прогулки можно увидеть китов, дельфинов, тюленей и других морских обитателей.
Гарантировать встречу с китами невозможно, но
Гарантировать встречу с китами невозможно, но
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Прибрежная зона Баренцева моря уникальна своими ландшафтами и невероятными пейзажами. Во время морской прогулки вам откроются прекрасные виды на Териберку. Вы увидите:
- Териберский маяк
- каменный Пляж драконьих яиц
- водопад Малого Батарейского озера
- заброшенную артиллерийскую батарею береговой обороны
- птичьи базары (кайры, моёвки, чайки и тупики)
Но нашей целью будут морские гиганты. Во время прогулки можно встретить горбатых китов, финвалов, малых полосатиков, касаток, дельфинов, тюленей, моржей, морских зайцев и нерп. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы увидели этих животных, но гарантировать встречу невозможно, всё зависит от настроения и дел морских обитателей:)
Организационные детали
- Выход в море — на подготовленных судах вместимостью 11 человек с тёплой каютой и гальюном. Мы выдадим вам спасательные жилеты
- За штурвалом — профессиональный кaпитaн
- Обязательно возьмите документы, удостоверяющие личность
- В случае непогоды и «закрытия моря» — полный возврат денежных средств
Дополнительные услуги (стоимость уточняйте в переписке)
- Трансфер в Териберку из Мурманска
- Организация рыбалки и выход дайвера
- Аренда снастей для морской рыбалки
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 665 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лидия и я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этимиЗадать вопрос
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