🌊 Уникальные виды Баренцева моря 🐋 Шанс увидеть китов и других морских обитателей 🛥 Прогулка на безопасных судах 🏞 Виды на Териберский маяк и водопад 🐦 Птичьи базары с разнообразными видами птиц

Баренцево море в Териберке поражает своей суровой красотой и богатым животным миром. Во время водной прогулки можно увидеть китов, дельфинов, тюленей и других морских обитателей.Гарантировать встречу с китами невозможно, но

виды на Териберский маяк, каменный Пляж драконьих яиц, водопад Малого Батарейского озера и птичьи базары точно порадуют. Прогулка проходит на подготовленных судах вместимостью 11 человек с тёплой каютой и гальюном. Профессиональный капитан и спасательные жилеты обеспечат безопасность. В случае непогоды - полный возврат средств

Описание водной прогулки

Прибрежная зона Баренцева моря уникальна своими ландшафтами и невероятными пейзажами. Во время морской прогулки вам откроются прекрасные виды на Териберку. Вы увидите:

Териберский маяк

каменный Пляж драконьих яиц

водопад Малого Батарейского озера

заброшенную артиллерийскую батарею береговой обороны

птичьи базары (кайры, моёвки, чайки и тупики)

Но нашей целью будут морские гиганты. Во время прогулки можно встретить горбатых китов, финвалов, малых полосатиков, касаток, дельфинов, тюленей, моржей, морских зайцев и нерп. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы увидели этих животных, но гарантировать встречу невозможно, всё зависит от настроения и дел морских обитателей:)

Организационные детали

Выход в море — на подготовленных судах вместимостью 11 человек с тёплой каютой и гальюном. Мы выдадим вам спасательные жилеты

За штурвалом — профессиональный кaпитaн

Обязательно возьмите документы, удостоверяющие личность

В случае непогоды и «закрытия моря» — полный возврат денежных средств

Дополнительные услуги (стоимость уточняйте в переписке)