Морская одиссея в Териберке: на поиски китов

Баренцево море поражает суровой красотой и богатым животным миром. Выйдем на поиски китов и насладимся видами маяка, водопада и птичьих базаров
Баренцево море в Териберке поражает своей суровой красотой и богатым животным миром. Во время водной прогулки можно увидеть китов, дельфинов, тюленей и других морских обитателей.

Гарантировать встречу с китами невозможно, но
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виды на Териберский маяк, каменный Пляж драконьих яиц, водопад Малого Батарейского озера и птичьи базары точно порадуют. Прогулка проходит на подготовленных судах вместимостью 11 человек с тёплой каютой и гальюном. Профессиональный капитан и спасательные жилеты обеспечат безопасность. В случае непогоды - полный возврат средств

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные виды Баренцева моря
  • 🐋 Шанс увидеть китов и других морских обитателей
  • 🛥 Прогулка на безопасных судах
  • 🏞 Виды на Териберский маяк и водопад
  • 🐦 Птичьи базары с разнообразными видами птиц
    • Морская одиссея в Териберке: на поиски китов
    Морская одиссея в Териберке: на поиски китов
    Морская одиссея в Териберке: на поиски китов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Териберский маяк
  • Каменный Пляж драконьих яиц
  • Водопад Малого Батарейского озера
  • Заброшенная артиллерийская батарея
  • Птичьи базары

    • Описание водной прогулки

    Прибрежная зона Баренцева моря уникальна своими ландшафтами и невероятными пейзажами. Во время морской прогулки вам откроются прекрасные виды на Териберку. Вы увидите:

    • Териберский маяк
    • каменный Пляж драконьих яиц
    • водопад Малого Батарейского озера
    • заброшенную артиллерийскую батарею береговой обороны
    • птичьи базары (кайры, моёвки, чайки и тупики)

    Но нашей целью будут морские гиганты. Во время прогулки можно встретить горбатых китов, финвалов, малых полосатиков, касаток, дельфинов, тюленей, моржей, морских зайцев и нерп. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы увидели этих животных, но гарантировать встречу невозможно, всё зависит от настроения и дел морских обитателей:)

    Организационные детали

    • Выход в море — на подготовленных судах вместимостью 11 человек с тёплой каютой и гальюном. Мы выдадим вам спасательные жилеты
    • За штурвалом — профессиональный кaпитaн
    • Обязательно возьмите документы, удостоверяющие личность
    • В случае непогоды и «закрытия моря» — полный возврат денежных средств

    Дополнительные услуги (стоимость уточняйте в переписке)

    • Трансфер в Териберку из Мурманска
    • Организация рыбалки и выход дайвера
    • Аренда снастей для морской рыбалки

    ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У причала в Териберке
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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