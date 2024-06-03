1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божией матери
Начало: В Тихвине
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Раскрыть таинственное преступление прошлого столетия и сорвать планы злоумышленника
Начало: В Захаровском парке
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел3 июня 2024Большое спасибо! Все прошло интересно, познавательно и не утомительно))
- ЭЭля31 мая 2024Очень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в Тихвине. Доступно изложил различные исторические
- ДДмитрий31 мая 2024Экскурсовод был Станислав. В рамках экскурсии подготовлен отлично. Очень старается. Структура и содержание экскурсии хорошо продуманы. Сам объект экскурсии необычайно интересен.
- ЮЮлия10 мая 2024Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
- ССветлана3 мая 2024Прекрасный гид Елена! Нам с подругами очень понравилась экскурсия! Возникла гордость за Тихвин, его историю и за множество таких же городов России! Елена отвечала на наши вопросы, была очень внимательна и доброжелательна. Всем рекомендую!
- ММария30 апреля 2024Есе очень понравилось. Рекомендую Елену как профессионала в своём деле!!!
- ННаталья23 апреля 202414 апреля были на экскурсии. Елена гид- профессионал своего дела. Экскурсия прошла легко, рассказ был очень интересен и понятен. Посмотрели все достопримечательности города. Машина чистая и удобная.
- ТТатьяна18 марта 2024Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!
- ААлёна3 февраля 2024Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о
Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тихвине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в июне 2024
Сейчас в Тихвине в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тихвине на 2024 год для пенсионеров, 86 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август