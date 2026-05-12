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Экскурсии в Тихвине

Найдено 9 экскурсий в Тихвине, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Пешая
2 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божьей Матери
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
На машине
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 7 чел.
Провинциальное обаяние Тихвина
1 час
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Провинциальное обаяние Тихвина
Начало: Ул. Римского-Корсакова д. 51 (смотровая площадка)
Расписание: Каждый день в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Тихвин древний - город славный
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тихвин древний - город славный
Познакомьтесь с многовековой историей Тихвина, прогуляйтесь по его улочкам и узнайте о значимых событиях и людях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: Г. Тихвин ул. Красноармейская 3
Расписание: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
Откройте для себя тайны Тихвинской иконы Божьей Матери и узнайте о её долгих странствиях в 20 веке. Посетите дом-музей Сергия Гарклавса
Начало: Ул. Красноармейская д. 3
Сегодня в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
2 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
Начало: Россия, Ленинградская область, Тихвин, Красная ули...
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 с 15:00
2000 ₽ за человека
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Начало: Г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Расписание: Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Туристский информационный центр Тихвина: пространство новых открытий
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Туристский информационный центр Тихвина: пространство новых открытий
Начало: Россия, Ленинградская область, Тихвин, Красная ули...
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Дата посещения: 12 мая 2026
Спасибо Станиславу за проведенное с пользой время! Без него и его рассказов эта поездка не имела бы такого познавательного характера и смысла. Станислав за 2 часа донес основы истории Тихвина. Огромное спасибо за насыщенный день!
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С
Знакомьтесь, Тихвин
Очень много полезного материала для изучения исторических знаний о городе Тихвин. Экскурсовод просто великолепный.
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Надежда
Знакомьтесь, Тихвин
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то, что показала нам Тихвин
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таким, каким его видит и любит! Понравилось всё - подобраны интересные факты об истории города, прекрасные места и видовые площадки. Экскурсия проводится с любовью к людям и городу! Теперь Тихвин в наших сердцах! Браво!

Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,+6
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то,
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Анастасия
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Спасибо Станиславу за экскурсию! Очень понравилось,что в конце Станислав подытожил все,что мы услышали,все запомнилось!
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С
Провинциальное обаяние Тихвина
Очень понравился рассказ Станислава, узнали много интересного о Тихвине, водном пути
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Татьяна
Знакомьтесь, Тихвин
Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького города. Возникший около избранного
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Богородицей места «жительства» Тихвинской чудотворной иконы погост со временем превратился в Тихвинский посад, а в 18 веке указом Екатерины II стал городом. Центром жизни города был и является в настоящее время Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, куда стекаются тысячами паломники со всей страны и даже зарубежья поклониться написанному (по преданию) апостолом Лукой чудотворному образу Богородицы.
Нас познакомили и с культурной жизнью города, где родился знаменитый русский композитор Римский-Корсаков, в доме его родителей сейчас находится прекрасный музей. Полгода назад (в прошлом году Тихвин стал «столицей» серебряного ожерелья городов России) в городе установлены чугунные фигуры персонажей его опер.
Мы узнали о героическом прошлом города и о современных его буднях.
Мы очень благодарны Елене и Сергею за то, что они по нашей просьбе дополнили экскурсию поездкой в Антониево-Дымский монастырь, где мы много нового узнали об этой древней обители ученика Прп. Варлаама Хутынского. Расстались мы с семейной парой наших экскурсоводов как добрые друзья.
Всем рекомендуем эту экскурсию.

Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького
Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького
Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького
Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького
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Е
Знакомьтесь, Тихвин
Очень интересная экскурсия, проходила на комфортабельном микроавтобусе с внимательным водителем Сергеем.
Гид Елена своим рассказом увлекла, погрузила в богатую историю прекрасного Тихвина. Огромное ей спасибо за теплую встречу и любовь к родному городу, которой она поделилась и с нами.
Всем рекомендую!
Очень интересная экскурсия, проходила на комфортабельном микроавтобусе с внимательным водителем Сергеем.
Очень интересная экскурсия, проходила на комфортабельном микроавтобусе с внимательным водителем Сергеем.
Очень интересная экскурсия, проходила на комфортабельном микроавтобусе с внимательным водителем Сергеем.
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В
Тихвин древний - город славный
Большая благодарность Елене и Сергею за экскурсию по прекрасному Тихвину… прошло уже несколько дней, а нам хочется вернуться… даже не
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ожидали, что короткое двухдневное путешествие оставит такие теплые эмоции… как мы понимаем, мы были не первой группой в этот день у Елены… но тем не менее, она уделила нам время по максимуму. . внимательно относилась к нашим вопросам, не торопила, когда фотографировались, выбирала лучшие локации… дала рекомендации по заселению и питанию, записала на экскурсию в музей Римского-Корсакова, порекомендовала время для посещения Успенского Богоявленского монастыря … а уж какая прекрасная и насыщенная информацией экскурсия- поездка… и при этом не утомительная… комфортный автомобиль, рассчитанный на группу… сервис, достойный лучших городов Европы прошлых лет… радость и гордость за то, что подобный сервис теперь есть и у нас, в городе Серебрянного кольца России, славном Тихвине… Елена и Сергей - коренные Тихвинцы, интеллигентные, образованные… Елена всегда была на связи, помогла подготовиться к поездке… не экскурсовод - а мечта и путеводитель) еще раз большое спасибо за наше путешествие!! Будем возвращаться к вам снова и снова) Владислава и Виктор

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Н
Тихвин древний - город славный
Огромное спасибо за чудесную обзорную экскурсию! Очень душевные гид и водитель. Экскурсия прошла непринужденно и очень интересно. Машина комфортная и
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всегда оказывается в нужном месте (не надо возвращаться к машине 😉). Водитель вел мягко. Гид говорила громко и понятно. Мы узнали много фактов о городе. Составили свое впечатление и выбрали места, которые захотелось посетить дополнительно. Время пролетело незаметно! Спасибо большое! Всем рекомендую эту экскурсию

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С
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Компания у нас была взрослая, трое взрослых детей 19-ти лет и их родители и всем
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было интересно!
Гид Елена отправила нас в настоящее путешествие по истории Тихвина, время пролетело не заметно, мы стали участниками увлекательного расследования и узнали много нового Очень качественный, красивый и продуманный реквизит, приятно держать в руках и выполнять задания Всем советуем посетить эту экскурсию!!!

Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
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Всего 372 отзыва в Тихвине

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Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину

Самые популярные экскурсии в Тихвине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери;
  2. Знакомьтесь, Тихвин;
  3. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей;
  4. Провинциальное обаяние Тихвина;
  5. Тихвин древний - город славный.
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в августе 2026
Сейчас в Тихвине можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 8500. Туристы уже оставили гидам 372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсия тихвин из санкт петербурга первые линии – это возможность увидеть город таким, каким он был во времена его основания. Исследуйте древние улицы и монастыри, наслаждаясь богатой культурой и историей Тихвина в комфортной обстановке