Индивидуальная
до 3 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божьей Матери
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Провинциальное обаяние Тихвина
Начало: Ул. Римского-Корсакова д. 51 (смотровая площадка)
Расписание: Каждый день в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тихвин древний - город славный
Познакомьтесь с многовековой историей Тихвина, прогуляйтесь по его улочкам и узнайте о значимых событиях и людях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: Г. Тихвин ул. Красноармейская 3
Расписание: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
Откройте для себя тайны Тихвинской иконы Божьей Матери и узнайте о её долгих странствиях в 20 веке. Посетите дом-музей Сергия Гарклавса
Начало: Ул. Красноармейская д. 3
Сегодня в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
Начало: Россия, Ленинградская область, Тихвин, Красная ули...
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 с 15:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Начало: Г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Расписание: Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Туристский информационный центр Тихвина: пространство новых открытий
Начало: Россия, Ленинградская область, Тихвин, Красная ули...
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 12 мая 2026
Спасибо Станиславу за проведенное с пользой время! Без него и его рассказов эта поездка не имела бы такого познавательного характера и смысла. Станислав за 2 часа донес основы истории Тихвина. Огромное спасибо за насыщенный день!
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С
Очень много полезного материала для изучения исторических знаний о городе Тихвин. Экскурсовод просто великолепный.
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Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то, что показала нам Тихвин
+6
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Спасибо Станиславу за экскурсию! Очень понравилось,что в конце Станислав подытожил все,что мы услышали,все запомнилось!
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С
Очень понравился рассказ Станислава, узнали много интересного о Тихвине, водном пути
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Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького города. Возникший около избранного
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Е
Очень интересная экскурсия, проходила на комфортабельном микроавтобусе с внимательным водителем Сергеем.
Гид Елена своим рассказом увлекла, погрузила в богатую историю прекрасного Тихвина. Огромное ей спасибо за теплую встречу и любовь к родному городу, которой она поделилась и с нами.
Всем рекомендую!
Гид Елена своим рассказом увлекла, погрузила в богатую историю прекрасного Тихвина. Огромное ей спасибо за теплую встречу и любовь к родному городу, которой она поделилась и с нами.
Всем рекомендую!
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В
Большая благодарность Елене и Сергею за экскурсию по прекрасному Тихвину… прошло уже несколько дней, а нам хочется вернуться… даже не
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Н
Огромное спасибо за чудесную обзорную экскурсию! Очень душевные гид и водитель. Экскурсия прошла непринужденно и очень интересно. Машина комфортная и
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С
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Компания у нас была взрослая, трое взрослых детей 19-ти лет и их родители и всем
Компания у нас была взрослая, трое взрослых детей 19-ти лет и их родители и всем
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Всего 372 отзыва в Тихвине
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Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину
Самые популярные экскурсии в Тихвине
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Сколько стоит экскурсия по Тихвину в августе 2026
Сейчас в Тихвине можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 8500. Туристы уже оставили гидам 372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсия тихвин из санкт петербурга первые линии – это возможность увидеть город таким, каким он был во времена его основания. Исследуйте древние улицы и монастыри, наслаждаясь богатой культурой и историей Тихвина в комфортной обстановке