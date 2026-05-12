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ожидали, что короткое двухдневное путешествие оставит такие теплые эмоции… как мы понимаем, мы были не первой группой в этот день у Елены… но тем не менее, она уделила нам время по максимуму. . внимательно относилась к нашим вопросам, не торопила, когда фотографировались, выбирала лучшие локации… дала рекомендации по заселению и питанию, записала на экскурсию в музей Римского-Корсакова, порекомендовала время для посещения Успенского Богоявленского монастыря … а уж какая прекрасная и насыщенная информацией экскурсия- поездка… и при этом не утомительная… комфортный автомобиль, рассчитанный на группу… сервис, достойный лучших городов Европы прошлых лет… радость и гордость за то, что подобный сервис теперь есть и у нас, в городе Серебрянного кольца России, славном Тихвине… Елена и Сергей - коренные Тихвинцы, интеллигентные, образованные… Елена всегда была на связи, помогла подготовиться к поездке… не экскурсовод - а мечта и путеводитель) еще раз большое спасибо за наше путешествие!! Будем возвращаться к вам снова и снова) Владислава и Виктор