Индивидуальные экскурсии в Тихвине с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Тихвине, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божией матери
Начало: В Тихвине
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 600 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Раскрыть таинственное преступление прошлого столетия и сорвать планы злоумышленника
Начало: В Захаровском парке
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
4 500 за всё до 7 чел.
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Начало: Г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Расписание: Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тихвин древний - город славный
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Тихвин древний - город славный
Начало: Г. Тихвин ул. Красноармейская 3
Расписание: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Провинциальное обаяние Тихвина
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Провинциальное обаяние Тихвина
Начало: Ул. Орловская д. 13А (смотровая площадка)
Расписание: Каждый день в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Большое спасибо! Все прошло интересно, познавательно и не утомительно))
  • Э
    Эля
    31 мая 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Очень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в Тихвине. Доступно изложил различные исторические
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    справки и факты возвращения иконы Тихвинской Божьей матери. Также изложил историю города Тихвина. Экскурсия на отлично. Благодарим Станислава за экскурсию в течение 2,5 часов.

    Очень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в ТихвинеОчень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в Тихвине
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Экскурсовод был Станислав. В рамках экскурсии подготовлен отлично. Очень старается. Структура и содержание экскурсии хорошо продуманы. Сам объект экскурсии необычайно интересен.
  • К
    Константин
    12 мая 2024
    Провинциальное обаяние Тихвина
    Экскурсия прошла замечательно! Были маленькой семьей из 3 человек, сыну 7 лет. Узнали много исторических фактов о Тихвине, монастыре, строительстве Тихвинского
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    водного пути. Станислав всю экскурсию держал наше внимание, и время пролетело незаметно. Благодаря Вашей любви к родным краям мы узнали много нового! Благодарим!

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
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    карты, фотографии, бутылочки, тубусы, ящички с ключами - все это до того приятно держать в руках! Задания разнообразные, хорошо подобранные под возраст детей. Не создается ощущения неловкости от того что участники не могут назвать правильный ответ. Ещё и сладкие небольшие сюрпризы на каждого участника! Елена - отличный рассказчик. Речь грамотная, тембр голоса приятный, манера речи неторопливая, но не заунывная. 100% рекомендую к посещению!

    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекраснаяБыли на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Прекрасный гид Елена! Нам с подругами очень понравилась экскурсия! Возникла гордость за Тихвин, его историю и за множество таких же городов России! Елена отвечала на наши вопросы, была очень внимательна и доброжелательна. Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Есе очень понравилось. Рекомендую Елену как профессионала в своём деле!!!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    14 апреля были на экскурсии. Елена гид- профессионал своего дела. Экскурсия прошла легко, рассказ был очень интересен и понятен. Посмотрели все достопримечательности города. Машина чистая и удобная.
  • Н
    Наталия
    19 апреля 2024
    Провинциальное обаяние Тихвина
    Замечательная экскурсия, Станислав очень внимательный экскурсовод, фанат своего дела. Мы познакомились с богатой историей города без спешки и суеты, остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать ваши экскурсии друзьям.
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Индивидуальные»

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  1. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
  2. Знакомьтесь, Тихвин
  3. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
  4. Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
  5. Тихвин древний - город славный
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в июне 2024
Сейчас в Тихвине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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