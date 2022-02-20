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История Тихвинской иконы Божией Матери

Мы начнем экскурсию со смотровой площадки на Фишевой горе, где открывается великолепная панорама монастыря. Спустимся к шлюзам и пересечем реку Тихвинку — буквально пойдем путем Тихвинской иконы, особо почитаемой. Я расскажу о ее необыкновенном появлении на нашей земле, о чудесах, с нею связанных, и ее долгих странствиях в 20-м веке. Здесь же вы увидите дом-музей батюшки Сергия Гарклавса, который спас икону и был ее хранителем.

Монастырские хроники

Прогуляемся вдоль монастырских стен — поговорим об осадном сидении, о стоянии шведов. А после пройдем на территорию монастыря и посетим:

Церковь Тихвинской иконы Божией матери , который также называют «Крылечко»: здесь находится чудотворная фреска 17 века с Тихвинской иконы.

, который также называют «Крылечко»: здесь находится чудотворная фреска 17 века с Тихвинской иконы. Теплую церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной — «крепость в крепости», образец архитектуры 16 века с сохранившейся бутовой кладкой стен.

с трапезной — «крепость в крепости», образец архитектуры 16 века с сохранившейся бутовой кладкой стен. Успенский собор 16-го века, где и пребывает та самая Тихвинская икона. Здесь вы полюбуетесь фресковой росписью конца 17-го века и представите, как менялся храм.

Также снаружи осмотрим эклектичный Крестовоздвиженский храм, построенный по проекту Н. Л. Бенуа. Попросим о сокровенном у Святого камня в основании придела Илии Пророка. А еще впечатлимся архитектурой звонницы-красавицы, трехпролетной, пятиярусной, пятишатровой — это визитная карточка нашего монастыря!

На экскурсии вы услышите о становлении обители, увидите на старых фотографиях, как она выглядела в прошлом. Как это место несло «дозорную службу, как стало «Царевым богомольем», кто из царствующих особ сюда приезжал и какое влияние оказал на обитель — обо всем этом поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Для посещения монастыря, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду: женщинам рекомендуется иметь головные уборы и юбки.