Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Тихвинскому монастырю. Вы увидите его святыню — Тихвинскую икону, дивным образом явившуюся народу, совершившую путешествие по многим странам. А я расскажу, чем уникальны наши храмы, как менялся облик монастыря, какие события ему довелось пережить и каких гостей встречать.

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Описание фото-прогулки

История Тихвинской иконы Божьей Матери

Мы начнём экскурсию от южной монастырской стены. Я расскажу о необыкновенном появлении на нашей земле Тихвинской иконы Божьей Матери, о чудесах, с нею связанных, и её долгих странствиях в 20 веке.

Монастырские хроники

Прогуляемся вдоль монастырских стен — поговорим об осадном сидении, о стоянии шведов. А после пройдём на территорию монастыря и посетим:

Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери , которую также называют «Крылечко»: здесь находится чудотворная фреска 17 века с Тихвинской иконы.

, которую также называют «Крылечко»: здесь находится чудотворная фреска 17 века с Тихвинской иконы. Теплую церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной — «крепость в крепости», образец архитектуры 16 века с сохранившейся бутовой кладкой стен.

с трапезной — «крепость в крепости», образец архитектуры 16 века с сохранившейся бутовой кладкой стен. Успенский собор 16 века, где и пребывает та самая Тихвинская икона. Здесь вы полюбуетесь фресковой росписью конца 17 века и представите, как менялся храм.

Также снаружи осмотрим эклектичный Крестовоздвиженский храм, построенный по проекту Н. Л. Бенуа. Попросим о сокровенном у Святого камня в основании придела Илии Пророка. А ещё впечатлимся архитектурой звонницы-красавицы, трехпролетной, пятиярусной, пятишатровой — это визитная карточка нашего монастыря!

На экскурсии вы услышите о становлении обители, увидите на старых фотографиях, как она выглядела в прошлом. Как это место несло «дозорную службу», как стало «Царевым богомольем», кто из царствующих особ сюда приезжал и какое влияние оказал на обитель — обо всём этом поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Для посещения монастыря, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду: женщинам рекомендуется иметь головные уборы и юбки.