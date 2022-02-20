Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери

Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божией матери

5
3 отзыва
Индивидуальная
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Тихвинскому монастырю.

Вы увидите его святыню — Тихвинскую икону, дивным образом явившуюся народу, совершившую путешествие по многим странам.

А я расскажу, чем уникальны наши храмы, как менялся облик монастыря, какие события ему довелось пережить и каких гостей встречать.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
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Что вас ожидает

История Тихвинской иконы Божией Матери

Мы начнем экскурсию со смотровой площадки на Фишевой горе, где открывается великолепная панорама монастыря. Спустимся к шлюзам и пересечем реку Тихвинку — буквально пойдем путем Тихвинской иконы, особо почитаемой. Я расскажу о ее необыкновенном появлении на нашей земле, о чудесах, с нею связанных, и ее долгих странствиях в 20-м веке. Здесь же вы увидите дом-музей батюшки Сергия Гарклавса, который спас икону и был ее хранителем.

Монастырские хроники

Прогуляемся вдоль монастырских стен — поговорим об осадном сидении, о стоянии шведов. А после пройдем на территорию монастыря и посетим:

  • Церковь Тихвинской иконы Божией матери, который также называют «Крылечко»: здесь находится чудотворная фреска 17 века с Тихвинской иконы.
  • Теплую церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной — «крепость в крепости», образец архитектуры 16 века с сохранившейся бутовой кладкой стен.
  • Успенский собор 16-го века, где и пребывает та самая Тихвинская икона. Здесь вы полюбуетесь фресковой росписью конца 17-го века и представите, как менялся храм.

Также снаружи осмотрим эклектичный Крестовоздвиженский храм, построенный по проекту Н. Л. Бенуа. Попросим о сокровенном у Святого камня в основании придела Илии Пророка. А еще впечатлимся архитектурой звонницы-красавицы, трехпролетной, пятиярусной, пятишатровой — это визитная карточка нашего монастыря!

На экскурсии вы услышите о становлении обители, увидите на старых фотографиях, как она выглядела в прошлом. Как это место несло «дозорную службу, как стало «Царевым богомольем», кто из царствующих особ сюда приезжал и какое влияние оказал на обитель — обо всем этом поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Для посещения монастыря, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду: женщинам рекомендуется иметь головные уборы и юбки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Тихвине
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
20 фев 2022
Экскурсия очень понравилась. Елена интересно и познавательно всё рассказывала. Кто будет в Тихвине обязательно поситите монастырь.
С
24 янв 2022
21 января были на экскурсии по Тихвинскому монастырю. Экскурсовод очень интересно и увлекательно рассказывала. Узнали много нового. Рекомендую всем, кто планирует посетить Тихвин.
Спасибо Елене
А
8 янв 2022
Весьма трепетно находиться на территории монастыря, перед святым образом Богоматери.
Елене огромное спасибо за интересный рассказ-экскурс в историю

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