Мы начнем экскурсию со смотровой площадки на Фишевой горе, где открывается великолепная панорама монастыря. Спустимся к шлюзам и пересечем реку Тихвинку — буквально пойдем путем Тихвинской иконы, особо почитаемой. Я расскажу о ее необыкновенном появлении на нашей земле, о чудесах, с нею связанных, и ее долгих странствиях в 20-м веке. Здесь же вы увидите дом-музей батюшки Сергия Гарклавса, который спас икону и был ее хранителем.
Прогуляемся вдоль монастырских стен — поговорим об осадном сидении, о стоянии шведов. А после пройдем на территорию монастыря и посетим:
Также снаружи осмотрим эклектичный Крестовоздвиженский храм, построенный по проекту Н. Л. Бенуа. Попросим о сокровенном у Святого камня в основании придела Илии Пророка. А еще впечатлимся архитектурой звонницы-красавицы, трехпролетной, пятиярусной, пятишатровой — это визитная карточка нашего монастыря!
На экскурсии вы услышите о становлении обители, увидите на старых фотографиях, как она выглядела в прошлом. Как это место несло «дозорную службу, как стало «Царевым богомольем», кто из царствующих особ сюда приезжал и какое влияние оказал на обитель — обо всем этом поговорим на экскурсии.
Для посещения монастыря, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду: женщинам рекомендуется иметь головные уборы и юбки.