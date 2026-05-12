Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери

Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божьей Матери
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Тихвинскому монастырю.

Вы увидите его святыню — Тихвинскую икону, дивным образом явившуюся народу, совершившую путешествие по многим странам.

А я расскажу, чем уникальны наши храмы, как менялся облик монастыря, какие события ему довелось пережить и каких гостей встречать.
5
139 отзывов
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери

Описание фото-прогулки

История Тихвинской иконы Божьей Матери

Мы начнём экскурсию от южной монастырской стены. Я расскажу о необыкновенном появлении на нашей земле Тихвинской иконы Божьей Матери, о чудесах, с нею связанных, и её долгих странствиях в 20 веке.

Монастырские хроники

Прогуляемся вдоль монастырских стен — поговорим об осадном сидении, о стоянии шведов. А после пройдём на территорию монастыря и посетим:

  • Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, которую также называют «Крылечко»: здесь находится чудотворная фреска 17 века с Тихвинской иконы.
  • Теплую церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной — «крепость в крепости», образец архитектуры 16 века с сохранившейся бутовой кладкой стен.
  • Успенский собор 16 века, где и пребывает та самая Тихвинская икона. Здесь вы полюбуетесь фресковой росписью конца 17 века и представите, как менялся храм.

Также снаружи осмотрим эклектичный Крестовоздвиженский храм, построенный по проекту Н. Л. Бенуа. Попросим о сокровенном у Святого камня в основании придела Илии Пророка. А ещё впечатлимся архитектурой звонницы-красавицы, трехпролетной, пятиярусной, пятишатровой — это визитная карточка нашего монастыря!

На экскурсии вы услышите о становлении обители, увидите на старых фотографиях, как она выглядела в прошлом. Как это место несло «дозорную службу», как стало «Царевым богомольем», кто из царствующих особ сюда приезжал и какое влияние оказал на обитель — обо всём этом поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Для посещения монастыря, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду: женщинам рекомендуется иметь головные уборы и юбки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Тихвине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Станислав
Елена и Станислав — ваша команда гидов в Тихвине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1849 туристов
Наша команда аттестованных гидов — Елена и Станислав. Мы коренные тихвинцы, вся наша жизнь связана с этим городом. Очень любим свою малую родину и приглашаем вас погрузиться в историю древнего
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Тихвина, познакомиться с его жемчужиной — Тихвинским Богородичным Успенским монастырём, где пребывает чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. Во время неспешной прогулки мы не просто расскажем про монастырь и его святыню, а вместе с вами ещё раз окунемся в события ушедших лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Дата посещения: 12 мая 2026
Спасибо Станиславу за проведенное с пользой время! Без него и его рассказов эта поездка не имела бы такого познавательного характера и смысла. Станислав за 2 часа донес основы истории Тихвина. Огромное спасибо за насыщенный день!
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Ирина
Станислав, спасибо за Тихвин!
Честно говоря, мы ожидали стандартной «галочки» по монастырю, а получили трехчасовой квинтэссенцию истории, архитектуры и местного фольклора. Ваш багаж знаний впечатляет: от летописных деталей до тайн Успенского
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собора — при этом ни одной скучной даты, всё живое, образное, с интонациями… Отдельный респект за подачу: вы умудрились сделать динамичным даже рассказ об осаде шведами😁 И да, мы всю экскурсию ловили себя на мысли, что нас водит по Тихвину… Квентин Тарантино-вот такое внешнее сходство👍👍👍 Тот же азартный блеск в глазах, та же харизматичная речь и неуловимая «криминальная» страсть к деталям.
Спасибо, что показали город не по учебнику, а с душой. Вернёмся за новыми маршрутами — обязательно к Вам!

Станислав, спасибо за Тихвин!
Станислав, спасибо за Тихвин!
Станислав, спасибо за Тихвин!
Станислав, спасибо за Тихвин!
Станислав, спасибо за Тихвин!
Станислав, спасибо за Тихвин!
Станислав, спасибо за Тихвин!
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Н
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было очень интересно, слушали на одном дыхании. История появления иконы Тихвинской Богоматери в монастыре, как
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ее украли по время Великой Отечественной войны и потом вернули в монастырь потрясает. Очень советуем приехать и посетить эти святые места и увидеть все своими глазами, потому что архитектура и живописность места не забываемая. Станиславу отдельное большое спасибо за интересную экскурсию!

Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Мы были на экскурсии со Станиславом в пятницу 25.06.2026. Получили редкое удовольствие. Станислав великолепный рассказчик, было
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная экскурсия! Станислав рассказывает очень интересно, и взрослые и дети в полном восторге! Огромное спасибо! От всей души рекомендуем Станислава и Елену!
Замечательная экскурсия! Станислав рассказывает очень интересно, и взрослые и дети в полном восторге! Огромное спасибо! От
Елена и Станислав
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Антонина, большое спасибо Вам, за то, что поделились своими впечатлениями, оставили добрый отзыв о нашей программе, нам очень приятно. Рады,
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что вашей группе понравилась экскурсия и даже дети были заинтересованы. Прекрасно, что вы путешествуете вместе с детьми и прививаете им любовь к родному краю, его истории.
До новых встреч в Тихвине 💞

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Екатерина
экскурсию прооводил Станислав. Мне очень понравилась подача материала - очень структурированная и четкая. Станислав - очень грамотный и эрудированный экскурсовод, хорошо ориентирован, имеет глубокие знания по истории. экскурсия продолжалась 2,5 часа, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. От души благодарим!
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Е
Потрясающая экскурсия с прекрасным гидом. Мы были впечатлены чудесным городом Тихвин, с которым нас познакомил Станислав.
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