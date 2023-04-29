Провинциальное обаяние Тихвина

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Приглашаю на неспешную прогулку по исторической части Тихвина. Мы с вами, погрузимся в невероятные переплетения событий, ушедших лет. Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. Раскроем историю происхождения народного названия парка "Таборы". Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. Раскроем историю происхождения народного названия парка "Таборы".
Провинциальное обаяние Тихвина
Провинциальное обаяние Тихвина
Провинциальное обаяние Тихвина
Провинциальное обаяние Тихвина
Провинциальное обаяние Тихвина
Провинциальное обаяние Тихвина
Провинциальное обаяние Тихвина
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Панорама Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря
  • Захаровский парк
  • Пруд «Таборы»
  • Тихвинский шлюз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тихвин — это один из древнейших городов Ленинградской области, который привлекает своим провинциальным обаянием и уникальными достопримечательностями архитектуры. Несмотря на то, что город не раз подвергался разрушениям в ходе пожаров и военных действий, ему удалось сохранить свою историю, старинную архитектуру и уникальный облик, который постепенно формировался на протяжении более 5 столетий.
Во время неспешной прогулки по исторической части Тихвина мы погрузимся в невероятные переплетения событий, ушедших лет. Вспомним русских царей, неоднократно посещавших Тихвинский монастырь, вошедший в историю, как "царёво богомолье". Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. На шлюзе живописной реки Тихвинки, затронем Петровскую эпоху, поговорив о водной системе, переродившей провинциальный городок в купеческий центр.
Мы обязательно прогуляемся по Захаровскому парку, вдоль тенистых аллей, выходящих к старому монастырю и новому пруду. Конечно же, раскроем происхождение народного названия парка "Таборы".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная обзорная экскурсия
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
  • Экскурсия на территории самого Тихвинского монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Орловская д. 15 (смотровая площадка)
Завершение: ул. Римского-Корсакова д. 51 (смотровая площадка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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