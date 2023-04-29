Тихвин — это один из древнейших городов Ленинградской области, который привлекает своим провинциальным обаянием и уникальными достопримечательностями архитектуры. Несмотря на то, что город не раз подвергался разрушениям в ходе пожаров и военных действий, ему удалось сохранить свою историю, старинную архитектуру и уникальный облик, который постепенно формировался на протяжении более 5 столетий.

Во время неспешной прогулки по исторической части Тихвина мы погрузимся в невероятные переплетения событий, ушедших лет. Вспомним русских царей, неоднократно посещавших Тихвинский монастырь, вошедший в историю, как "царёво богомолье". Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. На шлюзе живописной реки Тихвинки, затронем Петровскую эпоху, поговорив о водной системе, переродившей провинциальный городок в купеческий центр.

Мы обязательно прогуляемся по Захаровскому парку, вдоль тенистых аллей, выходящих к старому монастырю и новому пруду. Конечно же, раскроем происхождение народного названия парка "Таборы".