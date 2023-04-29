Приглашаю на неспешную прогулку по исторической части Тихвина. Мы с вами, погрузимся в невероятные переплетения событий, ушедших лет. Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. Раскроем историю происхождения народного названия парка "Таборы". Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. Раскроем историю происхождения народного названия парка "Таборы".
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Панорама Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря
- Захаровский парк
- Пруд «Таборы»
- Тихвинский шлюз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тихвин — это один из древнейших городов Ленинградской области, который привлекает своим провинциальным обаянием и уникальными достопримечательностями архитектуры. Несмотря на то, что город не раз подвергался разрушениям в ходе пожаров и военных действий, ему удалось сохранить свою историю, старинную архитектуру и уникальный облик, который постепенно формировался на протяжении более 5 столетий.
Во время неспешной прогулки по исторической части Тихвина мы погрузимся в невероятные переплетения событий, ушедших лет. Вспомним русских царей, неоднократно посещавших Тихвинский монастырь, вошедший в историю, как "царёво богомолье". Услышим предание о главной святыне этой обители, Тихвинской иконе Божией Матери. На шлюзе живописной реки Тихвинки, затронем Петровскую эпоху, поговорив о водной системе, переродившей провинциальный городок в купеческий центр.
Мы обязательно прогуляемся по Захаровскому парку, вдоль тенистых аллей, выходящих к старому монастырю и новому пруду. Конечно же, раскроем происхождение народного названия парка "Таборы".
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная обзорная экскурсия
- Что не входит
- Питание
- Транспорт
- Экскурсия на территории самого Тихвинского монастыря
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Орловская д. 15 (смотровая площадка)Завершение: ул. Римского-Корсакова д. 51 (смотровая площадка)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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