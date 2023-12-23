Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия в Тихвине

Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю

Тихвин — старинный уютный город, где можно отдохнуть душой и прикоснуться к богатому прошлому нашей страны.

Вы проедете и погуляете по древним улочкам, подниметесь на живописные смотровые площадки и рассмотрите прекрасные церкви.

Мы расскажем, как развивался Тихвин и чем он живёт сегодня, какие известные люди здесь бывали и какие события происходили.
Знакомьтесь, Тихвин
Знакомьтесь, Тихвин
Знакомьтесь, Тихвин
Знакомьтесь, Тихвин
Знакомьтесь, Тихвин
Знакомьтесь, Тихвин
Ближайшие даты:
23
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Описание

Что вас ожидает

Фишева гора. Вы полюбуетесь видом на ансамбль Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. А мы поделимся историями о чудесном явлении иконы на берегах Тихвинки и о становлении обители.

Тихвинский шлюз. Мы расскажем о тихвинской водной системе, основанной Петром I. И о временах, когда река Тихвинка была оживлённой и многолюдной.

Дом-музей Римского-Корсакова. Вы услышите, какие яркие впечатления детства воплотились в музыке композитора.

Тихвинский Введенский монастырь. Вы узнаете о царице-инокинье Дарье и о других женщинах, отбывавших здесь ссылку. А также рассмотрите архивные фото когда-то сказочно-прекрасной обители.

Захаровский парк. Мы раскроем, почему тихвинцы называют это место «таборы». И расскажем о тихвинском осадном сидении 1613 года.

Торговая площадь. Когда-то на ней проходили шумные ярмарки. Мы мысленно перенесёмся во времена, когда Тихвин был бойким купеческим городом.

Стела «Город Воинской славы». Вы посетите места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Мы расскажем, почему Тихвин носит почётное звание города воинской славы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Multivan 2021 г. в. Транспорт включён в стоимость.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию возможно посещение (обсуждается заранее в переписке).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Красноармейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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