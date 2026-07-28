Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Тихвина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город предлагает свои зимние красоты, но экскурсия может быть ограничена погодными условиями.

Тихвин - это город, где история и природа переплетаются в удивительной гармонии. Экскурсия включает посещение Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, Фишевой горы и других значимых мест. Узнайте о тихвинской водной системе, познакомьтесь с историей композитора Римского-Корсакова и погрузитесь в атмосферу купеческого города. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух времени

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Фишева гора. Вы полюбуетесь видом на ансамбль Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. А мы поделимся историями о чудесном явлении иконы на берегах Тихвинки и о становлении обители.

Тихвинский шлюз. Мы расскажем о тихвинской водной системе, основанной Петром I. И о временах, когда река Тихвинка была оживлённой и многолюдной.

Дом-музей Римского-Корсакова. Вы услышите, какие яркие впечатления детства воплотились в музыке композитора.

Тихвинский Введенский монастырь. Вы узнаете о царице-инокинье Дарье и о других женщинах, отбывавших здесь ссылку. А также рассмотрите архивные фото когда-то сказочно-прекрасной обители.

Захаровский парк. Мы раскроем, почему тихвинцы называют это место «таборы». И расскажем о тихвинском осадном сидении 1613 года.

Торговая площадь. Когда-то на ней проходили шумные ярмарки. Мы мысленно перенесёмся во времена, когда Тихвин был бойким купеческим городом.

Стела «Город Воинской славы». Вы посетите места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Мы расскажем, почему Тихвин носит почётное звание города воинской славы.

Организационные детали