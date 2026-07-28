Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Тихвин - это город, где история и природа переплетаются в удивительной гармонии.
Экскурсия включает посещение Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, Фишевой горы и других значимых мест.
Узнайте о тихвинской водной системе, познакомьтесь с историей композитора Римского-Корсакова и погрузитесь в атмосферу купеческого города. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух времени
Лучшее время для посещения Тихвина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город предлагает свои зимние красоты, но экскурсия может быть ограничена погодными условиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Фишева гора
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь
Тихвинский шлюз
Дом-музей Римского-Корсакова
Тихвинский Введенский монастырь
Захаровский парк
Торговая площадь
Стела «Город Воинской славы»
Описание экскурсии
Фишева гора. Вы полюбуетесь видом на ансамбль Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. А мы поделимся историями о чудесном явлении иконы на берегах Тихвинки и о становлении обители.
Тихвинский шлюз. Мы расскажем о тихвинской водной системе, основанной Петром I. И о временах, когда река Тихвинка была оживлённой и многолюдной.
Дом-музей Римского-Корсакова. Вы услышите, какие яркие впечатления детства воплотились в музыке композитора.
Тихвинский Введенский монастырь. Вы узнаете о царице-инокинье Дарье и о других женщинах, отбывавших здесь ссылку. А также рассмотрите архивные фото когда-то сказочно-прекрасной обители.
Захаровский парк. Мы раскроем, почему тихвинцы называют это место «таборы». И расскажем о тихвинском осадном сидении 1613 года.
Торговая площадь. Когда-то на ней проходили шумные ярмарки. Мы мысленно перенесёмся во времена, когда Тихвин был бойким купеческим городом.
Стела «Город Воинской славы». Вы посетите места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Мы расскажем, почему Тихвин носит почётное звание города воинской славы.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Multivan 2021 г. в. Транспорт включён в стоимость.
Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию возможно посещение (обсуждается заранее в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красноармейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Станислав — ваша команда гидов в Тихвине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1822 туристов
Наша команда аттестованных гидов — Елена и Станислав. Мы коренные тихвинцы, вся наша жизнь связана с этим городом. Очень любим свою малую родину и приглашаем вас погрузиться в историю древнего читать дальшеуменьшить
Тихвина, познакомиться с его жемчужиной — Тихвинским Богородичным Успенским монастырём, где пребывает чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. Во время неспешной прогулки мы не просто расскажем про монастырь и его святыню, а вместе с вами ещё раз окунемся в события ушедших лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
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Надежда
Мы в восторге от поездки в Тихвин и от самой экскурсии! Спасибо большое Елене за то, что показала нам Тихвин таким, каким его видит и любит! Понравилось всё - подобраны интересные факты об истории города, прекрасные места и видовые площадки. Экскурсия проводится с любовью к людям и городу! Теперь Тихвин в наших сердцах! Браво!
+2
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Татьяна
Тихвин был представлен нам с большой любовью и профессионализмом. Мы узнали о большой истории этого маленького города. Возникший около избранного Богородицей места «жительства» Тихвинской чудотворной иконы погост со временем превратился читать дальшеуменьшить
в Тихвинский посад, а в 18 веке указом Екатерины II стал городом. Центром жизни города был и является в настоящее время Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, куда стекаются тысячами паломники со всей страны и даже зарубежья поклониться написанному (по преданию) апостолом Лукой чудотворному образу Богородицы. Нас познакомили и с культурной жизнью города, где родился знаменитый русский композитор Римский-Корсаков, в доме его родителей сейчас находится прекрасный музей. Полгода назад (в прошлом году Тихвин стал «столицей» серебряного ожерелья городов России) в городе установлены чугунные фигуры персонажей его опер. Мы узнали о героическом прошлом города и о современных его буднях. Мы очень благодарны Елене и Сергею за то, что они по нашей просьбе дополнили экскурсию поездкой в Антониево-Дымский монастырь, где мы много нового узнали об этой древней обители ученика Прп. Варлаама Хутынского. Расстались мы с семейной парой наших экскурсоводов как добрые друзья. Всем рекомендуем эту экскурсию.
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Надежда
Пишу этот отзыв прямо по горячим следам. Мы только что вернулись с Тихвина, где провели два замечательных дня, хотя планировали только один. Но гид Елена просто волшебница. Она влюбила нас читать дальшеуменьшить
в свой родной город и нам захотелось узнать его поближе и неспеша погрузиться в атмосферу спокойной русской красоты. Как и многие малые русские города хранят свои тайны и открыть их может только человек, который искренне любит город. Елена из этих людей. Мы посетили мужской монастырь, поклонились иконе Тихвинской божьей матери, побывали в музее Римского Корсакова, где нам опять повезло с гидом, великолепная экскурсия. Удалось послушать превосходные выступления юных дарований в Полковой церкви. Дошли до Введенского женского монастыря, но к большому сожалению он пока на реставрации, невозможно посетить. Прошлись через бывшую Торговую площадь и Гостиный двор, посмотрели Спасо- Преображенский собор. И в современной части города есть интересные места, этои стела Город воинской славы, благоустроенная набережная вдоль Вязитского ручья и многочисленные жанровые скульптуры: Царицына щука, Берестяной свиток, зонтики, уточки и т. д. Вообщем Тихвин это город достойный внимания туристов. Хочется, чтобы администрация и все, от кого зависит будущее этого города, понимали, что сохранение нашей истории очень и очень важно
+1
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Надежда, огромное спасибо Вам за то, что поделились своими впечатлениями о поездке в Тихвин, оставили такой подробный, развёрнутый отзыв. Возможно читать дальшеуменьшить
это позволит потенциальным туристам, сделать свой выбор в пользу нашего города. Благодарю за тёплые слова в свой адрес. Очень приятно, что Тихвин произвёл на вас доброе впечатление, что вы ещё самостоятельно прогулялись по городу и он не оставил вас равнодушными. Наши самые добрые пожелания вашей семье и мы надеемся на новую встречу на тихвинской земле 🌹
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Игорь
16 мая побывали на экскурсии «Знакомьтесь, Тихвин!» с Еленой. День получился очень приятным и насыщенным. Маршрут был интересным и хорошо продуманным, без спешки и лишней суеты. Елена рассказывала с большим знанием дела и искренней вовлеченностью, поэтому слушать ее было легко и интересно. Отдельное спасибо за удобный микроавтобус, на маршруте было комфортно. Спасибо за прекрасную экскурсию и хорошие впечатления!
+1
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Игорь, благодарю за то, что поделились своими впечатлениями о поездке, о Тихвине, большое спасибо за добрые слова в наш адрес. читать дальшеуменьшить
Мне было очень комфортно проводить экскурсию для таких увлечённых, позитивных путешественников. Желаем, чтобы ваши семейные путешествия, обогатились новыми маршрутами, интересными людьми, яркими впечатлениями, тёплыми воспоминания ми🌹
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Е
Елена
Очень интересная экскурсия, проходила на комфортабельном микроавтобусе с внимательным водителем Сергеем. Гид Елена своим рассказом увлекла, погрузила в богатую историю прекрасного Тихвина. Огромное ей спасибо за теплую встречу и любовь к родному городу, которой она поделилась и с нами. Всем рекомендую!
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Наталия
Были на праздничных выходных в Тихвине, заранее заказали экскурсию у Елены и Станислава, основываясь на предыдущих отзывах, и ни разу не пожалели! Елена очень интересный рассказчик, довольно гибкая в преподнесении читать дальшеуменьшить
материала и корректировки программы, много интересных фактов освещает в доходчивой форме. Экскурсия хоть и 2,5ч, но совсем не утомительная, локации все время меняются, где-то надо пройти пешочком, куда-то подвозят на комфортном микроавтобусе. После экскурсии пазл о знаковых локациях и достопримечательностях Тихвина сложился. Спасибо большое! Однозначно рекомендую к бронированию!
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Наталия, мы очень рады, что наш родной город, завоевал симпатию у вашей группы. Большое спасибо, за то, что поделились своими впечатлениями о нашей программе. Желаем вашей команде новых маршрутов, удивительных открытий и ярких эмоций🌹