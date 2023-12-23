Тихвин — старинный уютный город, где можно отдохнуть душой и прикоснуться к богатому прошлому нашей страны. Вы проедете и погуляете по древним улочкам, подниметесь на живописные смотровые площадки и рассмотрите прекрасные церкви. Мы расскажем, как развивался Тихвин и чем он живёт сегодня, какие известные люди здесь бывали и какие события происходили.

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Ваш представитель в Тихвине

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Описание

Что вас ожидает

Фишева гора. Вы полюбуетесь видом на ансамбль Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. А мы поделимся историями о чудесном явлении иконы на берегах Тихвинки и о становлении обители.

Тихвинский шлюз. Мы расскажем о тихвинской водной системе, основанной Петром I. И о временах, когда река Тихвинка была оживлённой и многолюдной.

Дом-музей Римского-Корсакова. Вы услышите, какие яркие впечатления детства воплотились в музыке композитора.

Тихвинский Введенский монастырь. Вы узнаете о царице-инокинье Дарье и о других женщинах, отбывавших здесь ссылку. А также рассмотрите архивные фото когда-то сказочно-прекрасной обители.

Захаровский парк. Мы раскроем, почему тихвинцы называют это место «таборы». И расскажем о тихвинском осадном сидении 1613 года.

Торговая площадь. Когда-то на ней проходили шумные ярмарки. Мы мысленно перенесёмся во времена, когда Тихвин был бойким купеческим городом.

Стела «Город Воинской славы». Вы посетите места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Мы расскажем, почему Тихвин носит почётное звание города воинской славы.

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