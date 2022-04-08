Тихвин древний - город славный

Тихвин древний - город славный
Тихвин древний - город славный
Тихвин древний - город славный
Тихвин древний - город славный
Тихвин древний - город славный
Тихвин древний - город славный
Тихвин древний - город славный

Что вас ожидает 🤩

  • Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
  • Тихвинский шлюз
  • Церковь Всех Святых
  • Дом музей Н. А. Римского-Корсакова
  • Тихвинский Введенский женский монастырь
  • Захаровский парк
  • Храм Знамения Пресвятой Богородицы
  • Мы проедем по улочкам старого города, где сохранились образцы типичной тихвинской застройки конца 19, начала 20 века
  • Прогуляемся по старой городской площади, где сохранились каменные дома и торговые ряды, конца 18 века
  • Посетим Спасо-Преображенский собор
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по древнему Тихвину. Вы услышите историю становления города, узнаете о событиях происходивших здесь, мы проедем по улочкам старого города, и конечно посетим места связанные с его многовековой историей.
Со смотровой площадки на Фишёвой горе, полюбуемся живописным видом архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, опоры православия северо-западный рубежей Руси.
Спустимся на тихвинский шлюз, поговорим о Тихвинской водной системе, основанной Петром 1,о том какой оживлённой и многолюдной прежде была река.
У дома музея Н. А. Римского-Корсакова, узнаем о том, какие яркие впечатления детства будущего композитора, воплотились в его музыке.
У стен Тихвинского Введенского женского монастыря, вспомним о царице-игуменье Дарье, а на старых фотографиях посмотрим какой “сказочно-прекрасной” раньше была обитель.
Узнаем почему Пётр 1, лично дал тихвинцам разрешение на строительство храма Знамения.
В Захаровском парке, я расскажу о славной странице истории города - тихвинском осадном сидении, и почему тихвинцы называют это место "таборы".
Улочки старого города сохранили образцы типичной тихвинской застройки, украшенные сандриками и сухариками. Гуляя по городу, поговорим о том, почему главная улица Тихвина ранее называлась Екатерининская, а на городской площади, где когда то проходили шумные ярмарки, мысленно перенесёмся в те времена, когда Тихвин был бойким, торговым купеческим городом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит экскурсионное обслуживание и поездка на автомобиле гида по маршруту экскурсии
Что не входит
Место начала и завершения?
г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.

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