Приглашаю вас на обзорную экскурсию по древнему Тихвину. Вы услышите историю становления города, узнаете о событиях происходивших здесь, мы проедем по улочкам старого города, и конечно посетим места связанные с его многовековой историей.

Со смотровой площадки на Фишёвой горе, полюбуемся живописным видом архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, опоры православия северо-западный рубежей Руси.

Спустимся на тихвинский шлюз, поговорим о Тихвинской водной системе, основанной Петром 1,о том какой оживлённой и многолюдной прежде была река.

У дома музея Н. А. Римского-Корсакова, узнаем о том, какие яркие впечатления детства будущего композитора, воплотились в его музыке.

У стен Тихвинского Введенского женского монастыря, вспомним о царице-игуменье Дарье, а на старых фотографиях посмотрим какой “сказочно-прекрасной” раньше была обитель.

Узнаем почему Пётр 1, лично дал тихвинцам разрешение на строительство храма Знамения.

В Захаровском парке, я расскажу о славной странице истории города - тихвинском осадном сидении, и почему тихвинцы называют это место "таборы".

Улочки старого города сохранили образцы типичной тихвинской застройки, украшенные сандриками и сухариками. Гуляя по городу, поговорим о том, почему главная улица Тихвина ранее называлась Екатерининская, а на городской площади, где когда то проходили шумные ярмарки, мысленно перенесёмся в те времена, когда Тихвин был бойким, торговым купеческим городом.