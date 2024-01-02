Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру Тихвина. Вы перенесётесь в начало 20 века и узнаете о происшествии, потрясшем наш тихий провинциальный городок. Вместе с местным жителем пройдёте по следам злоумышленника и, решая задачи, головоломки и шифры, попытаетесь распутать дело. Для этого понадобятся желание, энергия и смекалка!

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Елена и Станислав Ваш представитель в Тихвине

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь раскрыть преступление коварного недоброжелателя при помощи загадочного письма, обрывка газеты 1913 года и карты местности, которую необходимо вначале отыскать! На пути вам встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие необычные артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города: Богородичного Успенского мужского монастыря, парка Таборы и Тихвинского шлюза. Обещаем, что будет интересно!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям с 7 лет. По запросу мы можем её упростить или усложнить.