Раскрыть таинственное преступление прошлого столетия и найти злоумышленника
Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру Тихвина.
Вы перенесётесь в начало 20 века и узнаете о происшествии, потрясшем наш тихий провинциальный городок.
Вместе с местным жителем пройдёте по следам злоумышленника и, решая задачи, головоломки и шифры, попытаетесь распутать дело. Для этого понадобятся желание, энергия и смекалка!
Вы перенесётесь в начало 20 века и узнаете о происшествии, потрясшем наш тихий провинциальный городок.
Вместе с местным жителем пройдёте по следам злоумышленника и, решая задачи, головоломки и шифры, попытаетесь распутать дело. Для этого понадобятся желание, энергия и смекалка!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь раскрыть преступление коварного недоброжелателя при помощи загадочного письма, обрывка газеты 1913 года и карты местности, которую необходимо вначале отыскать! На пути вам встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие необычные артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города: Богородичного Успенского мужского монастыря, парка Таборы и Тихвинского шлюза. Обещаем, что будет интересно!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна детям с 7 лет. По запросу мы можем её упростить или усложнить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Захаровском парке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Станислав — ваша команда гидов в Тихвине
Провели экскурсии для 581 туриста
Наша команда гидов — Елена и Станислав. Мы коренные тихвинцы, вся наша жизнь связана с этим городом. Мы очень любим свою малую родину и приглашаем вас погрузиться в историю древнего Тихвина, познакомиться с его жемчужиной — Тихвинским Богородичным Успенским монастырём, где пребывает чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. Во время неспешной прогулки мы не просто расскажем про монастырь и его святыню, а вместе с вами ещё раз окунемся в события ушедших лет.
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