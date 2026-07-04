Увлекательная экскурсия по историческому центру Тихвина перенесёт вас в начало 20 века.
Узнайте о происшествии, потрясшем провинциальный городок, и пройдите по следам злоумышленника вместе с местным жителем. Решая задачи, головоломки и
Узнайте о происшествии, потрясшем провинциальный городок, и пройдите по следам злоумышленника вместе с местным жителем. Решая задачи, головоломки и
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Погружение в историю начала 20 века
- 🧩 Решение головоломок и шифров
- 📸 Уникальные артефакты и фото
- 🏰 Достопримечательности Тихвина
- 👧 Идеально для детей от 7 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет полностью насладиться прогулкой и исследованием Тихвина. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, погодные условия могут усложнить проведение мероприятия, но при температуре выше - 10 градусов экскурсия всё же возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Богородичный Успенский мужской монастырь
- Парк Таборы
- Тихвинский шлюз
Описание экскурсии
Приготовьтесь раскрыть преступление коварного недоброжелателя при помощи загадочного письма, обрывка газеты 1913 года и карты местности, которую необходимо вначале отыскать! На пути вам встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие необычные артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города: Богородичного Успенского мужского монастыря, парка Таборы и Тихвинского шлюза. Обещаем, что будет интересно!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям с 7 лет. По запросу мы можем её упростить или усложнить.
- Экскурсия не проводится при температуре воздуха ниже −10 градусов
- Обратите внимание: программа не предполагает посещения монастыря
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Захаровском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Станислав — ваша команда гидов в Тихвине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1827 туристов
Наша команда аттестованных гидов — Елена и Станислав. Мы коренные тихвинцы, вся наша жизнь связана с этим городом. Очень любим свою малую родину и приглашаем вас погрузиться в историю древнего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Компания у нас была взрослая, трое взрослых детей 19-ти лет и их родители и всем было интересно!
Гид Елена отправила нас в настоящее путешествие по истории
Компания у нас была взрослая, трое взрослых детей 19-ти лет и их родители и всем было интересно!
Гид Елена отправила нас в настоящее путешествие по истории
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м
Понравилась игровая форма экскурсии, разные ребусы, загадки, всё было динамично и увлекательно. Для непринужденного ознакомления с историей небольшого города вполне достаточно. Дети оценили, за вкусняшки отдельное спасибо!
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Мария, благодарю за добрый отзыв🙏 Мы рады, что девочкам понравилась наша программа. Они были заинтересованы, очень старались, были настоящими сыщиками👍 А мы ждём вас снова, уже полным составом 🌹
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Интересно, занимательно, позноватльно!
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Алёна, большое спасибо за то, что поделились своими впечатлениями. Мы очень рады, что вам понравилась наша программа 🌹🌹🌹
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Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми 17,15 и 11 лет. Всем понравилось! Экскурсия построена в виде квеста с интересными загадками,
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Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные карты, фотографии, бутылочки, тубусы, ящички с ключами - все это
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А
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о каждом его уголке. Он буквально оживил прошлое, помогая нам представить,
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