Увлекательная экскурсия по историческому центру Тихвина перенесёт вас в начало 20 века.Узнайте о происшествии, потрясшем провинциальный городок, и пройдите по следам злоумышленника вместе с местным жителем. Решая задачи, головоломки и

шифры, попытайтесь распутать дело. Вас ждут загадочное письмо, обрывок газеты 1913 года и карта местности. На пути встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет полностью насладиться прогулкой и исследованием Тихвина. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, погодные условия могут усложнить проведение мероприятия, но при температуре выше - 10 градусов экскурсия всё же возможна.

Сейчас август — это идеальное время.