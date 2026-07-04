Мои заказы

«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей

Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Увлекательная экскурсия по историческому центру Тихвина перенесёт вас в начало 20 века.

Узнайте о происшествии, потрясшем провинциальный городок, и пройдите по следам злоумышленника вместе с местным жителем. Решая задачи, головоломки и
читать дальшеуменьшить

шифры, попытайтесь распутать дело. Вас ждут загадочное письмо, обрывок газеты 1913 года и карта местности. На пути встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Погружение в историю начала 20 века
  • 🧩 Решение головоломок и шифров
  • 📸 Уникальные артефакты и фото
  • 🏰 Достопримечательности Тихвина
  • 👧 Идеально для детей от 7 лет

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет полностью насладиться прогулкой и исследованием Тихвина. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, погодные условия могут усложнить проведение мероприятия, но при температуре выше - 10 градусов экскурсия всё же возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей

Что можно увидеть

  • Богородичный Успенский мужской монастырь
  • Парк Таборы
  • Тихвинский шлюз

Описание экскурсии

Приготовьтесь раскрыть преступление коварного недоброжелателя при помощи загадочного письма, обрывка газеты 1913 года и карты местности, которую необходимо вначале отыскать! На пути вам встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие необычные артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города: Богородичного Успенского мужского монастыря, парка Таборы и Тихвинского шлюза. Обещаем, что будет интересно!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям с 7 лет. По запросу мы можем её упростить или усложнить.
  • Экскурсия не проводится при температуре воздуха ниже −10 градусов
  • Обратите внимание: программа не предполагает посещения монастыря

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Захаровском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Станислав
Елена и Станислав — ваша команда гидов в Тихвине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1827 туристов
Наша команда аттестованных гидов — Елена и Станислав. Мы коренные тихвинцы, вся наша жизнь связана с этим городом. Очень любим свою малую родину и приглашаем вас погрузиться в историю древнего
читать дальшеуменьшить

Тихвина, познакомиться с его жемчужиной — Тихвинским Богородичным Успенским монастырём, где пребывает чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. Во время неспешной прогулки мы не просто расскажем про монастырь и его святыню, а вместе с вами ещё раз окунемся в события ушедших лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
С
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Компания у нас была взрослая, трое взрослых детей 19-ти лет и их родители и всем было интересно!
Гид Елена отправила нас в настоящее путешествие по истории
читать дальшеуменьшить

Тихвина, время пролетело не заметно, мы стали участниками увлекательного расследования и узнали много нового Очень качественный, красивый и продуманный реквизит, приятно держать в руках и выполнять задания Всем советуем посетить эту экскурсию!!!

Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Нам очень понравилась эта экскурсия- квест!
Вам был полезен этот отзыв?
м
Понравилась игровая форма экскурсии, разные ребусы, загадки, всё было динамично и увлекательно. Для непринужденного ознакомления с историей небольшого города вполне достаточно. Дети оценили, за вкусняшки отдельное спасибо!
Елена и Станислав
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Мария, благодарю за добрый отзыв🙏 Мы рады, что девочкам понравилась наша программа. Они были заинтересованы, очень старались, были настоящими сыщиками👍 А мы ждём вас снова, уже полным составом 🌹
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Интересно, занимательно, позноватльно!
Елена и Станислав
Елена и Станислав
Ответ организатора:
Алёна, большое спасибо за то, что поделились своими впечатлениями. Мы очень рады, что вам понравилась наша программа 🌹🌹🌹
Вам был полезен этот отзыв?
ирина
Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми 17,15 и 11 лет. Всем понравилось! Экскурсия построена в виде квеста с интересными загадками,
читать дальшеуменьшить

которые мы находили по всему маршруту! (различные свитки, ключи, сундучки и тп). Попросила заранее адаптировать квест под детей 17 и 15)) Надежды было мало, думала, что больше будет рассчитан на 11-летнюю дочку, а старшие мальчики просто каторжно будут присутствовать)) Но оказалось, что мальчишки втянулись) Задания были как раз для них (головоломки на свитках достаточно сложные, искать спрятанные подсказки было тоже интересно). Сама экскурсия не перегружена никакими историческими событиями и датами. Очень влегкую коснулись истории монастыря, противостояния со шведами и некоторых других фактов, поэтому, конечно, если хочется глубоких познаний в теме, то нужно выбирать другую экскурсию (которые обычно бывают скучны детям), но, тем не менее, основные сведения мы получили как про монастырь, так и интересно было посмотреть на шлюзы и послушать историю их создания. В общем, экскурсия отличная! Спасибо большое Елене! Она очень приятный и интеллигентный собеседник и экскурсовод!

Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми
Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми
Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми
Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные карты, фотографии, бутылочки, тубусы, ящички с ключами - все это
читать дальшеуменьшить

до того приятно держать в руках! Задания разнообразные, хорошо подобранные под возраст детей. Не создается ощущения неловкости от того что участники не могут назвать правильный ответ. Ещё и сладкие небольшие сюрпризы на каждого участника!
Елена - отличный рассказчик. Речь грамотная, тембр голоса приятный, манера речи неторопливая, но не заунывная.
100% рекомендую к посещению!

Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная
Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о каждом его уголке. Он буквально оживил прошлое, помогая нам представить,
читать дальшеуменьшить

как жили люди столетия назад.

Маршрут экскурсии был тщательно продуман, и нам удалось принять участие в увлекательном квесте, что помог нам узнать множество интересных фактов о прошлом.

Самое важное — это то, что экскурсия была не просто перечислением фактов, а настоящим погружением в историю. Мы узнали о ключевых событиях, которые сильно повлияли на развитие города, о выдающихся личностях, чьи идеи и труды оставили незабываемый след.

В целом, мы остались восхищены этой экскурсией. Она не только показала нам историческую сторону города, но и вдохновила нас заглянуть глубже, изучить историю этого места. Мы рекомендуем всем, кто интересуется историей, принять участие в этой экскурсии. Это незабываемый и познавательный опыт, который откроет вам много новых горизонтов.

10 класс

Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тихвина

Похожие экскурсии на ««Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей»

Знакомьтесь, Тихвин
На машине
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Завтра в 10:00
12 авг в 15:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
2 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
Фото-экскурсия по Тихвину: погружение в атмосферу старины
Начало: Россия, Ленинградская область, Тихвин, Красная ули...
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 с 15:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Тихвине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тихвине
от 7200 ₽ за экскурсию