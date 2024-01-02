«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Индивидуальная экскурсия в Тихвине

Раскрыть таинственное преступление прошлого столетия и найти злоумышленника

Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру Тихвина.

Вы перенесётесь в начало 20 века и узнаете о происшествии, потрясшем наш тихий провинциальный городок.

Вместе с местным жителем пройдёте по следам злоумышленника и, решая задачи, головоломки и шифры, попытаетесь распутать дело. Для этого понадобятся желание, энергия и смекалка!
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Ближайшие даты:
2
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даты

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь раскрыть преступление коварного недоброжелателя при помощи загадочного письма, обрывка газеты 1913 года и карты местности, которую необходимо вначале отыскать! На пути вам встретятся фото Старого Тихвина, сундук с золотыми монетами и другие необычные артефакты. Расследование пройдёт в окружении главных достопримечательностей города: Богородичного Успенского мужского монастыря, парка Таборы и Тихвинского шлюза. Обещаем, что будет интересно!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям с 7 лет. По запросу мы можем её упростить или усложнить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Захаровском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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