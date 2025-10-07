Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посетители Тихвинского Богородичного Успенского монастыря смогут погрузиться в историю одной из самых почитаемых икон - Тихвинской иконы Божьей Матери. Узнайте о её необыкновенном появлении и чудесах, связанных с ней.



Важной частью экскурсии станет посещение дома-музея батюшки Сергия Гарклавса, который сыграл ключевую роль в сохранении иконы. Это уникальная возможность для всех, кто интересуется духовным наследием и историей России 4.8 5 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 📜 Узнать историю Тихвинской иконы

🏛️ Посетить дом-музей Сергия Гарклавса

✨ Погрузиться в духовное наследие

🕊️ Ощутить атмосферу монастыря

🗺️ Исследовать культурные богатства

Станислав Ваш гид в Тихвине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ожидает: История Тихвинской иконы Божьей Матери. Я расскажу о её необыкновенном появлении на нашей земле, о чудесах, с нею связанных, и её долгих странствиях в 20 веке. Здесь же вы увидите дом-музей батюшки Сергия Гарклавса, который спас икону и был её хранителем.

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Красноармейская д. 3 Завершение: Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь Когда и сколько длится? Когда: Пн. 00:09-17:00Вт. 00:09-17:00Ср. 00:09-17:00Чт. 00:09-17:00Пт. 00:09-17:00Сб. 00:09-17:00Вс. 00:09-17:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.