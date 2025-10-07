Посетители Тихвинского Богородичного Успенского монастыря смогут погрузиться в историю одной из самых почитаемых икон - Тихвинской иконы Божьей Матери. Узнайте о её необыкновенном появлении и чудесах, связанных с ней.
Важной частью экскурсии станет посещение дома-музея батюшки Сергия Гарклавса, который сыграл ключевую роль в сохранении иконы. Это уникальная возможность для всех, кто интересуется духовным наследием и историей России
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Тихвинской иконы
- 🏛️ Посетить дом-музей Сергия Гарклавса
- ✨ Погрузиться в духовное наследие
- 🕊️ Ощутить атмосферу монастыря
- 🗺️ Исследовать культурные богатства
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: История Тихвинской иконы Божьей Матери. Я расскажу о её необыкновенном появлении на нашей земле, о чудесах, с нею связанных, и её долгих странствиях в 20 веке. Здесь же вы увидите дом-музей батюшки Сергия Гарклавса, который спас икону и был её хранителем.
Пн. 00:09-17:00Вт. 00:09-17:00Ср. 00:09-17:00Чт. 00:09-17:00Пт. 00:09-17:00Сб. 00:09-17:00Вс. 00:09-17:00
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Красноармейская д. 3
Завершение: Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 окт 2025
Спасибо Станиславу за интересный рассказ! Вся экскурсия прошла интересно и познавательно!
в
владимир
7 июл 2025
Ш
Штейнберг
4 мая 2025
А
Анастасия
2 мая 2025
Спасибо Станиславу за очень интересный рассказ. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень приятно.
Д
Демчина
25 апр 2025
Входит в следующие категории Тихвина
