Пешком по верхнему посаду

Туристы узнают об истории единственной кедровой рощи на территории Тобольска, о жизни 15 декабристов и их роли в культурном развитии города, о казенных винных складах, памятнике промышленной архитектуры XIX века,
в полном объёме сохранившемся только в Тобольске, фортификационном сооружении 17 века.

Увидят церковь Спаса Нерукотворного Образа – одну из самых ранних каменных приходских церквей города, памятник-обелиск первопроходцу земли сибирской Ермаку, установленный в 1839 г., и первый в Сибири Губернский музей.

5
1 отзыв
Пешком по верхнему посаду

Описание экскурсии

За 2 часа пешеходной экскурсии по верней части города вы пройдете по центральной улице, увидите исторические места, услышите рассказ о них, узнаете интересные факты.

По понедельникам, средам с 14.00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кедровая роща Журавского: знакомство начинаем с истории возникновения единственной кедровой рощи в черте города
  • Сквер декабристов: 15 декабристов провели годы в Тобольске и принимали активное участие в его жизни. В центре установлен монумент, посвященный женам декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь
  • Завальное кладбище: памятник регионального значения. Здесь находятся могилы известных людей: П.П. Ершова, И.П. МЕНДЕЛЕЕВА.М.С. Знаменского, П.А. Грабовского. Декабристов: С.Г. Краснокутского, А.П. Барятинского, В.К. Кюхельбекера, С.М. Семенова, А.М. Муравьева, Ф.Б. Вольфа, Ф. М., Башмакова
  • Памятник Робинзону Крузо и Пятнице: согласно 2-ой книге Д. Дефо «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», Робинзон путешествовал по Сибири и несколько месяцев провел в Тобольске
  • Государственные винные склады: комплекс казенных винных складов построен в 1914 году по типовому проекту. Этот памятник промышленной архитектуры XIX века в полном объёме сохранился только в Тобольске
  • Городской земляной вал: Созданный в 1688 г., выполнял оборонительные функции с целью защиты от нападений неприятеля. Памятник регионального значения
  • Аптекарский сад: известен с 1810 года. На территории высаживали лекарственные растения для продажи в аптеке
  • Площадь Победы: на площади установлен Мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны, а также расположен скульптурно-мемориальный комплекс «Тоболяков Бессмертный полк» и Стены народной памяти
  • Епархиальное училище: Открыто в 1866 г. для девиц местного духовенства, с целью дать приличное воспитании и образование
  • Спасская церковь: (церковь Спаса Нерукотворного Образа) - одна из самых ранних каменных приходских церквей г. Тобольска. В 1844 году в церкви отпевали декабриста Александра Барятинского, отбывавшего ссылку в Тобольске с 1839 года
  • Сквер им. Ершова: Один из самых красивых скверов Тобольска носит имя Петра Павловича Ершова, поэта-сказочника XIX века, автора всем известного «Конька-Горбунка»
  • Губернский краеведческий музей: заложен на благотворительные пожертвования по случаю трехсотлетия Тобольска
  • Сад Ермака: На территории Чукманского мыса стоит памятник-обелиск первопроходцу земли сибирской Ермаку, установленный в 1839 г
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тюменская область, Тобольск, Роща Журавского, памятник Жёнам декабристов
Завершение: Сад Ермака
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам с 14.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
19 авг 2025
Экскурсия по верхнему посаду брали для того, чтобы сформировать полную картину города. После просмотра кремля, тюремного замка, дома царя. Людмила оч подробно рассказала нам про город и его жителей. Рекомендую!

