Тобольск открывает перед туристами свои исторические тайны.
Прогулка по старому и новому городу включает посещение Кремля, аллеи декабристов и некрополя, где покоятся известные дворяне. Туристы увидят памятник Дмитрию Менделееву и узнают
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный белокаменный Кремль
- 📚 История освоения Сибири
- 🎨 Знакомство с культурой и традициями
- 🍫 Дегустация тобольских пряников и шоколада
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Памятник Дмитрию Менделееву
- Аллея декабристов
- Кремль
- Смотровая площадка
- Гимназия
- Католический храм
- Базарная площадь
- Храм Елизаветы и Захария
- Плацпарадная
- Александровский сад
- Шоколадная мануфактура
Описание экскурсии
«А столица та была недалече от села» П. Ершов
Что вас ожидает
- Памятник Дмитрию Менделееву — полюбуемся центральными проспектами в новом Тобольске, поговорим о развитии города и на автобусе или пешком отправимся в Старый город
- Аллея декабристов и некрополь — посетим место, где покоятся сосланные в Тобольск дворяне и автор «Конька-Горбунка» Пётр Ершов
- Кремль — уникальный белокаменный ансамбль, главный символ города. Здесь заглянем в Гостиный двор, Софийский двор и старейший в Сибири Софийско-Успенский собор
- Смотровая площадка — полюбуемся Нижним посадом и зайдём в пряничную, чтобы попробовать настоящие тобольские пряники
- Нижний посад — историческое сердце Тобольска
- Гимназия — увидим место, где трудился Ершов и учился Менделеев
- Католический храм — узнаем, почему его построили в православном Тобольске
- Базарная площадь — пройдёмся по главному торговому центру старого города
- Храм Елизаветы и Захария — посетим очень необычную церковь
- Плацпарадная и Александровский сад — поговорим о жизни семьи Романовых в тобольской ссылке
- Шоколадная мануфактура — заглянем, чтобы узнать, какой он — тобольский шоколад. И посмотреть, как его делают. И при желании попробовать шоколад с хреном, щучьей икрой и другими необычными вкусами
Вы узнаете:
- кто называл Тобольск «Тоболеском»
- о людях, которые снискали славу и не по своей воле оказались в Тобольске
- о тех, кто из Тобольска родом и сделал город известным на весь мир
- почему из Тобольска всё в Сибири начиналось
- и многое другое!
Организационные детали
- Чтобы из нового города попасть в Старый, можем воспользоваться знаменитым тобольским автобусом. Билет необходимо купить дополнительно — 26 ₽ с чел.
- При желании вы можете оставить пожертвование в храме (потребуются наличные), купить пряники и шоколад — других расходов на маршруте не предвидится
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет
- Если у вас появится желание отклониться от намеченного маршрута, напишите мне об этом на этапе бронирования
Возможность трансфера
- Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
- Также возможен трансфер за доплату: 1200 ₽ в час на легковом автомобиле (до 3 человек) или 1800 ₽ в час на минивене (до 8 человек)
- В случае проведения экскурсии на автомобиле возможно посещение дополнительных локаций: Сад Ермака и мемориал «Тоболяков Бессмертный полк»
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Тобольске
Провела экскурсии для 391 туриста
Доброго времени суток всем! Я Наталья и хочу, чтобы Вы полюбили город Тобольск так, как люблю его я. С 2000 года я провожу экскурсии для гостей и жителей нашего удивительногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Катерина
7 ноя 2025
Добрый день,
Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.
NINA
6 ноя 2025
Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском соборе, на Красной площади, в великолепном храме в стиле сибирского
В
Валерий
4 ноя 2025
Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.
К
Куценко
31 окт 2025
Спасибо за очень интересную экскурсию.
С
Светлана
30 окт 2025
Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️
Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹
И
Ирина
26 окт 2025
Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно было отклоняться от маршрута - автор шла навстречу пожеланиям (еще одного ангела сфотографировать, погреться зайти, потому что замерзли) и т. п., при этом отклонения от маршрута на повлияли сильно - успели все. Спасибо Наталье за профессионализм!
К
Ксения
23 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Натальей)
За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫
Е
Екатерина
22 окт 2025
Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!
А
Алена
20 окт 2025
Наталья - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое
Н
Наталья
16 окт 2025
Экскурсия очень увлекательная и очень содержательная!! Наталья обаятельный и интересный экскурсовод! Мы остались очень довольны😁
О
Ольга
13 окт 2025
Только недавно вернулись с Тобольска. Очень понравилась экскурсия с Натальей, профессиональный экскурсовод, все было интересно и познавательно. Большое спасибо за увлекательное путешествие по городу!
Мария
12 окт 2025
Впервые поехали в Тобольск, забронировали с мужем экскурсию «Град Тоболеск». Это идеальный способ для того, чтобы познакомиться со всем городом. Очень много информации, истории, рекомендаций Натальи - куда еще зайти, что посмотреть, посетить, попробовать и тд. Три часа пролетели на одном дыхании. Нижний посад меня просто покорил❤️ Спасибо большое Наталье! Рекомендую всем, кто в состоянии пройти 10 тысяч шагов 😄
Юрий
11 окт 2025
Прекрасно провели время! Наталья великолепный экскурсовод!
М
Мария
9 окт 2025
Спасибо за отлично проведенное время, очень понравилось!
В
Василий
9 окт 2025
Спасибо большое Наталье!!! Она показала город со всех сторон, что это не только Кремль. Ухоженный, красивый город!! Наталья замечательный рассказчик
