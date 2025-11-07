Катерина Добрый день,

Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.

NINA читать дальше барокко, на историчечком кладбище и даже в современных микрорайонах. Чётко по таймингу, при этом никуда не спешили и всё успели. Погода была морозная, с ветром и вьюгой, но мы погрелись кофеем с чудесной ромбабой, а в конце выпили горячего шоколада. На следую8ий день посетили 2 музея, рекомендованных гидом. В общем, рекомендую! Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском соборе, на Красной площади, в великолепном храме в стиле сибирского

В Валерий Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.

К Куценко Спасибо за очень интересную экскурсию.

С Светлана Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️

Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹

И Ирина Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно было отклоняться от маршрута - автор шла навстречу пожеланиям (еще одного ангела сфотографировать, погреться зайти, потому что замерзли) и т. п., при этом отклонения от маршрута на повлияли сильно - успели все. Спасибо Наталье за профессионализм!

К Ксения Очень понравилась экскурсия с Натальей)

За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫

Е Екатерина Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!

А Алена Наталья - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое

Н Наталья Экскурсия очень увлекательная и очень содержательная!! Наталья обаятельный и интересный экскурсовод! Мы остались очень довольны😁

О Ольга Только недавно вернулись с Тобольска. Очень понравилась экскурсия с Натальей, профессиональный экскурсовод, все было интересно и познавательно. Большое спасибо за увлекательное путешествие по городу!

Мария Впервые поехали в Тобольск, забронировали с мужем экскурсию «Град Тоболеск». Это идеальный способ для того, чтобы познакомиться со всем городом. Очень много информации, истории, рекомендаций Натальи - куда еще зайти, что посмотреть, посетить, попробовать и тд. Три часа пролетели на одном дыхании. Нижний посад меня просто покорил❤️ Спасибо большое Наталье! Рекомендую всем, кто в состоянии пройти 10 тысяч шагов 😄

Юрий Прекрасно провели время! Наталья великолепный экскурсовод!

М Мария Спасибо за отлично проведенное время, очень понравилось!