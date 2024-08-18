В Тобольске есть Верхний и Нижний посады. Оба района исторические, самобытные. Их главное отличие — в возрасте. Мы погуляем по кварталам, где сохранилась память о 17-18 веках. Вы прикоснётесь к истокам первой столицы Сибири. Рассмотрите старинные винные склады. Узнаете о сосланных сюда декабристах. А также услышите о тобольских кедрах и увидите памятник Ермаку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Роща Журавского — я расскажу о единственной кедровой роще в Тобольске.
- Сквер декабристов и Завальное кладбище — поговорим о жизни 15 декабристов, их роли в культурном развитии города и посетим могилы некоторых из них.
- Казённые винные склады — вы познакомитесь с памятником торгово-промышленной архитектуры 19 века, который в полном объёме сохранился только у нас.
- Земляной вал — я расскажу о фортификации 17 века и покажу единственное уцелевшее оборонительное укрепление.
- Спасская церковь — осмотрим одну из самых ранних каменных приходских церквей города.
- Губернский краеведческий музей — подойдём к первому музею в Сибири.
- Памятник Ермаку — также вы увидите памятник-обелиск первопроходцу земли сибирской и сад, названный в его честь.
Кроме того, в программе:
- памятник Робинзону Крузо и Пятнице.
- Аптекарский сад.
- площадь Победы.
- Епархиальное училище.
- сквер им. Ершова.
Организационные детали
- На экскурсию могут пойти дети с 12 лет.
- Протяжённость маршрута — 2 км. По пути будут фотопаузы и остановки для отдыха.
- После экскурсии вы сможете посетить местные музеи и кремль.
во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 16 лет
|700 ₽
|Пенсионеры
|1 200 ₽
|группа 10 человек
|10 000 ₽
|группа 5 человек
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе сквера Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила Александровна — ваш гид в Тобольске
Провела экскурсии для 40 туристов
Живу в Тобольске с 1973 года. Аттестована как экскурсовод в апреле 2024 года. Люблю свой город и его историю. Буду рада рассказать вам о его достопримечательностях и удивительном прошлом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
18 авг 2024
Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и взрослым и детям. Спасибо Людмиле за то,что она историями о древнем городе и людях, нас влюбила в старинный город Тобольск!
С
Светлана
17 авг 2024
Людмила Александровна отличный экскурсовод. Много интересного нам рассказала. Я рада, что заказала экскурсию для себя, своих детей и внуков.
Воркунова
12 авг 2024
Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.
Т
Татьяна
7 авг 2024
Добрый день! Благодарим Людмилу Александровну за интересную и познавательную экскурсию! Чувствуется, что экскурсовод увлечен своим делом, на все наши вопросы были даны ответы. Всех благ!
А
Анастасия
7 авг 2024
Большое спасибо Людмиле Александровне за очень интересую экскурсию. Много материала, все структурировано и понятно, приятно слушать. Нам показали, как мне показалось, даже больше объектов, чем было указано в описании. Людмила
Наталия
3 авг 2024
Огромное спасибо Людмиле Александровне за интересный и эмоциональный рассказ. Чувствуется любовь к городу и желание поделиться этой любовью.
И
Инга
28 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод с высшим историческим образованием! Интересный маршрут, знание материала, увлекательная подача, полновесная информация. За время экскурсии мы просто насытились информацией! И поняли, что с этим городом ещё знакомиться и знакомится. Ну и ко всему Людмила Александровна очень приятная и изящная женщина! Экскурсию рекомендую!
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