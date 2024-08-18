Тобольск: пешком по Верхнему посаду

Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
В Тобольске есть Верхний и Нижний посады. Оба района исторические, самобытные. Их главное отличие — в возрасте. Мы погуляем по кварталам, где сохранилась память о 17-18 веках. Вы прикоснётесь к истокам первой столицы Сибири. Рассмотрите старинные винные склады. Узнаете о сосланных сюда декабристах. А также услышите о тобольских кедрах и увидите памятник Ермаку.
5
7 отзывов
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Роща Журавского — я расскажу о единственной кедровой роще в Тобольске.
  • Сквер декабристов и Завальное кладбище — поговорим о жизни 15 декабристов, их роли в культурном развитии города и посетим могилы некоторых из них.
  • Казённые винные склады — вы познакомитесь с памятником торгово-промышленной архитектуры 19 века, который в полном объёме сохранился только у нас.
  • Земляной вал — я расскажу о фортификации 17 века и покажу единственное уцелевшее оборонительное укрепление.
  • Спасская церковь — осмотрим одну из самых ранних каменных приходских церквей города.
  • Губернский краеведческий музей — подойдём к первому музею в Сибири.
  • Памятник Ермаку — также вы увидите памятник-обелиск первопроходцу земли сибирской и сад, названный в его честь.

Кроме того, в программе:

  • памятник Робинзону Крузо и Пятнице.
  • Аптекарский сад.
  • площадь Победы.
  • Епархиальное училище.
  • сквер им. Ершова.

Организационные детали

  • На экскурсию могут пойти дети с 12 лет.
  • Протяжённость маршрута — 2 км. По пути будут фотопаузы и остановки для отдыха.
  • После экскурсии вы сможете посетить местные музеи и кремль.

во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети до 16 лет700 ₽
Пенсионеры1 200 ₽
группа 10 человек10 000 ₽
группа 5 человек5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе сквера Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Вера
18 авг 2024
Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и взрослым и детям. Спасибо Людмиле за то,что она историями о древнем городе и людях, нас влюбила в старинный город Тобольск!
Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и
С
17 авг 2024
Людмила Александровна отличный экскурсовод. Много интересного нам рассказала. Я рада, что заказала экскурсию для себя, своих детей и внуков.
Воркунова
12 авг 2024
Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.
Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.
Т
7 авг 2024
Добрый день! Благодарим Людмилу Александровну за интересную и познавательную экскурсию! Чувствуется, что экскурсовод увлечен своим делом, на все наши вопросы были даны ответы. Всех благ!
А
7 авг 2024
Большое спасибо Людмиле Александровне за очень интересую экскурсию. Много материала, все структурировано и понятно, приятно слушать. Нам показали, как мне показалось, даже больше объектов, чем было указано в описании. Людмила
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Александровна вкладывает душу в свой рассказ и чувствуется, что очень любит дело, которым занимается. Длительность экскурсии была почти 2 часа, за что дополнительно большое спасибо, замечательная прогулка получилась в мини группе с профессиональным гидом.

Наталия
3 авг 2024
Огромное спасибо Людмиле Александровне за интересный и эмоциональный рассказ. Чувствуется любовь к городу и желание поделиться этой любовью.
И
28 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод с высшим историческим образованием! Интересный маршрут, знание материала, увлекательная подача, полновесная информация. За время экскурсии мы просто насытились информацией! И поняли, что с этим городом ещё знакомиться и знакомится. Ну и ко всему Людмила Александровна очень приятная и изящная женщина! Экскурсию рекомендую!

Входит в следующие категории Тобольска

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеСквер ЕршоваПопулярные местаСад ЕрмакаПрирода и пейзажиРоща ЖуравскогоДля студентовСамое главное

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