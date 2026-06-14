Лучшие месяцы для экскурсии по Нижнему посаду Тобольска - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей. Теплые месяцы позволят вам насладиться красотой города в полной мере.

Нижний посад Тобольска - историческое место, где в старину жили купцы, чиновники и ремесленники. Экскурсия предлагает погружение в историю улиц, храмов и домов этого района.Вы узнаете о судьбах и профессиях

людей, живших здесь, и представите, как выглядела нижняя часть города несколько веков назад. Прогулка по Прямскому взвозу, осмотр мужской гимназии, костела во имя Пресвятой Троицы и Базарной площади с Захарие-Елисаветинским храмом - все это ждет вас на экскурсии. Также вы услышите истории о поэте Ершове, композиторе Алябьеве и ученом Менделееве. Завершится экскурсия на Плацпарадной площади у Императорского музея

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Нижнему городу

В Нижний посад нас приведет Прямской взвоз. Вы услышите связанные с ним легенды и раскроете, почему его именуют «волшебным». Далее отправитесь исследовать тихие улицы Старого Тобольска. Рассмотрите здание мужской гимназии и костел во имя Пресвятой Троицы — в начале 20 века он был основным центром национального самосознания местных поляков. Покажу я и знаменитую Базарную площадь, которую украшает Захарие-Елисаветинский храм.

По желанию туриста возможно начало экскурсии с Нижнего Посада без спуска по Прямскому взвозу.

Городские истории

Я раскрою, почему Тобольск называли «сибирской Венецией», как он превратился в один из центров русской колонизации и какие известные люди здесь жили. Например, вы услышите о поэте-сказочнике Ершове, композиторе Алябьеве и ученом Д. И. Менделееве. А еще выясните, в каком доме в 1917 году разместили царскую семью и где преподавал Иван Павлович Менделеев.

Окончание экскурсии — на Плацпарадной площади у Императорского музея.

Организационные детали

При бронировании обратите внимание на разницу во времени: МСК+2. В ночные часы (с 22.00 до 08.00 по местному времени) гид может отвечать с задержкой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

По запросу возможно проведении экскурсии в авто-формате на вашем транспорте или заказ транспорта через организатора (от 800 руб. /час., для группы не более 5 человек)

Пешая экскурсия не рекомендована туристам с нарушением опорно-двигательного аппарата, лучше выбрать вариант без спуска или авто-формат

К сожалению, экскурсия не доступна путешественникам с собаками

Экскурсия не рекомендуется к посещению с детьми до 5 лет

Курение и распитие алкогольных напитков, как и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, на экскурсии строго запрещено

При оформлении бронирования, пожалуйста, указывайте ФИО человека, который пойдет на экскурсию.

Если вы хотите внести изменения в экскурсию или продлить её, заранее свяжитесь с нами через сайт или СМС. Пожалуйста, не звоните (гид не всегда может ответить на звонок).

Изменение времени проведения экскурсия в день проведения возможно, только если у гида есть такая возможность.