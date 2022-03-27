Тобольск: тайны Нижнего посада

Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты

5
1 отзыв
Индивидуальная
Нижний посад — место, где в старину селились купцы, чиновники и ремесленники.

Мы погрузимся в историю его улиц, храмов и домов.

Поговорим о живших здесь людях: их судьбах, профессиях и увлечениях.

Представим, как нижняя часть города выглядела несколько веков назад, и расшифруем особенности архитектуры сохранившихся зданий.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Тобольск: тайны Нижнего посада
Тобольск: тайны Нижнего посада
Тобольск: тайны Нижнего посада
Тобольск: тайны Нижнего посада
Тобольск: тайны Нижнего посада
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Нижнему городу

В Нижний посад нас приведет Прямской взвоз. Вы услышите связанные с ним легенды и раскроете, почему его именуют «волшебным». Далее отправитесь исследовать тихие улицы Старого Тобольска. Рассмотрите здание мужской гимназии и костел во имя Пресвятой Троицы — в начале 20 века он был основным центром национального самосознания местных поляков. Покажу я и знаменитую Базарную площадь, которую украшает Захарие-Елисаветинский храм.

Городские истории

Я раскрою, почему Тобольск называли «сибирской Венецией», как он превратился в один из центров русской колонизации и какие известные люди здесь жили. Например, вы услышите о поэте-сказочнике Ершове, архитекторе Никитине и художнике Перове. А еще выясните, в каком доме в 1917 году разместили царскую семью и где преподавал Менделеев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • По запросу мы готовы организовать экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Гостиного двора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 мар 2022
Приветствую вас путешественники состоявшиеся и будущие! Хочу поблагодарить сайт Tripster за возможность с лёгкостью найти достойного гида.
Все определилось после желания нашей семьи познакомиться с городом Тобольск. Мечта сбылась! Нашим экскурсоводом по Тобольскому Кремлю и Нижнему посаду 27.03.2022 года была Ольга! Хотим выразить с мужем восхищение и признательность за профессионализм экскурсовода. Проводя экскурсию, Ольга приводила подлинные исторические факты, обладала всесторонними знаниями по теме, преподносила информацию интересно и ярко. Хорошо поставленная речь профессионала своего дела, увлекла нас настолько, что мы не заметили прошедшего времени. В процессе экскурсии, она достаточно обстоятельно отвечала на наши вопросы, приводила существующие гипотезы, умело сочетая в речи своей и факты и субъективное мнение, при этом в специалисте есть особый творческий подход в работе. Слушая нашего замечательного экскурсовода Ольгу, я искренне почувствовала её неподдельную любовь к своему городу, истинную гордость городом и конечно настоящий патриотизм в человеке. Замечательно, что среди нас, встречаются такие достойные люди. Экскурсия получилась насыщенной и интересной! Спасибо Ольге! Мы вновь планируем приехать в город Тобольск, встретиться с нашим восхитительным экскурсоводом, а в конце своего отзыва, хочу от души пожелать Ольге процветания и благополучия! С УВ. Павел и Лилия.

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