Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Нижний посад Тобольска - историческое место, где в старину жили купцы, чиновники и ремесленники. Экскурсия предлагает погружение в историю улиц, храмов и домов этого района.
Вы узнаете о судьбах и профессиях читать дальшеуменьшить
людей, живших здесь, и представите, как выглядела нижняя часть города несколько веков назад.
Прогулка по Прямскому взвозу, осмотр мужской гимназии, костела во имя Пресвятой Троицы и Базарной площади с Захарие-Елисаветинским храмом - все это ждет вас на экскурсии. Также вы услышите истории о поэте Ершове, композиторе Алябьеве и ученом Менделееве. Завершится экскурсия на Плацпарадной площади у Императорского музея
Лучшие месяцы для экскурсии по Нижнему посаду Тобольска - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей. Теплые месяцы позволят вам насладиться красотой города в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Прямской взвоз
Мужская гимназия
Костел во имя Пресвятой Троицы
Базарная площадь
Захарие-Елисаветинский храм
Плацпарадная площадь
Императорский музей
Описание экскурсии
Прогулка по Нижнему городу
В Нижний посад нас приведет Прямской взвоз. Вы услышите связанные с ним легенды и раскроете, почему его именуют «волшебным». Далее отправитесь исследовать тихие улицы Старого Тобольска. Рассмотрите здание мужской гимназии и костел во имя Пресвятой Троицы — в начале 20 века он был основным центром национального самосознания местных поляков. Покажу я и знаменитую Базарную площадь, которую украшает Захарие-Елисаветинский храм.
По желанию туриста возможно начало экскурсии с Нижнего Посада без спуска по Прямскому взвозу.
Городские истории
Я раскрою, почему Тобольск называли «сибирской Венецией», как он превратился в один из центров русской колонизации и какие известные люди здесь жили. Например, вы услышите о поэте-сказочнике Ершове, композиторе Алябьеве и ученом Д. И. Менделееве. А еще выясните, в каком доме в 1917 году разместили царскую семью и где преподавал Иван Павлович Менделеев.
Окончание экскурсии — на Плацпарадной площади у Императорского музея.
Организационные детали
При бронировании обратите внимание на разницу во времени: МСК+2. В ночные часы (с 22.00 до 08.00 по местному времени) гид может отвечать с задержкой.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
По запросу возможно проведении экскурсии в авто-формате на вашем транспорте или заказ транспорта через организатора (от 800 руб. /час., для группы не более 5 человек)
Пешая экскурсия не рекомендована туристам с нарушением опорно-двигательного аппарата, лучше выбрать вариант без спуска или авто-формат
К сожалению, экскурсия не доступна путешественникам с собаками
Экскурсия не рекомендуется к посещению с детьми до 5 лет
Курение и распитие алкогольных напитков, как и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, на экскурсии строго запрещено
При оформлении бронирования, пожалуйста, указывайте ФИО человека, который пойдет на экскурсию. Если вы хотите внести изменения в экскурсию или продлить её, заранее свяжитесь с нами через сайт или СМС. Пожалуйста, не звоните (гид не всегда может ответить на звонок). Изменение времени проведения экскурсия в день проведения возможно, только если у гида есть такая возможность.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4978 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — профессиональная команда гидов в Тобольске, проводим экскурсии уже 13 лет. Нас объединяют любовь к родному городу, творческий подход и желание делиться накопленными знаниями. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 13 июн 2026
Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Замечательный маршрут очень рекомендуем эту экскурсию всем!
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Александра
Были на экскурсии семьёй, очень понравилось! В Тобольске не впервые, но некоторые факты узнали именно на экскурсии. Внучка с огромным интересом слушала про Ершова и Менделеева))) Спасибо за любовь у городу и неравнодушное отношение к своему делу.
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Евгения
Прекрасная информативная экскурси! Все было на уровне! Спасибо экскурсоводу и организаторам!
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Ольга
Хочу выразить огромную благодарность Ольге Александровне нашему проводнику по городу Тобольску за потрясающую экскурсию! Это было не просто перемещение по достопримечательностям, а настоящее погружение в историю и атмосферу города.
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выстроен идеально: мы увидели всё самое интересное, не бегая при этом галопом по достопримечательностям. Гид — настоящий профессионал своего дела. Были обласканы и Тобольским солнцем и Тобольским дождём ♥️
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить максимум впечатлений и узнать город с новой стороны. С удовольствием придём ещё!
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Ю
Юлия
Интересная, познавательная экскурсия. Много информации, все понятно, доступно. Экскурсовод любит свой город и увлечен своим делом. Спасибо!
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Л
Лариса
В полном восхищении от города! В этом заслуга в том числе и нашего экскурсовода Ольги. Профессионал высокого уровня, увлеченный и влюбленный в свой город и свое дело человек. Сожалеем,что было мало времени,но уехали с желанием вернуться и изучить город более основательно. Надеемся,что Ольга нам в этом поможет. Спасибо большое и творческих вам удач и интересных находок! РЕКОМЕНДУЕМ!
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