Что вас ожидает

Прогулка по Нижнему городу

В Нижний посад нас приведет Прямской взвоз. Вы услышите связанные с ним легенды и раскроете, почему его именуют «волшебным». Далее отправитесь исследовать тихие улицы Старого Тобольска. Рассмотрите здание мужской гимназии и костел во имя Пресвятой Троицы — в начале 20 века он был основным центром национального самосознания местных поляков. Покажу я и знаменитую Базарную площадь, которую украшает Захарие-Елисаветинский храм.

Городские истории

Я раскрою, почему Тобольск называли «сибирской Венецией», как он превратился в один из центров русской колонизации и какие известные люди здесь жили. Например, вы услышите о поэте-сказочнике Ершове, архитекторе Никитине и художнике Перове. А еще выясните, в каком доме в 1917 году разместили царскую семью и где преподавал Менделеев.

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