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обнаружил в других программах экскурсий, но специально не буду их называть, чтоб стало сюрпризом. Название экскурсии "Град Тоболеск — страницы истории" лишь частично раскрывает темы повествования, которые оказались существенно шире заявленных. Полностью согласен с положительными отзывами предшественников, но хотел бы добавить, что гид Наталья обладает навыком "академического" преподнесением материала, т. е. емким, с широким охватом и глубоким понимание, и даже её личным, как мне показалось, переживанием событий о которых она рассказывает. По ходу экскурсии становится понятно, что Наталья много читает и изучает. Поделиться этим в доступной форме за три часа - особый талант. Особенно понравилось: тембр голоса, четкость речи, отсутствие сумбура (т. е. размеренность в изложении), а также быстрая реакция на наши вопросы. Благодаря этому экскурсия прошла в формате живого диалога. Если бы у меня была возможность пройти это еще раз, я бы снова поучаствовал!

Наталья, вам еще раз большое спасибо! Можно немного усовершенствовать рассказ: в повествовании нужен "исторический календарь" - т. е. краткое перечисление ключевых дат и событий в становлении здешних мест. Это поможет четкому восприятию истории. В целом, 5+! Был бы рад участвовать в ваших новых маршрутах!