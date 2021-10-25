Отзыв на: Тобольск — отец городов сибирских Т Татьяна 5 Нашим гидом была Александра Романовна, организатором Марина. Довольны всем, спасибо за познавательную экскурсию и хорошую организацию. Сама являясь гидом в Пермском крае, знаю, как важно учесть все нюансы и подстроиться под туриста, чтоб все сложилось. У нас все сложилось! Спасибо! Хотелось бы отметить кафе на территории Кремля «Дворцовая» и «Марк и Лев» - очень хороши, в «Поварне» принесли холодную уху, и обслуживание подвело-не рекомендую. Музеи и сам Тобольск поражает! Смело планируйте для посещения. Жили в отеле «Сибирь» - остались довольны! В Тобольске хорошо. Удачи гидам и хороших туристов!

Отзыв на: Тобольск — отец городов сибирских А Анастасия 5 Нашим экскурсоводом была Елена, она отлично все рассказала, не перегружая фактами, нам всем очень понравилось.

Отзыв на: Тобольский кремль: история и легенды М Мария 5 Во-первых, огромное спасибо Ольге, что оперативно откликнулись на наш запрос, и буквально на следующий день нашла возможность провести экскурсию для нас. Очень подготовленный профессиональный гид, кажется, она знает про историю Тобольска все! И даже слухи и легенды) Интересный рассказ, хорошо построенный маршрут. Мы очень рады, что нам повезло с гидом Ольгой. В Тобольск влюблены!

Отзыв на: Тобольск — отец городов сибирских Н Наталья 5 От посещения г. Тобольска прекрасные положительные эмоции. Спасибо гиду, без него мы не смогли бы узнать столько интересных фактов по городу и по краю, а также за подробную экскурсию по Кремлю. Всё было очень интересно! Огромное спасибо за профессионализм!

Отзыв на: Тобольский кремль: история и легенды Е Екатерина 5 Очень комфортная экскурсия: и по времени, и по маршруту, и по содержанию. Подойдет даже не подготовленным (как физически, так и исторически))) гостям. Ольга увлекательно рассказывает, прекрасно ориентируется в материале, легко переключается, если вопросы уходят в сторону от повествования. Время прошло с пользой и удовольствием, рекомендую!