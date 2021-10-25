Все экскурсии в Тобольске
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Тобольске на 2021 год, 57 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
1ч
1 000₽
за 1-30 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова - единственное строение подобного...
По выходным и праздничным дням, в любое время
Индивидуальная экскурсия
14ч
8 500₽
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 300₽
за 1-10 чел.
Тобольский кремль: история и легенды
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 000₽
за 1-30 чел.
Обзорная по городу Тобольску
Тобольск славится удивительными архитектурно-историческими памятниками, к тому же - это один из старейших...
По выходным и праздничным дням, в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Тобольск — отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Последние отзывы «Экскурсии Тобольска»
- ТТатьяна25 октября 2021Нашим гидом была Александра Романовна, организатором Марина. Довольны всем, спасибо за познавательную экскурсию и хорошую организацию. Сама являясь гидом в Пермском крае, знаю, как важно учесть все нюансы и подстроиться под туриста, чтоб все сложилось. У нас все сложилось! Спасибо! Хотелось бы отметить кафе на территории Кремля «Дворцовая» и «Марк и Лев» - очень хороши, в «Поварне» принесли холодную уху, и обслуживание подвело-не рекомендую. Музеи и сам Тобольск поражает! Смело планируйте для посещения. Жили в отеле «Сибирь» - остались довольны! В Тобольске хорошо. Удачи гидам и хороших туристов!
- ААнастасия25 октября 2021Нашим экскурсоводом была Елена, она отлично все рассказала, не перегружая фактами, нам всем очень понравилось.
- ММария19 октября 2021Во-первых, огромное спасибо Ольге, что оперативно откликнулись на наш запрос, и буквально на следующий день нашла возможность провести экскурсию для нас. Очень подготовленный профессиональный гид, кажется, она знает про историю Тобольска все! И даже слухи и легенды) Интересный рассказ, хорошо построенный маршрут. Мы очень рады, что нам повезло с гидом Ольгой. В Тобольск влюблены!
- ННаталья18 октября 2021От посещения г. Тобольска прекрасные положительные эмоции. Спасибо гиду, без него мы не смогли бы узнать столько интересных фактов по городу и по краю, а также за подробную экскурсию по Кремлю. Всё было очень интересно! Огромное спасибо за профессионализм!
- ЕЕкатерина18 октября 2021Очень комфортная экскурсия: и по времени, и по маршруту, и по содержанию. Подойдет даже не подготовленным (как физически, так и исторически))) гостям. Ольга увлекательно рассказывает, прекрасно ориентируется в материале, легко переключается, если вопросы уходят в сторону от повествования. Время прошло с пользой и удовольствием, рекомендую!
- ВВиталий29 сентября 2021Ольга просто огонь. Знания города на высоте! Это была совсем не классическая экскурсия, а живой диалог. Никаких шаблонов и штампов, моментальные и очень полные ответы на все вопросы. Ольга - профи!