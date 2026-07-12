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Экскурсии в Тобольске

Найдено 32 экскурсии в Тобольске, цены от 1350 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Новое
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6250 ₽ за всё до 15 чел.
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Завтра в 09:30
10 авг в 05:00
от 1520 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
44 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1350 ₽ за человека
Тобольск: тайны Нижнего посада
Пешая
1.5 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Выяснить, как город остаётся старинным и современным одновременно, и - влюбиться в него
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
301 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
15%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Пройти по самым красивым уголкам города и получить прекрасные кадры на память
Начало: У фонтана на Красной площади или Храм захария и Ел...
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 6800 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
259 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
2 часа
52 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири
Начало: Россия, Тюменская область, Тобольск, Красная площа...
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1600 ₽ за человека
Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
3.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Начало: На улице Мира
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
Начало: От отеля «Азимут»
11 авг в 13:00
12 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
4.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
10 450 ₽ за всё до 5 чел.
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Погрузиться в древние сибирские предания на аудиоэкскурсии без гида
Начало: У кремля
Завтра в 10:00
11 авг в 09:00
от 1520 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольский кремль - жемчужина Сибири
Пешая
1 час
73 отзыва
Индивидуальная
Тобольский кремль - жемчужина Сибири
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
2500 ₽ за всё до 30 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: Экскурсия проводится в субботу и воскресенье
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску: Кремль, храм Святой Троицы и сквер Ершова
Пешая
2 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску: Кремль, храм Святой Троицы и сквер Ершова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Тобольскому Кремлю
Пешая
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Тобольскому Кремлю
Начало: Красная площадь, стр. 5
Расписание: Смотрите расписание
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Пешая
3 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску. Исторические места города
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску. Исторические места города
Начало: Красная площадь, стр. 5
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 18:00
11 авг в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Пешая
1 час
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9150 ₽ за всё до 5 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
12 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Начало: Заберем из вашего отеля / места проживания
Расписание: Ежедневно в 9:00
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Тюмени в Тобольск самостоятельно с аудиогидом (экскурсия без гида)
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Из Тюмени в Тобольск самостоятельно с аудиогидом (экскурсия без гида)
Начало: Г. Тобольск, Кремль
10 авг в 10:00
11 авг в 06:00
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 350 ₽ за всё до 5 чел.
Тобольск - Жемчужина Сибири
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск - Жемчужина Сибири
Начало: Тюмень, Республики, 159
Расписание: Начало Путешествия в Тобольск в 8.30., завершение в 20.30
10 авг в 08:30
15 авг в 08:30
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
37 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
О чем расскажут ангелы Тобольска
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно организованная экскурсия с очень интересной и доступной и детям и взрослым подачей исторических фактов! Рассказ логично выстроен и увлекает слушателя. Очень благодарны за экскурсию
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А
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия понравилась, хотя данный формат очень сложно назвать экскурсией. Это больше погружение в традиционные ремесла и культуру наших предков. Встретили нас как давних знакомых, в домашней непринужденной обстановке, интересное и живое общение
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Н
Тобольск: тайны Нижнего посада
Дата посещения: 13 июн 2026
Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Замечательный маршрут очень рекомендуем эту экскурсию всем!
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Н
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Дата посещения: 12 окт 2025
Все понравилось
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Е
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Дата посещения: 14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
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А
Град Тоболеск - страницы истории
Экскурсия началась в неожиданном месте, но это оказалось полностью оправдано. Плюсом стало посещение трёх знаковых мест Тобольска, которых я не
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обнаружил в других программах экскурсий, но специально не буду их называть, чтоб стало сюрпризом. Название экскурсии "Град Тоболеск — страницы истории" лишь частично раскрывает темы повествования, которые оказались существенно шире заявленных. Полностью согласен с положительными отзывами предшественников, но хотел бы добавить, что гид Наталья обладает навыком "академического" преподнесением материала, т. е. емким, с широким охватом и глубоким понимание, и даже её личным, как мне показалось, переживанием событий о которых она рассказывает. По ходу экскурсии становится понятно, что Наталья много читает и изучает. Поделиться этим в доступной форме за три часа - особый талант. Особенно понравилось: тембр голоса, четкость речи, отсутствие сумбура (т. е. размеренность в изложении), а также быстрая реакция на наши вопросы. Благодаря этому экскурсия прошла в формате живого диалога. Если бы у меня была возможность пройти это еще раз, я бы снова поучаствовал!
Наталья, вам еще раз большое спасибо! Можно немного усовершенствовать рассказ: в повествовании нужен "исторический календарь" - т. е. краткое перечисление ключевых дат и событий в становлении здешних мест. Это поможет четкому восприятию истории. В целом, 5+! Был бы рад участвовать в ваших новых маршрутах!

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А
Легенды и мифы Тобольска
Были на экскурсии 29 июля. Марина интересно рассказывает о Тобольске, много разных нюансов, показала нам и исторические объекты, и вид со смотровой площадки с пояснениями и историями. Нам с сыном понравилось, несмотря на ужасно жаркую погоду.
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Ю
Град Тоболеск - страницы истории
Замечательная экскурсия! Наталья - прекрасный знаток города и региона, великолепный рассказчик! Мы очень рады, что обратились именно к ней, и
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с удовольствием порекомендуем Наталью как экскурсовода своим знакомым. Желаем ей успехов и побольше любознательных заинтересованных туристов!
Юлия Дремова и группа туристов из Барнаула

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Людмила
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Кристина провела нам с мужем фото прогулку по Тобольску и не просто нас фотографировала в красивых локациях, а как местный
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житель рассказывала о жизни в тобольске изнутри, сразу чувствовалось, что она влюблена в свой город❤️,всегда интересно послушать как город развился, чтр сейчас в нем интересного и чем живет местное население! очень рекомендую

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Гюльнара
О чем расскажут ангелы Тобольска
Прекрасный исторический Тобольск подарила нам гид Наталья на экскурсии "О чем расскажут ангелы Тобольска".
Глубокое владение материалом, эмпатия, радушие и заинтересованность
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и желание показать город во всем великолепии - отличительные черты данного экскурсовода.
Старинные храмы, исторические здания, Кремль белокаменный и шикарные панорамные виды добавили впечатление и очаровали.
Наталья любит свой город всей душой и влюбляет в него туристов.
Огромное спасибо за гостеприимство и чудесное знакомство с Тобольском.

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Всего 1434 отзыва в Тобольске

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Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску

Самые популярные экскурсии в Тобольске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия;
  2. По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом;
  3. Легенды и мифы Тобольска;
  4. Тобольск: тайны Нижнего посада;
  5. Град Тоболеск - страницы истории.
Что посмотреть в Тобольске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тобольский кремль;
  2. Кремль;
  3. Базарная площадь;
  4. Сад Ермака;
  5. Дворец наместника;
  6. Знаменский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в августе 2026
Сейчас в Тобольске можно забронировать 32 экскурсии от 1350 до 37 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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