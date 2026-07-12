Индивидуальная
до 15 чел.
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6250 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Завтра в 09:30
10 авг в 05:00
от 1520 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Выяснить, как город остаётся старинным и современным одновременно, и - влюбиться в него
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Пройти по самым красивым уголкам города и получить прекрасные кадры на память
Начало: У фонтана на Красной площади или Храм захария и Ел...
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 6800 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири
Начало: Россия, Тюменская область, Тобольск, Красная площа...
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Начало: На улице Мира
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
Начало: От отеля «Азимут»
11 авг в 13:00
12 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
10 450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Погрузиться в древние сибирские предания на аудиоэкскурсии без гида
Начало: У кремля
Завтра в 10:00
11 авг в 09:00
от 1520 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Тобольский кремль - жемчужина Сибири
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
2500 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: Экскурсия проводится в субботу и воскресенье
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску: Кремль, храм Святой Троицы и сквер Ершова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Тобольскому Кремлю
Начало: Красная площадь, стр. 5
Расписание: Смотрите расписание
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску. Исторические места города
Начало: Красная площадь, стр. 5
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 18:00
11 авг в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Начало: Заберем из вашего отеля / места проживания
Расписание: Ежедневно в 9:00
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Из Тюмени в Тобольск самостоятельно с аудиогидом (экскурсия без гида)
Начало: Г. Тобольск, Кремль
10 авг в 10:00
11 авг в 06:00
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск - Жемчужина Сибири
Начало: Тюмень, Республики, 159
Расписание: Начало Путешествия в Тобольск в 8.30., завершение в 20.30
10 авг в 08:30
15 авг в 08:30
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
37 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно организованная экскурсия с очень интересной и доступной и детям и взрослым подачей исторических фактов! Рассказ логично выстроен и увлекает слушателя. Очень благодарны за экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия понравилась, хотя данный формат очень сложно назвать экскурсией. Это больше погружение в традиционные ремесла и культуру наших предков. Встретили нас как давних знакомых, в домашней непринужденной обстановке, интересное и живое общение
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 13 июн 2026
Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Замечательный маршрут очень рекомендуем эту экскурсию всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 12 окт 2025
Все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия началась в неожиданном месте, но это оказалось полностью оправдано. Плюсом стало посещение трёх знаковых мест Тобольска, которых я не
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были на экскурсии 29 июля. Марина интересно рассказывает о Тобольске, много разных нюансов, показала нам и исторические объекты, и вид со смотровой площадки с пояснениями и историями. Нам с сыном понравилось, несмотря на ужасно жаркую погоду.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Замечательная экскурсия! Наталья - прекрасный знаток города и региона, великолепный рассказчик! Мы очень рады, что обратились именно к ней, и
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина провела нам с мужем фото прогулку по Тобольску и не просто нас фотографировала в красивых локациях, а как местный
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасный исторический Тобольск подарила нам гид Наталья на экскурсии "О чем расскажут ангелы Тобольска".
Глубокое владение материалом, эмпатия, радушие и заинтересованность
Глубокое владение материалом, эмпатия, радушие и заинтересованность
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1434 отзыва в Тобольске
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску
Самые популярные экскурсии в Тобольске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Тобольске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в августе 2026
Сейчас в Тобольске можно забронировать 32 экскурсии от 1350 до 37 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Познакомьтесь с историческим наследием Тобольска в рамках наших экскурсий. Мы предлагаем разнообразные варианты экскурсий по городу с опытными гидами, которые расскажут вам о каждом уголке этого великолепного места. Наши экскурсии в Тобольске в 2026 году сочетают в себе доступные цены и высокое качество обслуживания. Используйте удобную форму на сайте для того, чтобы купить экскурсии онлайн и заранее спланировать свой отдых в одном из самых красивых городов России