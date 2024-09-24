А особенным бонусом этого тура будет посещение одного из крупнейшего спа-комплекса в России и горячего источника «Верхний бор» – лечебного источника, который поможет вам расслабиться и восстановить силы.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центр
Самостоятельное прибытие в отель.
Заказ трансфера за доп. плату.
11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:00-14:00 Обзорная экскурсия «Тюмень современная».
Говорят: «Тюмень – столица деревень», но эти слова уже давно устарели. Первый русский город Сибири давно уже стал деловым центром Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».
Во время экскурсии Вы: прокатитесь по лучшим дорогам в стране, прогуляетесь по современным скверам Тюмени, узнаете, как же живут тюменцы, где работают и как отдыхают. Увидите современные микрорайоны города и уникальные памятники деревянного зодчества, а также посетите Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.
14:30-15:30 Обед в кафе города.
16:00Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
17:00 Отправление в один из крупнейших спа-комплексов горячих источников в России, комплекс «Лето-Лето».
Внимание! Дети посещают только зону аквапарка! На сопровождающего ребенка взрослого включен билет в источник и в аквапарк!
20:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
Посещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
За дополнительную плату:
- “Нефтяная экскурсия” с элементами квеста, во время которой вы узнаете о нефти все, посетите нефтеполегон в с. Успенка, пройдете посвящение в нефтяники и получите сертификат нефтяника. Цена 3700 рублей (обед входит в стоимость). Экскурсия бронируется и оплачивается при заказе тура.
Продолжительность экскурсии с 10.00 до 16.00.
- Дегустационный ужин блюд северной сибирской кухни в музее-ресторане «Чум». Здесь есть нефтяная река, северный чум, упряжка оленей, а на ужин подают строганину из муксуна и стерляди, котлетки из дичи, травяной чай, мороженую бруснику с кедровыми орешками и другие вкусняшки. Бронируется при заказе тура. Стоимость 2090 руб. /чел.
16:45 Сбор в холле гостиницы.
17:00 Отправление на горячий источник «Верхний бор».
17:30-19:30 Посещение горячего источника «Верхний бор».
Визитной карточкой Тюмени уже давно стали термальные источники. Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители других регионов. Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое. Здесь Вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни.
20:00 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
За доп. плату экскурсия в Тобольск. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
За дополнительную плату 5100 рублей (обед входит в стоимость) возможно приобретение экскурсии в город Тобольск, во время которой Вы не только увидите основные достопримечательности Тобольска:Верхний и Нижний город, многовековой белокаменный Кремль, но посетите смотровую площадку нефтеперерабатывающего завода СИБУР.
Экскурсия бронируется и оплачивается при заказе тура.
Продолжительность экскурсии с 07:30 до 21:00.
Окончание программы тура.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени: Нефтяник, Восток либо Медикал.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Полная программа (3дн/2н) с проживанием в Тюмени
|Взрослый при размещении в отеле ½
|Детский (до 15 лет)
|Одноместное размещение
|13 650
|13 400
|14 200
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Медикал
Отель "Медикал отель & СПА" находится при крупнейшем оздоровительном центре Тюмени и включает в себя большой салон красоты.
Номера отличаются каждый своим неповторимым декором и интерьером, в каждом есть современная техника, санузел и мягкая мебель.
К услугам постояльцев ресторан, конференц-зал, бизнес-центр и трансфер. Есть возможность заказать трехразовое питание.
Рядом располагаются крупные магазины, аптеки, закусочные и кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Питание по программе (завтраки, обеды)
- Проживание в стандартных номерах отелей по программе
- Обзорная экскурсия «Тюмень современная»
- Посещение горячего источника «Верхний бор»
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию, оплата при бронировании тура: доп. экскурсия "Нефтяной квест" 3700 руб. доп. экскурсия "Тобольск" 5100 руб. дегустационный ужин блюд северной сибирской кухни 2090 руб. /чел
- Доп. экскурсия «Нефтяной квест» 3700 руб
- Доп. экскурсия «Тобольск» 5100 руб
- Дегустационный ужин блюд северной сибирской кухни 2090 руб. /чел
- Питание вне программы
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.