1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центр

Самостоятельное прибытие в отель.

Заказ трансфера за доп. плату.

11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.

12:00-14:00 Обзорная экскурсия «Тюмень современная».

Говорят: «Тюмень – столица деревень», но эти слова уже давно устарели. Первый русский город Сибири давно уже стал деловым центром Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Во время экскурсии Вы: прокатитесь по лучшим дорогам в стране, прогуляетесь по современным скверам Тюмени, узнаете, как же живут тюменцы, где работают и как отдыхают. Увидите современные микрорайоны города и уникальные памятники деревянного зодчества, а также посетите Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.

14:30-15:30 Обед в кафе города.

16:00Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

17:00 Отправление в один из крупнейших спа-комплексов горячих источников в России, комплекс «Лето-Лето».

Внимание! Дети посещают только зону аквапарка! На сопровождающего ребенка взрослого включен билет в источник и в аквапарк!

20:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.