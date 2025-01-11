1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Зимний разгуляй»

Самостоятельное прибытие в отель.

Заселение в номера после 14:00.

14:45 Встреча с гидом в холле отеля.

15:00-18:00 Обзорная экскурсия «Зимний разгуляй» с элементами театрализации.

Новогодние праздники не закончились, все только начинается! Приглашаем в необыкновенное путешествие по сказочной Тюмени!

Проехав по историческому центру города, вы узнаете его историю, как встречали Новый год в XVIII-XX веках купцы и простой люд в городе на Туре, где устраивали балы, маскарады, уличные гулянья, хороводы и пляски, фейерверки и балаганы.

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, уведите Дерево счастья на бывшей Александровской площади, посетите величественный Троицкий монастырь, где находятся мощи святителя Филофея и, конечно же. Вашему взору предстанет переливающийся всеми цветами радуги, Мост Влюбленных, ставший визитной карточкой Тюмени.

Ну а какое же Рождество без гаданий?

Цыганка Рада из Заречья удивит вас предсказаниями из своего волшебного сундука на предстоящий год, а купчиха Валюша Колокольникова угостит вас чаем из дымящегося самовара, ягодным напитком да тюменскими сладостями.

18:00 Прибытие в отель.

Свободное время.

19:00-22:30 За дополнительную плату: поездка на источник.

27.12.2024 – последний день для бронирования доп. экскурсий.

О тюменской минеральной воде, которая лечит, успокаивает, расслабляет, знает почти вся Россия.

Открывающийся в ноябре тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов. Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад. Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погрузиться в горячую (+38-+40) воду, ощутить ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.

Внимание: Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию.

Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20 – 30 минутным перерывом.