янв
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Зимний разгуляй»
Самостоятельное прибытие в отель.
Заселение в номера после 14:00.
14:45 Встреча с гидом в холле отеля.
15:00-18:00 Обзорная экскурсия «Зимний разгуляй» с элементами театрализации.
Новогодние праздники не закончились, все только начинается! Приглашаем в необыкновенное путешествие по сказочной Тюмени!
Проехав по историческому центру города, вы узнаете его историю, как встречали Новый год в XVIII-XX веках купцы и простой люд в городе на Туре, где устраивали балы, маскарады, уличные гулянья, хороводы и пляски, фейерверки и балаганы.
Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, уведите Дерево счастья на бывшей Александровской площади, посетите величественный Троицкий монастырь, где находятся мощи святителя Филофея и, конечно же. Вашему взору предстанет переливающийся всеми цветами радуги, Мост Влюбленных, ставший визитной карточкой Тюмени.
Ну а какое же Рождество без гаданий?
Цыганка Рада из Заречья удивит вас предсказаниями из своего волшебного сундука на предстоящий год, а купчиха Валюша Колокольникова угостит вас чаем из дымящегося самовара, ягодным напитком да тюменскими сладостями.
18:00 Прибытие в отель.
Свободное время.
19:00-22:30 За дополнительную плату: поездка на источник.
27.12.2024 – последний день для бронирования доп. экскурсий.
О тюменской минеральной воде, которая лечит, успокаивает, расслабляет, знает почти вся Россия.
Открывающийся в ноябре тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов. Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад. Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погрузиться в горячую (+38-+40) воду, ощутить ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.
Внимание: Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию.
Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20 – 30 минутным перерывом.
Интерактивная программа в Ялуторовском остроге
Завтрак в отеле.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Отправление в г. Ялуторовск – маленький город больших людей, город декабристов, родину Саввы Мамонтова и блинную столицу России.
11:00-13:00 Интерактивная программа в Ялуторовском остроге, где каждый год, под Рождество происходят удивительные чудеса, а какие именно вам предстоит узнать самим, побывав в этом сказочном месте.
13:15-14:00 Обед в кафе.
14:15-15:15 Экскурсия в музей.
15:30 Отправление в Тюмень.
17:00 Прибытие в Тюмень.
Свободное время.
За дополнительную плату:
Дегустационный ужин блюд северной сибирской кухни в музее-ресторане «Чум».
27.12.2024 – последний день для бронирования доп. экскурсий.
По желанию можно посетить торжественное ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова в Знаменском кафедральном соборе.
Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
07:30 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
08:00-12:00 Переезд до с. Абалак (249 км).
12:00-13:00 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
Во время посещения монастыря вы узнаете историю его основания и почему именно здесь была написана чудотворная икона Божьей матери, список с которой был преподнесен Николаю II во время его Тобольской ссылки.
13:00-13:30 Переезд до Тобольска.
Тобольск – древняя столица Сибири, отец городов сибирских, духовная столица Сибири.
Здесь Ермак одержал победу над полчищами Хана Кучума.
В разные годы здесь родились или жили и творили люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, Д. Менделеев, П. Ершов.
В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол. Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.
Сегодня город, по-прежнему, удивляет своим умиротворением и восхищает своей одухотворенностью.
13:30-14:00 Интерактивная программа в Гостином Дворе Тобольского кремля.
14:00-15:00 Обед в кафе.
15:00-16:00 Экскурсия «Рождество в Тобольском кремле».
Тобольский Кремль, его по праву называют «Жемчужиной Сибири» – первый и единственный каменный кремль за Уралом. На его территории располагается Гостиный Двор с торговыми рядами, Музей Сибирского предпринимательства, крапивная мастерская, Софийский Собор, который является одним из старейших храмов Сибири.
16:30-18:00 Интерактивная программа в тематическом парке «Тобол».
Этот комплекс под открытым небом в нижней части Тобольска, был построен в 2017 году специально для съемок фильма «Тобол» и представляет собой г. Тобольск XVIII века с усадьбами, церковью, пристанью, ветряной мельницей.
Здесь воссозданы деревянные мостовые, казацкие струги, палаты первого главы Сибирской губернии Матвея Гагарина, усадьба архитектора, летописца и картографа Семена Ремезова.
Комплекс находится на берегу Иртыша у подножия Чувашского мыса, недалеко от того самого места, где Ермак одержал победу над войском хана Кучума.
18:00-18:20 Переезд до отеля.
18:20-19:40 Заселение в отель.
Свободное время.
19:40 Встреча с гидом в холле отеля.
Отправление группы в ресторацию Тобольска на рождественский ужин.
20:00-21:30 Рождественский ужин в ресторации Тобольска с праздничной программой.
21:30-22:00 Переезд до отеля.
Свободное время.
Экскурсия в музей Николая Второго. Посещение Фабрики косторезных изделий. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Посадка в автобус.
Отправление на экскурсионную программу.
10:00-11:00 Экскурсия в музей Николая Второго, который расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 г. по апрель 1918 г.
Этот музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им людей.
Являет нам примеры постоянной заботы Государя и Государыни о просвещении и благополучии Российской державы, образцы глубокой преданности лучшим традициям дела милосердия и благотворительности, личного благочестия и христианской святости.
В музее находится уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.
11:30-12:40 Посещение Фабрики косторезных изделий.
13:00-13:45 Обед в кафе города.
13:45 Отправление в Тюмень (220 км).
17:30 Ориентировочное время прибытия в Тюмень.
Окончание программы на ж/д вокзале г. Тюмени.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени и Тобольске.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
SNG
(руб. /чел.)
1/2 2-мест. номера
(за чел.)
1/2 номера
реб. до 14 лет
(чел.)
|Стоимость полной программы
|33 800
|30 400
|30 000
|Стоимость (1-й день тура) экскурсия по Тюмени (без проживания)
|1850
|-
|1800
|Стоимость (2-й день тура) экскурсия в Ялуторовск (без проживания)
|4700
|-
|4500
Стоимость 2-х дневной программы в Тобольск
(3-4 дни тура)
|19300
|17600
|17300
|Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|4000
|3150
|3150
|Доп. сутки Тобольск на базе завтраков (при наличии номеров)
|4900
|3150
|3150
Раннее заселение
(без завтрака)
|1600
|1200
|1200
Раннее заселение
(с завтраком)
|2650
|2250
|2250
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Отель Восток Тюмень 3
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Новый Тобол
Отель «Новый Тобол» расположен в самом сердце Тобольска, в 10 минутах ходьбы от древнего и живописного Кремля. К услугам гостей предоставляется Wi-Fi, частная парковка и сауна с мини-бассейном и бильярдным залом. Отзывчивые сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь. Говорят на нескольких языках и обязательно подберут индивидуальный подход к каждому постояльцу. Курение на всей территории запрещено.
Номерной фонд гостиницы состоит из светлых номеров, выдержанных в классическом стиле. В каждой комнате с роскошным постельным бельем и мебелью ручной работы есть необходимая современная техника. При заезде оказывается комплимент. Ежедневно проводится уборка. Есть балкон, с которого открывается вид на окрестности. В собственной ванной установлена душевая кабина и имеется махровый комплект полотенец и средств личной гигиены.
В здании действует ресторан «КорнильцевЪ», в котором по меню можно заказать изысканные блюда сибирской, русской и европейской кухонь. Все готовится по старинным рецептам. Также можно посетить бар с большим ассортиментом напитков. По утрам подают бесплатные завтраки «шведский стол», где каждый сможет найти еду по душе. В хорошую погоду открывают террасу.
Напротив находится Администрация района, а за пару минут можно добраться пешком до торгового центра, магазина и сада Ермака с обзорной площадкой. До аэропорта или вокзала ходит общественный транспорт.
AZIMUT Отель Тобольск
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «AZIMUT Отель Тобольск» располагается в Тобольске. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Здесь рады животным. Допускается размещение с питомцами за дополнительную плату.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание в стандартном номере отеля 3* (г. Тюмень 2 ночи), (г. Тобольск 1 ночь) - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Рождественский ужин в Тобольске
- Экскурсии в Тюмени и Тобольске
- Экскурсии и входные билеты в музеи и объекты показа, согласно программы тура
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию (бронируется при заказе тура):дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" от 2700 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум"+ уха с нефтью от 3590 руб. поездка на термальный источник от 3300 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» от 2700 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум»+ уха с нефтью от 3590 руб
- Поездка на термальный источник от 3300 руб
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Раннее заселение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Дополнительные экскурсии (бронируются при заказе тура):
|Дегустационный ужин\обед в музее-ресторане «Чум»
|От 2700 руб
Дегустационный ужин\обед в музее-ресторане «Чум»
+ уха с нефтью
|От 3590 руб
|Поездка на термальный источник
|От 3300 руб