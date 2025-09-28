1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»

Самостоятельное прибытие в отель.

12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля.

Знакомство.

При желании приобретение дополнительных экскурсий.

13:00-13:30 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.

Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера.

Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!

13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.

Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.

Вы увидите медвежонка Умку и скульптуры знаменитых клоунов на Цветном бульваре.

Здание Городской Думы, где когда-то заседал тюменский Голова, а ныне находится самый полный и большой скелет мамонта и камень на месте основания Тюмени на Исторической площади.

Припорошенные хрустальными снежинками золотые фигурки Сибирских кошек на одноименной аллее, знаменитую Тюменскую набережную, Мост Влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, где хранятся мощи просветителя Сибири Филофея Лещинского, Дерево счастья и карту «Тюменской матрешки», второй Мавзолей… и множество Новогодних елок на улицах и площадях Тюмени, и конечно же главную красавицу нашего города, украшенную, как и водится, по-королевски!

16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.

17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете: закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого, натертого, с приправой смешанного да в тарталетку выложенного, из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной, пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские – в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.

Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160