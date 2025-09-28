Мои заказы

Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа

Новогодняя сказка Сибири
Проведите новогодние праздники в незабываемом путешествии по красивейшим городам Сибири – Тюмени, Тобольску и Ялуторовску.

Откройте для себя богатое культурное наследие региона, посетите уникальные достопримечательности, насладитесь сказочной зимней атмосферой и вкуснейшей сибирской кухней.
5
3 отзыва
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
янв

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»

Самостоятельное прибытие в отель.

12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля.

Знакомство.

При желании приобретение дополнительных экскурсий.

13:00-13:30 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.

Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера.

Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!

13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.

Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.

Вы увидите медвежонка Умку и скульптуры знаменитых клоунов на Цветном бульваре.

Здание Городской Думы, где когда-то заседал тюменский Голова, а ныне находится самый полный и большой скелет мамонта и камень на месте основания Тюмени на Исторической площади.

Припорошенные хрустальными снежинками золотые фигурки Сибирских кошек на одноименной аллее, знаменитую Тюменскую набережную, Мост Влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, где хранятся мощи просветителя Сибири Филофея Лещинского, Дерево счастья и карту «Тюменской матрешки», второй Мавзолей… и множество Новогодних елок на улицах и площадях Тюмени, и конечно же главную красавицу нашего города, украшенную, как и водится, по-королевски!

16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.

17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете: закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого, натертого, с приправой смешанного да в тарталетку выложенного, из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной, пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские – в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.

Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!»

Завтрак в отеле.

10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».

У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.

А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!

Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!

Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.

И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!

В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!

12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью.

13:00-14:00 Переезд до этнопарка (36 км)

14:00-16:30 Интерактивная программа в этнопарке.

Вдали от городской суеты, посреди сибирского леса вы познакомитесь с историей и условиями проживания коренных народов тюменского севера, увидите их жилища и узнаете много нового и интересного…

16:30-17:30 Переезд до отеля.

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск

Завтрак в отеле.

6:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

07:00-11:00 Переезд до с. Абалак (249 км).

11:00-12:00 Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

12:00-12:40 Переезд до Тобольска.

Древняя Столица Сибири, Отец городов сибирских. Здесь Ермак одержал победу над полчищами Хана Кучума. В разные годы здесь родились или жили и работали люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, П. Ершов, Д. Менделеев… В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол… Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.

12:40-13:30 Обед в кафе Тобольска.

13:30-14:30 Обзорная экскурсия по Тобольску.

Празднично украшенная Базарная площадь, Сквер Ершова со знаменитыми персонажами его сказки «Конёк-горбунок», Сад Ермака – с величественной Стеллой покорителю Сибири, Аллея жён декабристов, католический костел с его знаменитым органом…

И всюду маленькие Ангелы-хранители этого славного и древнего города!

И, конечно же, Кремль! Величественный белокаменный Кремль с колокольным звоном Софийского собора, Рентереей и Гостиным двором.

14:30-15:30 Обзорная экскурсия по Кремлю, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далёкого края, его по праву называют «Жемчужиной Сибири».

Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории Кремля.

15:30-16:30 Экскурсия во Дворец наместника, связанного с историей 300-летнего правления Сибирью, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.

Именно отсюда управлял самой большой частью России губернатор Гагарин, казнённый Петром Первым за лихоимство.

16:50-17:20 Трансфер на ж/д г. Тобольска.

18:12 Отправление электропоездом «Императорский маршрут» в г. Тюмень.

21:57 Прибытие электропоезда на ж/д вокзал г. Тюмени.

22:10-22:30 Трансфер в отель.

Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ялуторовск. Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

09:15-10:30 Переезд до г. Ялуторовск (75 км).

10:30-11:30 Обзорная экскурсия по г. Ялуторовску.

Маленький город больших людей, город декабристов, блинная столица России – так называют этот небольшой сибирский провинциальный городок, жители которого любят все большое.

Именно в Ялуторовске (он еще и родина советской сгущенки) выпускают самую большую конфету «Гулливер».

На Пасху жарят огромную яичницу, а на Масленицу пекут 3-х метровый блин!

Здесь родился меценат Савва Мамонтов, по заказу которого была построена гостиница «Метрополь», а с 1829 по 1856 год здесь находились в ссылке 9 декабристов, которые оставили неизгладимый культурный след в развитии этого городка.

Во время экскурсии вы побываете на Аллее декабристов, увидите величественный собор на Сретенской площади, узнаете как был основан этот городок, который сегодня все больше и больше притягивает к себе взоры туристов.

11:30-12:30 Экскурсионная театрализованная программа «Новый год навсегда!».

Мы совершим путешествие во времени.

К себе в гости нас пригласит семья декабристов, которая расскажет о том как в Ялуторовске они встречали Рождественские праздники, музицировали, играли в фанты и следовали традициям и привычкам, присущим им до ссылки в Сибирь.

Затем мы перенесемся в недалекое прошлое и отпразднуем Новый год с нашими бабушками и дедушками.

12:45-13:30 Обед в кафе.

14:00-15:30 Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге.

Ялуторовский острог – это реконструкция крепости, с которой в 1659г и начинался этот город.

И вот уже на протяжении нескольких лет в новогодние праздники Острог как будто возвращается на много веков назад и погружается в сказку.

Его жители в эти дни, «преодолевая различные трудности», то пытаются найти Снегурочку, похищенную Кощеем, то Василису Прекрасную, которую спрятал Дракон… А что ждет нас? Какие испытания и какого героя или героиню нам доведется спасти? Об этом мы узнаем во время этой экскурсии.

15:30-16:15 Прогулка по Сретенской площади с посещением комплекса «Торговые ряды».

16:15-17:15 Переезд до Тюмени (75 км).

17:15-18:00 Посещение рынка «Михайловский».

Здесь вы сможете приобрести рыбные и мясные деликатесы: рыбу муксун, сырок, мясо таёжной дичи и конфеты тюменской фабрики «Квартет».

17:00-18:40 Переезд до ж/д вокзала.

Окончание программы тура на ж/д вокзале или в центре г. Тюмени.

Ялуторовск. Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Завершение тура
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.

Стоимость тура в зависимости от размещения, в рублях:

Отели 3*:

Номер категории стандарт

Номер категории джуниор съют в Тюмени,

Стандарт в Тобольске

(двухместное размещение + доп место)

1/2 TWIN

(руб/чел)

1/2 TWIN

реб. до 16 лет

(руб/чел)*

SNG (руб/чел)

3-й вз в номере

(руб/чел)

реб. до 16 лет при 2 вз.

(руб/чел)

Стоимость тура

Раннее бронирование

до 01.11.2025

4660046200530505305052650
с 01.11.20254910048700559005585055400

Раннее заселение

(без завтрака)

16001600250025002500

Раннее заселение

(с завтраком)

29002900395039503950
Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)43004300645064506450

Отели 4*:

1/2 TWN

(руб/чел)

1/2 TWN,

реб. до 6 лет

(руб/чел)*

1/2 TWN,

реб. 7-16 лет

(руб/чел)

SNG

(руб/чел)

3-й чел старше 17 лет (руб/чел)

реб. до 6 лет

при 2-х вз

(руб/чел)

Реб. 6-16 лет

при 2-х вз

(руб/чел)
Стоимость полной программы

Раннее бронирование

до 01.11.2025

53450490505275062450471504365046450
с 01.11.202556300511505560065750500004650049300

Раннее заселение

(без завтрака)

-4200215042007400235021502350

Раннее заселение

(с завтраком)

-5750270057508700370031503700
Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 5950315059508950410033504100

* Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.

Варианты проживания

«Нефтяник» 3

3 ночи

Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.

Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.

На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.

Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.

Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.

«Нефтяник» 3

«Евразия» 4

3 ночи

Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.

Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.

На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.

Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.

«Евразия» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Проживание в номере отеля выбранной категории - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске
  • Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
  • Услуги гида
  • Билет на электропоезд Тобольск - Тюмень (возможна замена на переезд туристическим автобусом) + трансфер до отеля в Тюмени
  • Интерактивная программа в этнопарке
  • Интерактивная программа в Ялуторовском остроге
  • Театрализованная экскурсионная программа «Новый год навсегда!»
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
  • Дополнительные экскурсии по желанию: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" (бронируется при заказе тура) от 2500 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 3590 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) от 2500 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 3590 руб
  • Раннее заселение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
28 сен 2025
Тур 19-21 сентября 2025 года очень понравился, повезло с погодой. Проживание очень комфортное и приятное, особенно в гостинице Восток. Гид Виктория была внимательна и заботлива. Очень широкий кругозор и спокойная
читать дальше

речь позволила очень много узнать об истории семьи Романовых, о городах Тюмени, Тобольске, о быте, нравах, духовности края. Спасибо Виктори́и большое!! Водитель автобуса Максим - ас своего дела, поездки были приятны и спокойны. Советую посетить это тур!!

Н
Наталья
20 авг 2025
Спасибо. Все организованно на высшем уровне! Обязательно «поедем» с вами еще.
А
Анна
19 апр 2025
Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной полигон с. Успенка (где было крутое посвящение в нефтяники!) Рекомендую всем кто интересуется промышленным
читать дальше

туризмом. Единственное - экскурсии на Сибур было маловато, хотелось больше и теоретической части, и самой экскурсии на площадку (нас, видимо в целях безопасности, просто провезли в автобусе по периметру завода). Хороший отель (Восток) и вкусные завтраки. Сама Тюмень очень понравилась, хочется ещё раз приехать.

Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной
Н
Наталья
11 янв 2025
Добрый день.
В этом году я ездила в Тюмень по туру «Новогодняя сказка Сибири». Я не буду рассказывать что мы видели, а хочу рассказать об организации тура.
1 как только я сделала
читать дальше

заявку, они сразу выслали договор (на 16 страницах), подробную программу тура, расценки и чёткие пояснения.
2 за 3 дня прислали расписание тура, туристический ваучер с номерами контактных телефонов, турпутёвку.
3 приехав в Тюмень заселилась в забронированный номер
4 в назначенное время мы собрались в холле гостиницы, где нам вручили конверты с картой Тюмени, буклетами посещаемых мест, расписание с номером места в автобусе и номером стола на обеде.
5 а дальше всё было чётко по расписание, без сбоев. Нас везде ждали и проводили интересные экскурсии.
6 И очень понравилась забота о туристах во время поездок: постоянно проверяли все ли на месте, просьбы туристов старались выполнить.
7 В общем мне очень понравилось, остались только приятные впечатления. Особенно запоминающейся была поездка в Ялуторовск, очень хорошо, что её включили в этот тур.
Смирнова Наталья Алексеевна

С
Светлана
29 окт 2024
Всё отлично 👍👏

