Программа тура по дням
Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
Самостоятельное прибытие в отель.
12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля.
Знакомство.
При желании приобретение дополнительных экскурсий.
13:00-13:30 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».
Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.
Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера.
Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!
13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».
Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.
Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.
Вы увидите медвежонка Умку и скульптуры знаменитых клоунов на Цветном бульваре.
Здание Городской Думы, где когда-то заседал тюменский Голова, а ныне находится самый полный и большой скелет мамонта и камень на месте основания Тюмени на Исторической площади.
Припорошенные хрустальными снежинками золотые фигурки Сибирских кошек на одноименной аллее, знаменитую Тюменскую набережную, Мост Влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, где хранятся мощи просветителя Сибири Филофея Лещинского, Дерево счастья и карту «Тюменской матрешки», второй Мавзолей… и множество Новогодних елок на улицах и площадях Тюмени, и конечно же главную красавицу нашего города, украшенную, как и водится, по-королевски!
16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.
А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.
17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете: закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого, натертого, с приправой смешанного да в тарталетку выложенного, из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной, пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские – в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.
Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).
Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!»
Завтрак в отеле.
10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».
У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.
А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!
Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!
Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.
И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!
В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!
12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью.
13:00-14:00 Переезд до этнопарка (36 км)
14:00-16:30 Интерактивная программа в этнопарке.
Вдали от городской суеты, посреди сибирского леса вы познакомитесь с историей и условиями проживания коренных народов тюменского севера, увидите их жилища и узнаете много нового и интересного…
16:30-17:30 Переезд до отеля.
Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
Завтрак в отеле.
6:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
07:00-11:00 Переезд до с. Абалак (249 км).
11:00-12:00 Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
12:00-12:40 Переезд до Тобольска.
Древняя Столица Сибири, Отец городов сибирских. Здесь Ермак одержал победу над полчищами Хана Кучума. В разные годы здесь родились или жили и работали люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, П. Ершов, Д. Менделеев… В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол… Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.
12:40-13:30 Обед в кафе Тобольска.
13:30-14:30 Обзорная экскурсия по Тобольску.
Празднично украшенная Базарная площадь, Сквер Ершова со знаменитыми персонажами его сказки «Конёк-горбунок», Сад Ермака – с величественной Стеллой покорителю Сибири, Аллея жён декабристов, католический костел с его знаменитым органом…
И всюду маленькие Ангелы-хранители этого славного и древнего города!
И, конечно же, Кремль! Величественный белокаменный Кремль с колокольным звоном Софийского собора, Рентереей и Гостиным двором.
14:30-15:30 Обзорная экскурсия по Кремлю, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далёкого края, его по праву называют «Жемчужиной Сибири».
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории Кремля.
15:30-16:30 Экскурсия во Дворец наместника, связанного с историей 300-летнего правления Сибирью, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.
Именно отсюда управлял самой большой частью России губернатор Гагарин, казнённый Петром Первым за лихоимство.
16:50-17:20 Трансфер на ж/д г. Тобольска.
18:12 Отправление электропоездом «Императорский маршрут» в г. Тюмень.
21:57 Прибытие электропоезда на ж/д вокзал г. Тюмени.
22:10-22:30 Трансфер в отель.
Ялуторовск. Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
09:15-10:30 Переезд до г. Ялуторовск (75 км).
10:30-11:30 Обзорная экскурсия по г. Ялуторовску.
Маленький город больших людей, город декабристов, блинная столица России – так называют этот небольшой сибирский провинциальный городок, жители которого любят все большое.
Именно в Ялуторовске (он еще и родина советской сгущенки) выпускают самую большую конфету «Гулливер».
На Пасху жарят огромную яичницу, а на Масленицу пекут 3-х метровый блин!
Здесь родился меценат Савва Мамонтов, по заказу которого была построена гостиница «Метрополь», а с 1829 по 1856 год здесь находились в ссылке 9 декабристов, которые оставили неизгладимый культурный след в развитии этого городка.
Во время экскурсии вы побываете на Аллее декабристов, увидите величественный собор на Сретенской площади, узнаете как был основан этот городок, который сегодня все больше и больше притягивает к себе взоры туристов.
11:30-12:30 Экскурсионная театрализованная программа «Новый год навсегда!».
Мы совершим путешествие во времени.
К себе в гости нас пригласит семья декабристов, которая расскажет о том как в Ялуторовске они встречали Рождественские праздники, музицировали, играли в фанты и следовали традициям и привычкам, присущим им до ссылки в Сибирь.
Затем мы перенесемся в недалекое прошлое и отпразднуем Новый год с нашими бабушками и дедушками.
12:45-13:30 Обед в кафе.
14:00-15:30 Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге.
Ялуторовский острог – это реконструкция крепости, с которой в 1659г и начинался этот город.
И вот уже на протяжении нескольких лет в новогодние праздники Острог как будто возвращается на много веков назад и погружается в сказку.
Его жители в эти дни, «преодолевая различные трудности», то пытаются найти Снегурочку, похищенную Кощеем, то Василису Прекрасную, которую спрятал Дракон… А что ждет нас? Какие испытания и какого героя или героиню нам доведется спасти? Об этом мы узнаем во время этой экскурсии.
15:30-16:15 Прогулка по Сретенской площади с посещением комплекса «Торговые ряды».
16:15-17:15 Переезд до Тюмени (75 км).
17:15-18:00 Посещение рынка «Михайловский».
Здесь вы сможете приобрести рыбные и мясные деликатесы: рыбу муксун, сырок, мясо таёжной дичи и конфеты тюменской фабрики «Квартет».
17:00-18:40 Переезд до ж/д вокзала.
Окончание программы тура на ж/д вокзале или в центре г. Тюмени.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.
Стоимость тура в зависимости от размещения, в рублях:
Отели 3*:
|Номер категории стандарт
Номер категории джуниор съют в Тюмени,
Стандарт в Тобольске
(двухместное размещение + доп место)
1/2 TWIN
(руб/чел)
1/2 TWIN
реб. до 16 лет
(руб/чел)*
|SNG (руб/чел)
3-й вз в номере
(руб/чел)
реб. до 16 лет при 2 вз.
(руб/чел)
|Стоимость тура
Раннее бронирование
до 01.11.2025
|46600
|46200
|53050
|53050
|52650
|с 01.11.2025
|49100
|48700
|55900
|55850
|55400
Раннее заселение
(без завтрака)
|–
|1600
|1600
|2500
|2500
|2500
Раннее заселение
(с завтраком)
|–
|2900
|2900
|3950
|3950
|3950
|Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|–
|4300
|4300
|6450
|6450
|6450
Отели 4*:
1/2 TWN
(руб/чел)
1/2 TWN,
реб. до 6 лет
(руб/чел)*
1/2 TWN,
реб. 7-16 лет
(руб/чел)
SNG
(руб/чел)
3-й чел старше 17 лет (руб/чел)
реб. до 6 лет
при 2-х вз
(руб/чел)
Реб. 6-16 лет
при 2-х вз
(руб/чел)
|Стоимость полной программы
Раннее бронирование
до 01.11.2025
|53450
|49050
|52750
|62450
|47150
|43650
|46450
|с 01.11.2025
|56300
|51150
|55600
|65750
|50000
|46500
|49300
Раннее заселение
(без завтрака)
|-
|4200
|2150
|4200
|7400
|2350
|2150
|2350
Раннее заселение
(с завтраком)
|-
|5750
|2700
|5750
|8700
|3700
|3150
|3700
|Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|5950
|3150
|5950
|8950
|4100
|3350
|4100
* Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
«Евразия» 4
Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.
Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.
На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.
Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание в номере отеля выбранной категории - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
- Питание по программе тура
- Экскурсии в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске
- Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
- Услуги гида
- Билет на электропоезд Тобольск - Тюмень (возможна замена на переезд туристическим автобусом) + трансфер до отеля в Тюмени
- Интерактивная программа в этнопарке
- Интерактивная программа в Ялуторовском остроге
- Театрализованная экскурсионная программа «Новый год навсегда!»
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" (бронируется при заказе тура) от 2500 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 3590 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) от 2500 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 3590 руб
- Раннее заселение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
В этом году я ездила в Тюмень по туру «Новогодняя сказка Сибири». Я не буду рассказывать что мы видели, а хочу рассказать об организации тура.
1 как только я сделала