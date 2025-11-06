В легко в это поверите, если
Программа тура по дням
Отправление из Перми
22:50 Отправление поезда из Перми (время может измениться).
На дату 30.12.2025 будет предложен новогодний банкет (за доп. плату) — информация появится не ранее середины октября.
Театрализованная экскурсия «В городе на Туре»
08:30 Встреча с гидом на Привокзальной площади (табличка Тобол).
08:30-09:30 Завтрак в городском кафе.
09:30-12:00 Театрализованная экскурсия «В городе на Туре».
Во время театрализованной экскурсии, посвященной истории города, вы посетите старинные кварталы Сараи, Потаскуй, Тычковку, проедете по Ямской слободе, полюбуетесь панорамой с Моста влюбленных.
Прогулка по купеческому кварталу, богато украшенному деревянной домовой резьбой, посещение Свято-Троицкого мужского монастыря и многое другое оставит неизгладимое впечатление у гостей Тюмени.
Сопровождает экскурсантов именитая тюменская купчиха Апполинария Ивановна Шешукова, владелица торгового дома «Венский шик».
На маршруте встречает уличный актер: Богатая купеческая дочь Валюша Колокольникова, угощает лучшими сортами чая из дымящего самовара, тюменскими сладостями да настойкой папенькиной.
12:00-13:00 Посещение рыбного рынка, покупка колбас из лося, бобра и медведя, местные конфеты и сувениры, а также рыба.
13:00-14:00 Обед в городском кафе.
14:30-16:00 Заселение в гостиницу Тюмени.
Экскурсия по музею отеля – отель, в котором живет история. На протяжении многих лет в отеле успешно существует и развивается единственный отельный музей с богатой коллекцией экспонатов из различных эпох истории города Тюмени и Тюменской области.
В отеле существуют авторские номера, посвященные известным писателям, путешественникам, людям спорта и почетным гражданам тем, кто оставил след в судьбе нашего города.
Холл каждого этажа выполнен в уникальном и неповторимом стиле и является настоящим музеем со всеми сопутствующими атрибутами и даже настоящим историком и хранителем Сергеем Егоровым.
Каждая экскурсия с музейным хранителем – это маленькое приключение в историю города и региона.
Экскурсия завершится дегустацией игристого вина виноделен Русского винного дома Абрау-Дюрсо.
16:00 Окончание экскурсионной программы, свободное время.
Экскурсия «Тобольск - отец городов сибирских»
07:00-08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:00 Отправление автобуса в Тобольск (4 часа в пути включая санитарную остановку).
В пути рассказ об освоении Сибири, а также о проезжаемых трактовых сибирских селеньях, о местах славного похода казацкой дружины Ермака Тимофеевича, о лихих ямщиках и многом другом.
13:20-14:00 Обед в кафе г. Тобольск.
14:00-16:00 Экскурсия «Тобольск – отец городов сибирских».
На холме Троицкого мыса на высоте 60 метров возвышается величественный ансамбль единственного за Уральскими горами Тобольского кремля.
Этот памятник под открытым небом познакомит Вас с историей деревянного и каменного зодчества, позволит воочию увидеть знаменитого сибирского «Леонардо Да Винчи» – архитектора С. У. Ремезова.
Вы окунётесь в атмосферу столичного бытия XVIII – XIX веков и узнаете необычные легенды из прошлого и настоящего небольшого сибирского городка.
Самый старинный в Сибири Софийско-Успенский каменный собор XVII века позволит Вам ощутить безмятежность и небесную благодать, сошедшую четыре с лишним века на этот «град царствующих Сибири».
16:00-16:50 Свободное время, посещение сувенирных рядов в Гостином дворе на территории Тобольского кремля.
17:00-18:00 Музей семьи Императора Николая II.
Объект музейного показа расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке Императорской семьи Николая II с августа 1917 г. по апрель 1918 г.
Этот музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им людей.
Являет нам примеры постоянной заботы Государя и Государыни о просвещении и благополучии Российской державы, образцы глубокой преданности лучшим традициям дела милосердия и благотворительности, личного благочестия и христианской святости.
18:00 Выезд в Тюмень (4-4,5 часов в пути включая санитарную остановку).
Остановка в кафе, рядом продуктовый магазин.
22:00-22:30 Прибытие в г. Тюмень на ж/д вокзал.
00:01 Отправление поезда в Пермь.
Возвращение в Пермь
11:00 Прибытие группы в Пермь на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Дата
|1-местный (ПЛАЦ)
|2-местный (ПЛАЦ)
|3-местный (под запрос) (ПЛАЦ)
|19.09.2025
|26 200
|25 500
|25 500
|24.10.2025
|26 200
|25 500
|25 500
|01.11.2025
|26 200
|25 500
|25 500
|30.12.2025
Со скидкой – 31 920
Без скидки – 33 600
Со скидкой – 29 450
Без скидки – 31 000
Со скидкой – 29 450
Без скидки – 31 000
|02.01.2026
Со скидкой – 31 920
Без скидки – 33 600
Со скидкой – 29 450
Без скидки – 31 000
Со скидкой – 29 450
Без скидки – 31 000
|04.01.2026
Со скидкой – 31 920
Без скидки – 33 600
Со скидкой – 29 450
Без скидки – 31 000
Со скидкой – 29 450
Без скидки – 31 000
|20.02.2026
|31 900
|29 700
|29 700
|10.04.2026
|31 900
|29 700
|29 700
|08.05.2026
|31 900
|29 700
|29 700
Скидка за раннее бронирование действует до 1 октября на данный тур в период с 29 декабря 2025 г. по 08 января 2026 г. Условия: 50% предоплаты в течение 3-х рабочих дней, остаток до 1 октября.
Скидки:
- пенсионер по возрасту – 250 руб.;
- студенты дневного отделения – 250 руб.;
- школьники 10-17 лет – 2000 руб.;
- дети 5-9 лет и дети 0-4 с местом в поезде – 2 600 руб.;
- дети 0-4 года – 4 400 руб. (без места в поезде).
Оператор имеет право заменить гостиницу аналогичную либо выше уровнем.
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Варианты проживания
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Отель Президент Тюмень Центр
Гостиница "Президент Отель Тюмень Центр" находится в центре города возле Тюменской филармонии. Нас выбирают те, кто ценит комфорт и качество предоставляемых услуг. Иностранным гостям предоставляется регистрация. Оставить машину можно на автомобильной парковке. На территории всего отеля предоставляется беспроводной доступ в интернет.
Из окон номеров открывается панорамный вид на город. Номерной фонд представлен категориями "Стандарт","Улучшенный" и имеется номер "Президентский". Все комнаты оснащены современной мебелью и техникой. В ванных комнатах предоставляется набор полотенец и халаты.
По утрам подаются континентальные завтраки в прилегающем кафе. На обед и ужин по меню можно заказать разнообразные горячие и холодные блюда.
В пешей доступности находится несколько интересных мест: храм, парк, театр, собор, музей, а так же можно прогуляться до памятника Юрию Эрвье. Дорога в пути до аэропорта занимает примерно 20 минут, до железнодорожного вокзала 5 минут езды. Заказав трансфер Вас с комфортом довезут до нужного района.
Поезд
Вагоны категории плацкарт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д билеты Пермь - Тюмень - Пермь
- Сопровождение сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Проживание в гостинице с удобствами в номере (центр Тюмени)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе
- Питание (2 завтрака, 2 обеда)
- Дегустация винных напитков в гостинице
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Сувениры
- Рыба, колбаса на рыбном рынке
- Посещение термального комплекса «ЛетоЛето»
- Личные расходы, примерно на 1 чел. нужно взять - от 3000 руб. на дополнительные расходы с учетом посещения термального комплекса
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание, питьевую воду;
- кружку;
- столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную теплую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Для купания на источниках:
- полотенце;
- купальник;
- сланцы;
- шапочка для плавания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы нужны для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Ж/д билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт / свидительство о рождении.
Информация по ЖД-туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
При наборе небольшой группе туристы отправляются без сопровождающей.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ж/д вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
Могу ли я выбрать места в поезде?
Нужно иметь в виду, что не всегда может быть учтено пожелание туристов по местам. Места могут быть присвоены, как верх или низ в четвертинке, так и боковые (если на рейсе плацкарты). Могут быть и только низы. Информацию по выезду мы будем отправлять за 1 день до тура. Постараемся учесть пожелания туристов.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.