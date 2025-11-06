2 день

Театрализованная экскурсия «В городе на Туре»

08:30 Встреча с гидом на Привокзальной площади (табличка Тобол).

08:30-09:30 Завтрак в городском кафе.

09:30-12:00 Театрализованная экскурсия «В городе на Туре».

Во время театрализованной экскурсии, посвященной истории города, вы посетите старинные кварталы Сараи, Потаскуй, Тычковку, проедете по Ямской слободе, полюбуетесь панорамой с Моста влюбленных.

Прогулка по купеческому кварталу, богато украшенному деревянной домовой резьбой, посещение Свято-Троицкого мужского монастыря и многое другое оставит неизгладимое впечатление у гостей Тюмени.

Сопровождает экскурсантов именитая тюменская купчиха Апполинария Ивановна Шешукова, владелица торгового дома «Венский шик».

На маршруте встречает уличный актер: Богатая купеческая дочь Валюша Колокольникова, угощает лучшими сортами чая из дымящего самовара, тюменскими сладостями да настойкой папенькиной.

12:00-13:00 Посещение рыбного рынка, покупка колбас из лося, бобра и медведя, местные конфеты и сувениры, а также рыба.

13:00-14:00 Обед в городском кафе.

14:30-16:00 Заселение в гостиницу Тюмени.

Экскурсия по музею отеля – отель, в котором живет история. На протяжении многих лет в отеле успешно существует и развивается единственный отельный музей с богатой коллекцией экспонатов из различных эпох истории города Тюмени и Тюменской области.

В отеле существуют авторские номера, посвященные известным писателям, путешественникам, людям спорта и почетным гражданам тем, кто оставил след в судьбе нашего города.

Холл каждого этажа выполнен в уникальном и неповторимом стиле и является настоящим музеем со всеми сопутствующими атрибутами и даже настоящим историком и хранителем Сергеем Егоровым.

Каждая экскурсия с музейным хранителем – это маленькое приключение в историю города и региона.

Экскурсия завершится дегустацией игристого вина виноделен Русского винного дома Абрау-Дюрсо.

16:00 Окончание экскурсионной программы, свободное время.

