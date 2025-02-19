2 день

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!»

Завтрак в отеле.

10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».

У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.

А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!

Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!

Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.

И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!

В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!

12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью.

Свободное время.