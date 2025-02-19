Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня

Зимняя сказка Сибири
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по красивейшим городам Сибири – Тюмени, Тобольску и Ялуторовску.

Откройте для себя богатое культурное наследие региона, посетите уникальные достопримечательности, насладитесь сказочной зимней атмосферой и вкуснейшей сибирской кухней.
5
3 отзыва
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»

Самостоятельное прибытие в отель.

12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля.

Знакомство. При желании приобретение дополнительных экскурсий.

13:00-13:30 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.

13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.

16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
2 день

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!»

Завтрак в отеле.

10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».

У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.

А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!

Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!

Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.

И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!

В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!

12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью.

Свободное время.

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!»
3 день

Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск

Завтрак в отеле.

07:20 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

07:30-11:20 Переезд до с. Абалак (249 км).

11:00-12:00 Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

12:20-13:00 Переезд до Тобольска.

В разные годы здесь родились или жили и работали люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, П. Ершов, Д. Менделеев.

В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол.

Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.

13:00-14:00 Обзорная экскурсия по Тобольску.

Празднично украшенная Базарная площадь, Сквер Ершова со знаменитыми персонажами его сказки «Конек-горбунок», Сад Ермака – с величественной Стелой покорителю Сибири, Аллея жен декабристов, католический костел с его знаменитым органом.

14:00-15:00 Экскурсия во Дворец наместника, связанного с историей 300-летнего правления Сибирью, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.

Именно отсюда управлял самой большой частью России губернатор Гагарин, казненный Петром Первым за лихоимство.

15:00-16:00 Обед в кафе «Поварня», которое находится в здании Гостиного Двора, возведенному по указу Великого Государя в 1703-1708 годах по проекту С. У. Ремезова.

16:00-17:00 Обзорная экскурсия по кремлю, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют «Жемчужиной Сибири». Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории кремля.

17:00-21:00 Переезд до Тюмени.

Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. ТобольскЭкскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. ТобольскЭкскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. ТобольскЭкскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
4 день

Ялуторовск. Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в автобус.

08:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

09:00-10:30 Переезд до г. Ялуторовск (75 км).

10:30-12:00 Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге.

Ялуторовский острог – это реконструкция крепости, с которой в 1659 г. и начинался этот город.

И вот уже на протяжении нескольких лет, в Новогодние праздники Острог как будто возвращается на много веков назад и погружается в сказку.

12:00-12:30 Прогулка по Сретенской площади с посещением комплекса «Торговые ряды».

12:45-13:45 Обед в кафе.

13:45-14:45 Экскурсионная театрализованная программа «Новый год навсегда!».

Мы совершим путешествие во времени. К себе в гости нас пригласит семья декабристов, которая расскажет о том как в Ялуторовске они встречали Рождественские праздники, музицировали, играли в фанты и следовали традициям и привычкам, присущим им до ссылки в Сибирь.

Затем мы перенесемся в недалекое прошлое и отпразднуем Новый год с нашими бабушками и дедушками.

14:45-15:40 Обзорная экскурсия по г. Ялуторовску.

Маленький город больших людей, город декабристов, блинная столица России – так называют этот небольшой сибирский провинциальный городок, жители которого любят все большое. Именно в Ялуторовске (он еще и родина советской сгущенки) выпускают самую большую конфету «Гулливер».

На Пасху жарят огромную яичницу, а на Масленицу пекут 3-х метровый блин!

Во время экскурсии вы побываете на Аллее декабристов, увидите величественный собор на Сретенской площади, узнаете как был основан этот городок, который сегодня все больше и больше притягивает к себе взоры туристов.

Возможно посещение магазина местной продукции.

15:40-17:00 Переезд до Тюмени (75 км).

17:00-17:30 Посещение Рынка «Михайловский».

Здесь вы сможете приобрести рыбные и мясные деликатесы: рыбу муксун, сырок, нельм, мясо таежной дичи и конфеты тюменской фабрики «Квартет».

17:30-18:00 Переезд до ж/д вокзала/центра города.

Окончание программы тура на ж/д вокзале или в центре г. Тюмени.

Ялуторовск. Интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Завершение тура

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

Отели 3*:

стандартДжуниор съют

SNG

(за чел)

1/2 номера

(за чел)

3 взр

(за номер)

1/2 номера

реб. до 12 лет

(чел)

1/2 номера

реб.

С 13 до 16 лет

(чел)

2 вз+ реб до 12 лет

(номер)

2 вз+ реб

с 13 до 16 лет

(номер)

Стоимость турас 01.11.202442800

43800

116000

43500

43300

115300

115600

Раннее заселение

(без завтрака)

1600

1950

3900

1950

1950

3900

3900

Раннее заселение

(с завтраком)

2290

2725

5950

2725

2725

5950

5950

Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)3950

3900

8400

3900

3900

8400

8400

Отели 4*:

SNG

(чел)

1/2 TWN

(чел)

3-й взр.

в номер

1 реб до 6 лет

при 1-м взр. *

1 реб.

С 7 до 16 лет при 1-м взр**

1 реб до 6 лет

при 2-х взрослых

1 реб

с 7 до 16 лет при 2-х взрослых

Стоимость полной программыс 01.11.2024539504570040400348004520034800

40050

Раннее заселение

(без завтрака)

-610035001600120035001200

1600

Раннее заселение

(с завтраком)

-725046502900165046501650

2900

Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв

При заселении До 02.01.25

-730047002950165047001650

2950

Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв

При заселении с 05.01.25

-

7650

4850

3000

1650

4850

1650

3000

* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG.

** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.

Варианты проживания

«Нефтяник» 3

3 ночи

Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.

Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.

На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.

Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.

Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.

«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3

«Евразия» 4

3 ночи

Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.

Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.

На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.

Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.

«Евразия» 4«Евразия» 4«Евразия» 4«Евразия» 4«Евразия» 4«Евразия» 4«Евразия» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Проживание в стандартном номере отеля - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
  • Питание по программе
  • Экскурсии в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске
  • Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
  • Услуги гида
  • Интерактивная программа в Ялуторовском остроге
  • Театрализованная экскурсионная программа «Новый год навсегда!»
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
  • Дополнительные экскурсии по желанию:
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) - от 2700 руб. /чел
  • Раннее заселение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 фев 2025
Услугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромное спасибо Юлии Антроповой) и организации процессов. Все общение в основном было через Telegram, что очень удобно- вся информация всегда "под рукой", а так де все документы и информация дублировались на эл. почту.
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Т
14 янв 2025
Организатор взаимодействовала хорошо, оперативная связь поддерживалась регулярно. Отзывчивая и приятная атмосфера. Клиентоориентированность - на высоком уровне. Спасибо.
Н
11 янв 2025
Все на отлично, но в Тобольске можно задержаться и 3 дня: есть что смотреть и чем любоваться.

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