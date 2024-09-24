Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 3 дня

Новогоднее кружево Тюмени
Проведите 3 дня с пользой и удовольствием в Тюменской области! Вас ждет увлекательное путешествие по зимней Сибири, где вы сможете насладиться атмосферой настоящей зимы, увидеть красивые достопримечательности и погрузиться в
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историю этого удивительного региона.

В программе тура посещение Тюмени – древнего города, с уникальными памятниками деревянного зодчества и единственной четырёхуровневой набережной в России. Не обойдется тур и без посещения Тобольска – города с богатой историей.

А бонусом этого тура будет посещение горячего минерального источника, который поможет вам расслабиться и восстановить силы.

5
2 отзыва
Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 3 дня
Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 3 дня
Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»

Самостоятельное прибытие в отель.

12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля. Знакомство.

При желании приобретение дополнительных экскурсий.

13:00-13:30 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.

13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.

16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете:

  • закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого натертого с приправой смешанного да в тарталету выложенного;
  • из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной;
  • пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.

Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
2 день

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!». Поездка на термальный минеральный источник

Завтрак в отеле.

10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».

У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.

А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!

Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!

Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.

И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!

В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!

12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью (включен в стоимость).

13:00-14:00 Переезд до Кулига Парк (36 км).

14:00-15:30 Интерактивная программа в деревне ездовых собак «Быстрые лапы» (Кулига Парк).

На экскурсии вы узнаете о роли собак в покорении Северного и Южного полюсов и их участии в экономическом развитии Крайнего Севера нашей страны.

15:30-16:30 Свободное время на территории Кулига Парк.

Вы можете взять напрокат спортивный инвентарь: покататься с горы на лыжах или «плюшке», а может просто умиротворенно погулять по аллее Писателей, вдыхая в себя хрустальный сибирский воздух.

Так же вас ждет катание в собачьих упряжках (за доп. плату).

16:30-17:00 Переезд до термального источника.

17:00-20:00 Посещение термального комплекса «Аван».

Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.

Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.

Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погрузиться в горячую (+38-+40) воду, ощутить ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.

Внимание! Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию. Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.

20:00-20:40 Переезд до отеля.

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!». Поездка на термальный минеральный источникЭкскурсия «Нефтяной, да с бородой!». Поездка на термальный минеральный источникЭкскурсия «Нефтяной, да с бородой!». Поездка на термальный минеральный источник
3 день

Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

06:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

07:00-11:00 Переезд до с. Абалак (249 км).

11:00-12:00 Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

12:00-12:40 Переезд до Тобольска.

В разные годы здесь родились или жили и работали люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, П. Ершов, Д. Менделеев.

В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол… Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.

12:40-13:30 Обед в кафе Тобольска.

13:30-14:30 Обзорная экскурсия по Тобольску.

Празднично украшенная Базарная площадь, Сквер Ершова со знаменитыми персонажами его сказки «Конек-горбунок», Сад Ермака – с величественной Стелой покорителю Сибири, Аллея жен декабристов, католический костел с его знаменитым органом.

И, конечно же, кремль! Величественный белокаменный кремль с колокольным звоном Софийского собора, Рентереей и Гостиным двором.

14:30-15:30 Обзорная экскурсия по кремлю, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют «Жемчужиной Сибири».

Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории кремля.

15:30-16:30 Экскурсия во Дворец наместника, связанного с историей 300-летнего правления Сибирью, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.

Именно отсюда управлял самой большой частью России губернатор Гагарин, казненный Петром Первым за лихоимство.

16:50-17:20 Трансфер на ж/д г. Тобольска.

18:12 Отправление электропоездом «Императорский маршрут» в г. Тюмень.

21:57 Прибытие электропоезда на ж/д вокзал г. Тюмени.

Окончание программы тура.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск. Завершение тураЭкскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск. Завершение тураЭкскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск. Завершение тура

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

При проживании в отеле 3 звезды:

Номер категории стандартНомер категории джуниор съют в Тюмени

SNG

(чел)

1/2 номера

(чел)

3 взр

(за номер)

1/2 номера

реб. до 12 лет

(чел)

1/2 номера

реб.

С 13 до 17 лет

(чел)

2 вз+ реб до 12 лет

(номер)

2 вз+ реб

с 13 до 17 лет

(номер)

Стоимость полной программы

Раннее бронирование

до 01.11.2024

297502995088750294502965088250

88450

с 01.11.2024313503230095800315503175095300

95500

Раннее заселение

(без завтрака)

-160019503900195019503900

3900

Раннее заселение

(с завтраком)

-229027255950272527255950

5950

Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)-395039008400390039008400

8400

Доп сутки номер Тобольск на базе завтраков (при наличии номеров)-39503500

Требует уточнения

35003500

Требует уточнения

Требует уточнения

* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG

** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN

При проживании в отеле 4 звезды:

SNG

(чел)

1/2 TWN

(чел)

3-й взр.

в номере

1 реб до 6 лет

при 1-м взр. *

1 реб.

С 7 до 17 лет при 1-м взр**

1 реб до 6 лет

при 2-х взрослых

1 реб

с 7 до 17 лет при 2-х взрослых

Стоимость полной программы

Раннее бронирование

до 01.11.2024

368003165028300239503110023950

27750

с 01.11.202438800333502995025700

32800

25300

29250

Раннее заселение

(без завтрака)

-610035001600120035001200

1600

Раннее заселение

(с завтраком)

-725046502900165046501650

2900

Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв

При заселении До 02.01.25

-730047002950165047001650

2950

Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв

При заселении с 04.01.25

-

7650

4850

3000

1650

4850

1650

3000

Доп сутки Тобольск на базе завтраков (при наличии номеров) 3зв-39503500

Требует уточнения

35003500

Требует уточнения

Требует уточнения

* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG.

** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.

Варианты проживания

Нефтяник Тюмень 3

2 ночи

Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.

Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.

На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.

Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.

Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.

Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3

Отель Восток Тюмень 3

2 ночи

Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.

Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.

В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.

Отель Восток Тюмень 3Отель Восток Тюмень 3Отель Восток Тюмень 3Отель Восток Тюмень 3

Бизнес-отель Евразия 4

2 ночи

Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.

Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.

На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.

Бизнес-клиентам предлагается воспользоваться одной площадок для проведения деловых мероприятий. Самый большой конференц-зал обладает вместимостью до 170 человек. Современное оборудование и высокий профессионализм менеджеров помогут успешно провести любые переговоры, семинар или форум.

Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.

Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Проживание в стандартном номере отеля 3* - заезд не ранее 14.00 часов, выезд не позднее 12.00 часов
  • Питание по программе
  • Экскурсии в Тюмени и Тобольске
  • Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
  • Интерактивная программа в Деревне ездовых собак
  • Посещение источника
  • Билет на электропоезд Тобольск-Тюмень (возможна замена на переезд туристическим автобусом)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
  • Дополнительные экскурсии по желанию: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" (бронируется при заказе тура) от 2090 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) от 2090 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
  • Раннее заселение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
24 сен 2024
Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
П
24 сен 2024
Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая красота, что водитель и экскурсовод Виктория делали все, чтобы у
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нас сложилось незабываемое впечатление о Тюменской области. Отдельная благодарность за привлечение эрудированных и профессиональных экскурсоводов, которые живут своей профессией и готовы отвечать на любые вопросы. Гостиница "Восток" оставила самое приятное впечатление. Мы ходили на экскурсию по музею с замечательным человеком, коренным Тюменцем, обладающим энциклопедическими знаниями, который нас настроил на все путешествие. Питание и проживание было в достойным, соответствие цены/качества в уютных, атмосферных местах. Мы остались довольны организацией Вашей фирмой нашей поездки. Благодарим за отличную организацию.

Тур входит в следующие категории Тобольска

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