2 день

Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!». Поездка на термальный минеральный источник

Завтрак в отеле.

10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».

У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.

А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!

Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!

Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.

И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!

В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!

12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью (включен в стоимость).

13:00-14:00 Переезд до Кулига Парк (36 км).

14:00-15:30 Интерактивная программа в деревне ездовых собак «Быстрые лапы» (Кулига Парк).

На экскурсии вы узнаете о роли собак в покорении Северного и Южного полюсов и их участии в экономическом развитии Крайнего Севера нашей страны.

15:30-16:30 Свободное время на территории Кулига Парк.

Вы можете взять напрокат спортивный инвентарь: покататься с горы на лыжах или «плюшке», а может просто умиротворенно погулять по аллее Писателей, вдыхая в себя хрустальный сибирский воздух.

Так же вас ждет катание в собачьих упряжках (за доп. плату).

16:30-17:00 Переезд до термального источника.

17:00-20:00 Посещение термального комплекса «Аван».

Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.

Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.

Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погрузиться в горячую (+38-+40) воду, ощутить ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.

Внимание! Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию. Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.

20:00-20:40 Переезд до отеля.