4 дня
Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
5 янв в 10:00
от 33 800₽ за человека
скидка
5%
4 дня
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
Начало: Тюмень
2 янв в 10:00
от 3220030 650₽ за человека
4 дня
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
2 янв в 10:00
от 32 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 октября 2024Всё отлично 👍👏
- ТТатьяна24 сентября 2024Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
- ППолина24 сентября 2024Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая
- ТТатьяна24 сентября 2024Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 4 дняДавно мечтала побывать в Тобольске и Тюмени, и наконец все сложилось: организованный трехдневный тур в удобное время. Тобольск прекрасен! И
- ММаргарита24 сентября 2024Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 4 дняДобрый вечер! Мне очень понравилось. Нашей группе повезло с гидом все интересно раскалывала, молодец! Погода побаловала. Спасибо Смирновым за музей
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «4-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Тобольске в декабре 2024
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