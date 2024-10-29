Экскурсионные туры на 4 дня в Тобольске

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Тобольске, цены от 30 650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
3 отзыва
4 дня
Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
5 янв в 10:00
от 33 800 за человека
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
скидка
5%
3 отзыва
4 дня
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
Начало: Тюмень
2 янв в 10:00
от 3220030 650 за человека
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
2 янв в 10:00
от 32 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 октября 2024
    Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
    Всё отлично 👍👏
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
    Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
  • П
    Полина
    24 сентября 2024
    Рождество по-сибирски. Тур в Тюмень на 4 дня
    Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая
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    красота, что водитель и экскурсовод Виктория делали все, чтобы у нас сложилось незабываемое впечатление о Тюменской области. Отдельная благодарность за привлечение эрудированных и профессиональных экскурсоводов, которые живут своей профессией и готовы отвечать на любые вопросы. Гостиница "Восток" оставила самое приятное впечатление. Мы ходили на экскурсию по музею с замечательным человеком, коренным Тюменцем, обладающим энциклопедическими знаниями, который нас настроил на все путешествие. Питание и проживание было в достойным, соответствие цены/качества в уютных, атмосферных местах. Мы остались довольны организацией Вашей фирмой нашей поездки. Благодарим за отличную организацию.

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 4 дня
    Давно мечтала побывать в Тобольске и Тюмени, и наконец все сложилось: организованный трехдневный тур в удобное время. Тобольск прекрасен! И
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    старинный Кремль, и новая современная архитектура города, и цветники, и ландшафт - все незабываемо! Экскурсии очень познавательны и насыщены. Интересную фишку придумали тобольчане: разыскать ангелов (небольшие скульптурки) по всему городу. Тюмень тоже по-своему интересна, радует бережное отношение к старине и благоустройство города. Дорога из Тюмени в Тобольск и обратно довольно долгая, но разнообразится посещением с. Покровское (дом Распутина) и с. Абалак с мужским монастырем, стоящим на диком бреге Иртыша. Конечно же главное, что делает тур интересным - это гид. Наш Гид Кукольщикова Виктория - это Гид с большой буквы. Потрясающая эрудиция, наверное, во все областях человеческих знаний, не только истории. Огромное спасибо Виктории за интереснейшие рассказы! Также большое спасибо нашему водителю Максиму Игоревичу.

  • М
    Маргарита
    24 сентября 2024
    Новогоднее кружево Тюмени. Экскурсионный тур на 4 дня
    Добрый вечер! Мне очень понравилось. Нашей группе повезло с гидом все интересно раскалывала, молодец! Погода побаловала. Спасибо Смирновым за музей
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    Распутина! Обязательно буду с вами дружить. Есть желание побывать на Валааме, Алтае, Золотое кольцо, Башкирии. Но не всегда к сожалению мечты дружат с кошельком. Ещё раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «4-дневные туры»

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  3. Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Сколько стоит тур в Тобольске в декабре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 30 650 до 33 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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