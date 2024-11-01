Торопец - древний город-музей под открытым небом

Открыть прекрасное, полное легенд и загадок место с тысячелетней историей
Торопец — старейший город Тверской области и жемчужина края, надёжно спрятанная среди паутины дорог нашей страны. На его старинных улочках вы увидите место, где венчался Александр Невский. Услышите легенды Красного острова и откроете особенности торопецкого барокко.

А также погрузитесь в купеческий быт 18 века и узнаете о ярких личностях, связанных с «городом адмиралов».
5
14 отзывов
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Взгляд в далёкое прошлое

На экскурсии вы пройдёте путь от основания города до современности. Мы поднимемся на Малое городище, откуда открывается живописный вид на озеро Соломено. Отсюда начинается история города, здесь проходил торговый путь «из варяг в греки». Также вы посетите место венчания Александра Невского и полоцкой княжны, подарившей торопчанам Корсунскую икону Божией матери.

Путешествие по Красному острову

Мы отправимся в средневековый Торопец, во времена, когда город защищали кремлёвские стены. Вы откроете для себя самобытный архитектурный стиль — торопецкое плоскостное барокко. А также услышите легенды острова, которые покажут новые и неожиданные стороны города.

Торопец купеческий

На прогулке по центральной части города вы погрузитесь в купеческую жизнь и быт 18 века. Я расскажу о ключевых событиях торговой истории и ценностях города. Вы узнаете, почему Торопец называют «городом адмиралов», и познакомитесь с жизнью великих людей: патриарха Тихона, П. И. Рикорда, А. Н. Куропаткина, М. П. Мусоргского.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но может быть также проведена на вашем автомобиле
  • Напишите, если вам нужен трансфер от вокзала до гостиницы

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Михаил
1 ноя 2024
Несмотря на дождливую погоду прогулка была великолепной. Интересные факты, увлекательный рассказ, чудесный город. Получили удовольствие и воспоминания на всю жизнь!
Э
6 сен 2024
Прекрасная экскурсия, отлично провели время, дети не скучали)
М
3 сен 2024
Торопец глазами гида Светланы - это сказ о любви и доброте и об удивительных людях. Ни разу не пожалели, что решили заказать экскурсию в этом крошечном старинном городе. Очень понравился
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мягкий и неспешный рассказ, не перегруженный датами и больше напоминающий интересное повествование, где исторические факты соседствуют с городскими легендами. При этом гид в исторических событиях прекрасно ориентируется и всегда подробно отвечала на вопросы. С удовольствием послушали истории о неравнодушных торопчанах прошлого и настоящего. Благодарим гида и искренне рекомендуем!

О
16 авг 2024
Чудесная вечерняя прогулка по Торопцу, спасибо Светлане за интересный рассказ.
С
12 авг 2024
Все прошло отлично, было очень интересно!
Евгения
25 июл 2024
Сегодня посетили Торопец. Кто-то из нас здесь оказался впервые, а кто-то уже бывал. Светлана замечательный гид, отлично владеющая всей информацией, очень интересно рассказывает (чувствуется, вкладывает в это душу), показывает. Городок маленький, но очень уютный. Нам очень понравилось.
О
15 июл 2024
Торопец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своём городе. Чувствуется её вовлечённость и переживание за развитие и процветание своего родного края.
Город приображается и оставляет только положительные эмоции. Рекомендуем к посещению.
Торопец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своёмТоропец - тихий,уютный,атмосферный город с богатейшей историей. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейший рассказ о своём
Е
5 июл 2024
Прекрасная экскурсия! Светлана подробно рассказала про историю города, показала изображения города в давние времена. Очень увлеченно рассказывала, видно, что ей очень нравится то, что она делает))) показала места, которые мы сами бы нашли))) столько лет ездим в Торопец, а про город узнали много нового только в этом году
Прекрасная экскурсия! Светлана подробно рассказала про историю города, показала изображения города в давние времена. Очень увлеченноПрекрасная экскурсия! Светлана подробно рассказала про историю города, показала изображения города в давние времена. Очень увлеченноПрекрасная экскурсия! Светлана подробно рассказала про историю города, показала изображения города в давние времена. Очень увлеченноПрекрасная экскурсия! Светлана подробно рассказала про историю города, показала изображения города в давние времена. Очень увлеченно
Алла
26 июн 2024
Торопец это один из самых дальних уголков моей родной Тверской области. Из Твери ехать по прекрасной дороге аж 350км. Местами она конечно же не очень, но после Старицы почти автобан.
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Но по дороге можно еще заехать в Старицу и поесть вкуснейших чебуреков или пельменей. А между этими едальнями посетить музейчик пекарского дела😄.
Следующую остановку сделать в Ржеве. Там и город хорош и памятник солдату обязателен к посещению.
Следующая остановка, по желанию, в Нелидово. Там смотреть особо нечего, но можно дешево и вкусно перекусить.
И вот собственно Торопец.
Заселение в гостиницу, отдых на набережной и на утро встреча с экскурсоводом Светланой.
Прекрасное знание материала, проффесиональный гид, умница и молодец. Спасибо большое за почти 3-х часовую экскурсию по такому маленькому городку.
Мы впечатлились историческим прошлым Торопца и очень здорово видеть, как восстанавливают свой любимый город Торопчане.
А памятник адмиралу, выполненный силами самих Торопчан, оставил неизгладимое впечатление.
Скоро Торопцу предстоит праздновать юбилей- аж 950 лет. И город почти готов.
А славная девушка Светлана сумеет показать и рассказать про свой город очень профессионально и познавательно.

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М
1 мая 2024
Отличная экскурсия, узнали много интересного, огромное спасибо
Екатерина
16 апр 2024
Спасибо за экскурсию, несмотря на непогоду все прошло хорошо, Светлана проявляла заботу о нас, прятала от снега/дождя и ветра. Очень подкупает искренняя любовь и интерес к своему городу и его истории.
Анна
25 дек 2023
В ноябре 2023 года приехали в Торопец семьями из Твери и Москвы.
В нашей компании было 6 детей, так что искали гида «не как учитель в школе».
Светлана провела нескучную и в
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то же время очень познавательную прогулку по городу. Она глубоко знает город, потому что оказалось что уже много лет профессионально занимается краеведением.
Очень хочется вернуться после празднования юбилея города в 2024 году и прогуляться со Светланой еще.

Алиса
15 ноя 2023
Торопец стал первым городом нашей поездки по провинции! И мы с мужем не ошиблись! Он поражает своей сохранностью, слава богу, что в исторической части за годы наших социальных экспериментов не
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появились ужасные коробки хрущевок или «дворцы» новых русских. Поэтому реставрация и благоустройство раскрыли всю прелесть старинного города! Отдельное спасибо нашему гиду! Светлана- не просто профессионал, она искренне любит свой город, поэтому и очень интересно рассказывает о нем!

Торопец стал первым городом нашей поездки по провинции! И мы с мужем не ошиблись! Он поражаетТоропец стал первым городом нашей поездки по провинции! И мы с мужем не ошиблись! Он поражаетТоропец стал первым городом нашей поездки по провинции! И мы с мужем не ошиблись! Он поражает
А
14 окт 2023
Экскурсия была отличная. Ее не испортили ни дождь, ни шквалистый ветер. Светлана рассказывала очень подробно, но при этом просто и понятно. Узнали много интересных фактов о старом городе, полюбовались самобытной архитектурой. Рекомендуем экскурсию по Торопцу со Светланой.
ХорошоТам