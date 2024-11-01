А также погрузитесь в купеческий быт 18 века и узнаете о ярких личностях, связанных с «городом адмиралов».
Описание экскурсии
Взгляд в далёкое прошлое
На экскурсии вы пройдёте путь от основания города до современности. Мы поднимемся на Малое городище, откуда открывается живописный вид на озеро Соломено. Отсюда начинается история города, здесь проходил торговый путь «из варяг в греки». Также вы посетите место венчания Александра Невского и полоцкой княжны, подарившей торопчанам Корсунскую икону Божией матери.
Путешествие по Красному острову
Мы отправимся в средневековый Торопец, во времена, когда город защищали кремлёвские стены. Вы откроете для себя самобытный архитектурный стиль — торопецкое плоскостное барокко. А также услышите легенды острова, которые покажут новые и неожиданные стороны города.
Торопец купеческий
На прогулке по центральной части города вы погрузитесь в купеческую жизнь и быт 18 века. Я расскажу о ключевых событиях торговой истории и ценностях города. Вы узнаете, почему Торопец называют «городом адмиралов», и познакомитесь с жизнью великих людей: патриарха Тихона, П. И. Рикорда, А. Н. Куропаткина, М. П. Мусоргского.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но может быть также проведена на вашем автомобиле
- Напишите, если вам нужен трансфер от вокзала до гостиницы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Город приображается и оставляет только положительные эмоции. Рекомендуем к посещению.
В нашей компании было 6 детей, так что искали гида «не как учитель в школе».
Светлана провела нескучную и в