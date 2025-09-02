Вас ждет мастер-класс по созданию броши или кулона «Лилия», где вы познакомитесь с техникой золотого шитья и создадите уникальное украшение своими руками.
Описание билетаДрузья, золотошвейная мастерская Горлица. Арт из Торжка приглашает вас на уникальный мастер-класс по созданию броши или кулона «Лилия» в традиционной технике золотого шитья! Что вас ждёт:• Погружение в мир старинного промысла и его современную жизнь.
- Знакомство с инструментами, которыми работают золотошвейки сегодня.
- Секреты материалов: узнаете, что такое бить и канитель.
• Удивительный процесс превращения тончайшей нити в золотую пластину. Что вы получите:
- Новые знания и навыки.
- Тёплые эмоции и вдохновение.
- Собственноручно созданное украшение — брошь или кулон «Лилия».
Мастер-классы проходя ежедневно с 10:30 до 18:00 группами по 6 человек время прохождения 1час 30мин. (10:30-12:00; 12:30-14:00; 14:30-16:00; 16:30-18:00)
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Расходные материалы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Торговые Ряды, 4
Завершение: Торжок, Торговые ряды 4
Когда и как рано покупать?
Когда: Мастер-классы проходя ежедневно с 10:30 до 18:00 группами по 6 человек время прохождения 1час 30мин. (10:30-12:00; 12:30-14:00; 14:30-16:00; 16:30-18:00)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 сен 2025
Чудесный мастер - класс, пребывала в этом месте с интересом и удовольствием.
Очень рекомендую к посещению, уйдёте с новой информацией, хорошим настроением и красивым изделием.
А
Алёна
11 авг 2025
Очень понравился мастер-класс:
Мастер, проводившая мастер-класс не только всё подробно объяснила и показала, что нужно делать, но также подробно рассказала историю золотого шитья в процессе, пока мы шили.
Ю
Юлия
9 авг 2025
Были на мастер-классе 1 августа 2025, очень понравилось! Изготовили собственные украшения - броши.
Е
Екатерина
4 авг 2025
Замечательный мастер-класс с замечательным мастером Анжелой!
М
Мария
27 июл 2025
Я умею только чуть-чуть крестиком по готовым наборам вышивать, поэтому боялась, конечно. Но мастер всё подробно рассказывала и показывала. Местами сама делала, где я боялась напортачить. Я осталась в восторге
Е
Елена
25 июл 2025
Н
Наталья
18 июл 2025
Были 16.07.25. Весь мастер-класс прошел в приятной атмосфере, узнали много нового и интересного, вышили на память сувениры. Все продумано, подготовлено! Остались очень довольны! Спасибо!
Рекомендую!
Н
Наталья
12 июл 2025
Всё понравилось, очень интересно. Для любителей рукоделия рекомендую к посещению.
А
Анна
9 июн 2025
B
Barsukova
5 мая 2025
Отличный мастер-класс. Дарит не только хорошее настроение и новые знания, но и остается собственноручно сделанный презент.
А
Анастасия
2 мая 2025
П
Полина
1 мая 2025
Все очень понравилось! Мы мило беседовали, ведущая мастер-класса была полностью открыта ко всем вопросам, очень детально все объясняла, помогала, рассказывала об истории промысла и много поддерживала во время работы. Такой мастер-класс действительно может вдохновить на то, чтобы заняться вышивкой на постоянной основе. Ну и в результате, конечно же, получилось очень красивое изделие (всего за час!)
