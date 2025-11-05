Участники посетят гостиницу Пожарских, где по легенде Николай I ел знаменитые котлеты, увидят архитектурные шедевры на Дворцовой площади и узнают о православных традициях в Борисоглебском монастыре. В завершение - уютное чаепитие в антикафе «Ковёр», где царит атмосфера советских 80-х
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю Торжка
- 🍽 Легендарные пожарские котлеты
- ⛪️ Древние монастыри и храмы
- 🏰 Величественные архитектурные ансамбли
- ☕️ Чаепитие в стиле 80-х
- 🌟 Уникальные местные традиции
Что можно увидеть
- Гостиница Пожарских
- Дворцовая площадь
- Почтовая лестница
- Крестовоздвиженская ротонда
- Спасо-Преображенский собор
- Благовещенская церковь
- Памятник Ефрему Новоторжскому
- Борисоглебский монастырь
- Новоторжский кремль
- Торговая площадь
- Красная гора
- Антикафе «Ковёр»
Описание экскурсии
Гостиница Пожарских. Классицистическое здание с шестиколонным портиком. Внутри — элементы старой архитектуры и столовая, где, по легенде, Николай I ел пожарские котлеты.
Дворцовая площадь — ансамбль конца 18 века по проекту Никитина. Посмотрим на Путевой дворец и здание бывших присутственных мест с каланчой.
Почтовая лестница. Построена в 1882 году во время возведения моста через Тверцу. Изменила облик города, разделив холм между дворцом и монастырём.
Крестовоздвиженская ротонда с колоннами и куполом. Внутри — небольшая молельня с иконой Воздвижения Креста.
Спасо-Преображенский собор: стиль ампир, пять куполов, дорические портики. Здесь хранились мощи княгини Иулиании Вяземской. Рядом — пещерная церковь 1906 года.
Благовещенская церковь 18 века — единственный действующий храм города в советское время. Рассмотрим золочёный иконостас и настенную роспись.
Памятник Ефрему Новоторжскому — бронзовая скульптура святого с благословляющей рукой и свитком.
Борисоглебский монастырь — одна из древнейших обителей России. В центре — собор в стиле екатерининского классицизма. Рядом — Введенская церковь 17 века, Спасская церковь и Свечная башня.
Новоторжский кремль — крепость 13 века с земляными валами и остатками белокаменных стен. Панорамный вид на реку и центр города.
Торговая площадь (9 января). Основные стили её архитектуры — классицизм и барокко. В центре — Крестовоздвиженская часовня, по периметру — торговые ряды и купеческие дома.
Красная гора — историческая улица с застройкой 18–19 веков. Главный акцент — Ильинская церковь (1820-е), вокруг — дома-памятники.
Антикафе «Ковёр» — пример современной локальной культуры. Вас ждёт советский интерьер 80-х, авторский чай (угощаем) и товары местных мастеров.
Вы узнаете:
- Кто такие Пожарские и почему их котлеты ел Николай I
- Как Никитин формировал архитектуру города
- Где стоял древний кремль и как он защищал Торжок
- Как развивалось православие в Торжке — от Ефрема до Иулиании
- Как выглядит историческое купеческое сердце города
- Как река Тверца повлияла на облик Торжка
- Как город сохраняет традиции в 21 веке — на примере антикафе
Организационные детали
- При группе до 3 человек возможно проведение на автомобиле (по желанию или при неблагоприятных погодных условиях)
- Маршрут включает подъём по Почтовой лестнице (193 ступени). Есть участки с неровным рельефом местности
- Важно: некоторые объекты могут быть закрыты на реставрацию
- В храмах требуется соблюдение дресс-кода (плечи и колени должны быть закрыты)
- Рекомендуем планировать экскурсию на первую половину дня. В летний период лучше избегать самых жарких часов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Торжок очень понравился, достопримечательностей не просто много, но и с интересными судьбами. В рассказе гида достаточно и фактов, и баек;)
Город очень красивый, но как бы было хорошо, если б реставрацию активизировали.
С Торжком нас познакомил Павел. Два часа пролетели незаметно за интересным рассказом истории города, людей, зданий, храмов и т. п. Павел - отличный рассказчик, с большим энтузиазмом делился своей любовью к городу.
Если кто-то планирует заглянуть в Торжок, то однозначно, рекомендую данную экскурсию!
Но нам не повезло с очень перекопанным городом. Сожалеем о большом количесве неотреставрированных памятников культуры. Хочется, чтобы этот чудесный город предстал в полном великолепии. Ну и отсутствие интернета - это треш. Катюрту даже нет возможности скачать. Спасибо Павлу, помог.