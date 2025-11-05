Экскурсия предлагает уникальное путешествие по Торжку, где каждый шаг раскрывает историю города. Участники посетят гостиницу Пожарских, где по легенде Николай I ел знаменитые котлеты, увидят архитектурные шедевры на Дворцовой площади и узнают о православных традициях в Борисоглебском монастыре. В завершение - уютное чаепитие в антикафе «Ковёр», где царит атмосфера советских 80-х

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Гостиница Пожарских. Классицистическое здание с шестиколонным портиком. Внутри — элементы старой архитектуры и столовая, где, по легенде, Николай I ел пожарские котлеты.

Дворцовая площадь — ансамбль конца 18 века по проекту Никитина. Посмотрим на Путевой дворец и здание бывших присутственных мест с каланчой.

Почтовая лестница. Построена в 1882 году во время возведения моста через Тверцу. Изменила облик города, разделив холм между дворцом и монастырём.

Крестовоздвиженская ротонда с колоннами и куполом. Внутри — небольшая молельня с иконой Воздвижения Креста.

Спасо-Преображенский собор: стиль ампир, пять куполов, дорические портики. Здесь хранились мощи княгини Иулиании Вяземской. Рядом — пещерная церковь 1906 года.

Благовещенская церковь 18 века — единственный действующий храм города в советское время. Рассмотрим золочёный иконостас и настенную роспись.

Памятник Ефрему Новоторжскому — бронзовая скульптура святого с благословляющей рукой и свитком.

Борисоглебский монастырь — одна из древнейших обителей России. В центре — собор в стиле екатерининского классицизма. Рядом — Введенская церковь 17 века, Спасская церковь и Свечная башня.

Новоторжский кремль — крепость 13 века с земляными валами и остатками белокаменных стен. Панорамный вид на реку и центр города.

Торговая площадь (9 января). Основные стили её архитектуры — классицизм и барокко. В центре — Крестовоздвиженская часовня, по периметру — торговые ряды и купеческие дома.

Красная гора — историческая улица с застройкой 18–19 веков. Главный акцент — Ильинская церковь (1820-е), вокруг — дома-памятники.

Антикафе «Ковёр» — пример современной локальной культуры. Вас ждёт советский интерьер 80-х, авторский чай (угощаем) и товары местных мастеров.

Вы узнаете:

Кто такие Пожарские и почему их котлеты ел Николай I

Как Никитин формировал архитектуру города

Где стоял древний кремль и как он защищал Торжок

Как развивалось православие в Торжке — от Ефрема до Иулиании

Как выглядит историческое купеческое сердце города

Как река Тверца повлияла на облик Торжка

Как город сохраняет традиции в 21 веке — на примере антикафе

