От истории до чая: путешествие по Торжку

Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Экскурсия предлагает уникальное путешествие по Торжку, где каждый шаг раскрывает историю города.

Участники посетят гостиницу Пожарских, где по легенде Николай I ел знаменитые котлеты, увидят архитектурные шедевры на Дворцовой площади и узнают о православных традициях в Борисоглебском монастыре. В завершение - уютное чаепитие в антикафе «Ковёр», где царит атмосфера советских 80-х
54 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю Торжка
  • 🍽 Легендарные пожарские котлеты
  • ⛪️ Древние монастыри и храмы
  • 🏰 Величественные архитектурные ансамбли
  • ☕️ Чаепитие в стиле 80-х
  • 🌟 Уникальные местные традиции
От истории до чая: путешествие по Торжку
От истории до чая: путешествие по Торжку© Илья
От истории до чая: путешествие по Торжку© Илья
Что можно увидеть

  • Гостиница Пожарских
  • Дворцовая площадь
  • Почтовая лестница
  • Крестовоздвиженская ротонда
  • Спасо-Преображенский собор
  • Благовещенская церковь
  • Памятник Ефрему Новоторжскому
  • Борисоглебский монастырь
  • Новоторжский кремль
  • Торговая площадь
  • Красная гора
  • Антикафе «Ковёр»

Описание экскурсии

Гостиница Пожарских. Классицистическое здание с шестиколонным портиком. Внутри — элементы старой архитектуры и столовая, где, по легенде, Николай I ел пожарские котлеты.

Дворцовая площадь — ансамбль конца 18 века по проекту Никитина. Посмотрим на Путевой дворец и здание бывших присутственных мест с каланчой.

Почтовая лестница. Построена в 1882 году во время возведения моста через Тверцу. Изменила облик города, разделив холм между дворцом и монастырём.

Крестовоздвиженская ротонда с колоннами и куполом. Внутри — небольшая молельня с иконой Воздвижения Креста.

Спасо-Преображенский собор: стиль ампир, пять куполов, дорические портики. Здесь хранились мощи княгини Иулиании Вяземской. Рядом — пещерная церковь 1906 года.

Благовещенская церковь 18 века — единственный действующий храм города в советское время. Рассмотрим золочёный иконостас и настенную роспись.

Памятник Ефрему Новоторжскому — бронзовая скульптура святого с благословляющей рукой и свитком.

Борисоглебский монастырь — одна из древнейших обителей России. В центре — собор в стиле екатерининского классицизма. Рядом — Введенская церковь 17 века, Спасская церковь и Свечная башня.

Новоторжский кремль — крепость 13 века с земляными валами и остатками белокаменных стен. Панорамный вид на реку и центр города.

Торговая площадь (9 января). Основные стили её архитектуры — классицизм и барокко. В центре — Крестовоздвиженская часовня, по периметру — торговые ряды и купеческие дома.

Красная гора — историческая улица с застройкой 18–19 веков. Главный акцент — Ильинская церковь (1820-е), вокруг — дома-памятники.

Антикафе «Ковёр» — пример современной локальной культуры. Вас ждёт советский интерьер 80-х, авторский чай (угощаем) и товары местных мастеров.

Вы узнаете:

  • Кто такие Пожарские и почему их котлеты ел Николай I
  • Как Никитин формировал архитектуру города
  • Где стоял древний кремль и как он защищал Торжок
  • Как развивалось православие в Торжке — от Ефрема до Иулиании
  • Как выглядит историческое купеческое сердце города
  • Как река Тверца повлияла на облик Торжка
  • Как город сохраняет традиции в 21 веке — на примере антикафе

Организационные детали

  • При группе до 3 человек возможно проведение на автомобиле (по желанию или при неблагоприятных погодных условиях)
  • Маршрут включает подъём по Почтовой лестнице (193 ступени). Есть участки с неровным рельефом местности
  • Важно: некоторые объекты могут быть закрыты на реставрацию
  • В храмах требуется соблюдение дресс-кода (плечи и колени должны быть закрыты)
  • Рекомендуем планировать экскурсию на первую половину дня. В летний период лучше избегать самых жарких часов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Торжке
Провели экскурсии для 502 туристов
Коренной житель Торжка — живу здесь почти всю жизнь, знаю каждый уголок города и его историю, но при этом успел пожить в мегаполисе (Санкт-Петербург). Эксперт в областях культурного наследия Торжка,
читать дальше

современного искусства и ремёсел, народных промыслов региона. Создаю и развиваю культурные проекты в городе. Что предлагает моя команда: профессиональный подход, живой интерес к истории и культуре Торжка, открытость новому, интерактивность — вовлекаем гостей в диалог, делимся не только фактами, но и житейскими историями.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 54 отзывов
Фотографии от путешественников

От истории до чая: путешествие по Торжку (Валерия)От истории до чая: путешествие по Торжку (Валерия)От истории до чая: путешествие по Торжку (Инна)От истории до чая: путешествие по Торжку (Инна)От истории до чая: путешествие по Торжку (Инна)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анна)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анна)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анна)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Наталья)От истории до чая: путешествие по Торжку (Наталья)От истории до чая: путешествие по Торжку (Наталья)От истории до чая: путешествие по Торжку (Людмила)От истории до чая: путешествие по Торжку (Людмила)От истории до чая: путешествие по Торжку (Людмила)От истории до чая: путешествие по Торжку (Людмила)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Ольга)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анастасия)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анастасия)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анастасия)От истории до чая: путешествие по Торжку (Анастасия)
Натальч
Натальч
5 ноя 2025
Отличный рассказ. Мы были в первый раз в Торжке. Теперь смотрю кино и оцениваю, а не в Торжке ли снимали!?)). Вообще- город музей. Но без реставрации
Отличный рассказ. Мы были в первый раз в Торжке. Теперь смотрю кино и оцениваю, а не в Торжке ли снимали!?)). Вообще- город музей. Но без реставрации
В
Валерия
30 окт 2025
Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотой и энтузиазмом! Благодарим от души, очень рады, что узнали Торжок именно с вами!
Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотойПрекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотой
Инна
Инна
27 окт 2025
Брали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересно слушать, они задавали множество вопросов и вели с гидом диалог. После окончания экскурсии нас
читать дальше

напоили чаем из собственноручно собранных трав, мы набрали десертов в кофейне рядом. Получилось вкуснейшее чаепитие в домашней, дружественной обстановке, в антикафе «Ковер». Спасибо ребятам, желаем им развития и процветания! Привет из Солнечногорска✌🏽

Брали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересноБрали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересноБрали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересно
Анна
Анна
27 окт 2025
Экскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни не только для туристов, но и для жителей!
Торжок очень понравился, достопримечательностей не просто много, но и с интересными судьбами. В рассказе гида достаточно и фактов, и баек;)
Город очень красивый, но как бы было хорошо, если б реставрацию активизировали.
Экскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни неЭкскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни неЭкскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни не
Е
Екатерина
14 окт 2025
Отличная экскурсия. Хорошо составлен маршрут. За 2,5 часа успели осмотреть основные достопримечательности, полюбоваться видами, нигде нас не торопили. Павел-прекрасный экскурсовод, знает и любит свой родной город, группа была из 7 человек, каждому отвечал на вопросы, всем уделил внимание.
Шерова
Шерова
21 сен 2025
Это была настоящая поездка не только по Торжку, но и за его пределы. Илья — отличный рассказчик, прекрасный водитель и знаток истории родного края. Мы побывали в Василево, увидели каменный мост, могилу Анны Керн и многое другое. Илья всегда открыт для диалога и готов учесть пожелания экскурсантов. Спасибо ему за любовь к Торжку.
Т
Тараканова
14 сен 2025
«… а мне милее тихие, милей одноэтажные. от их названий ласковых становится теплей. ‘ - так пел в одной тз своих песен Ю. Антонов. Пожалуй, в полной мере эту теплоту
читать дальше

можно ощутить посетив Торжок, но посетить городок мимоходом нередко означает так ничего и не понять, нужен экскурсовод. Вот здесь- то и возникает проблема. красивый, напыщенной говор, без сомнения, произведет впечатление на слушателя, россыппь научных и исторических данных в состоянии удивить, но вскоре все это забудется. останется лишь смутное воспоминание о поездке да пара фотографий. Что не забудется? Любовь. Любовь к своему городу, к своей земле, гордость за свою Родину- это то, чего нам всем сегодня особенно не хаатает и, в полной мере, это казалось ощутимым в общении с Павлом, в его рассказе о родном городе и его жителях. Паша, спасибо! Ты настоящий гид и настоящий гоажданин! вернулись домой в состоянии тихой радости с огромным желанием вернуться в этот славный, русский город, НАШ гоорд, который мы по настоящему полюбили.

К
Ксения
8 сен 2025
Экскурсию нам проводил Павел. Понравилась подача материала - не только исторические факты, а живые "байки" и истории жителей. Маршрут продуман: мы посмотрели все главные достопримечательности, Павел дал время на осмотр
читать дальше

монастыря и подъем на смотровую, откуда открываются прекрасные виды на город. Травяной чай в конце - отдельное удовольствие. Ребята искренне болеют за свой город, заинтересованы в его развитии как туристического центра. Желаем им успехов на этом пути, а всем рекомендуем приезжать в Торжок и гулять по нему с этими прекрасными гидами!

Г
Галина
1 сен 2025
Решили остановиться на ночевку в Торжке в этом году и посмотреть город, пользуясь случаем.
С Торжком нас познакомил Павел. Два часа пролетели незаметно за интересным рассказом истории города, людей, зданий, храмов и т. п. Павел - отличный рассказчик, с большим энтузиазмом делился своей любовью к городу.
Если кто-то планирует заглянуть в Торжок, то однозначно, рекомендую данную экскурсию!
О
Ольга
26 авг 2025
Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.
Но нам не повезло с очень перекопанным городом. Сожалеем о большом количесве неотреставрированных памятников культуры. Хочется, чтобы этот чудесный город предстал в полном великолепии. Ну и отсутствие интернета - это треш. Катюрту даже нет возможности скачать. Спасибо Павлу, помог.
Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.
Наталья
Наталья
26 авг 2025
Огромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья очень много знает об истории города и как мы поняли, до сих пор ищет и находит новые факты, тайны и старые фотографии. Илья, спасибо за проведённое вместе время, за вкусный чай и хорошее настроение! Удачи тебе во всех начинаниях, пусть все задуманное получиться!
Огромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья оченьОгромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья оченьОгромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья очень
А
Анна
25 авг 2025
Очень понравилась экскурсия и её организация, Илья очень доброжелательный и компетентный,он прекрасно знает свой город и его историю,всё прошло очень хорошо.
Л
Людмила
25 авг 2025
Увлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом наших пожеланий. Большое спасибо Илье за экскурсию, помощь в условиях отсутствия мобильного интернета и рекомендации интересных и вкусных мест.
Увлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом нашихУвлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом нашихУвлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом нашихУвлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом наших
О
Ольга
23 авг 2025
Прекрасная экскурсия, очень содержательная. Павел хороший рассказчик, бала много исторических фактов, но подача не скучная, немного с юмором. Без экскурсии прогулка по городу однозначно бы оставила не такие приятные впечатления. В конце еще и чаем вкусным напоили! Рекомендую!
А
Анастасия
19 авг 2025
Посетили Торжок семьей и бесконечно рады, что именно Павел познакомил нас с Торжком. Настолько вовлеченный и любящий свой город, влюбил и нас! Спасибо 🙏🏻

