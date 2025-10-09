Торжок - это город, который сохранил атмосферу русской провинции.
Здесь можно увидеть Борисоглебский монастырь, шедевр Карло Росси - Спасо-Преображенский собор, и узнать о пожарской котлете.
Прогулка включает посещение исторических площадей и памятников, а также знакомство с легендами о местных жителях. Путешествие проходит в спокойном темпе, позволяя насладиться архитектурой и историей города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные древние монастыри
- 🍽️ История пожарской котлеты
- 🗿 Легенды и памятники
- 🚶♂️ Прогулка в спокойном темпе
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Борисоглебский монастырь
- Памятник Ефрему Новоторжскому
- Спасо-Преображенский собор
- Площадь 9 января
- Почтовая лестница
- Путевой дворец
- Площадь Революции
- Пожарская гостиница
Описание экскурсии
- Борисоглебский монастырь — один из древнейших на Руси
- Памятник Ефрему Новоторжскому — вы услышите о святом основателе монастыря
- Спасо-Преображенский собор —шедевр Карло Росси, который часто сравнивают с Исаакиевским собором
- Площадь 9 января (Торговая) — полюбуемся каменной архитектурой 18 века
- Почтовая лестница, которая разделяла женский монастырь и Путевой дворец
- Путевой дворец — осмотрим остатки ансамбля, построенного во времена Екатерины Великой
- Площадь Революции (Дворцовая) — расскажем весёлые легенды о памятнике советскому вождю
- Пожарская гостиница — та самая, которая принесла славу нашему городу и подарила миру рецепт пожарских котлет
Вы узнаете:
- Почему жителей Торжка называют новоторами
- Чем был богат Торжок и почему в 18 веке он по численности населения приближался к губернским городам
- Какие легенды связаны с Иулианией Вяземской, хромой лестницей и памятником Ленину
- Как в Торжке появилась пожарская котлета
- Как местные жители сегодня создают новую культурную жизнь города
Организационные детали
- Прогулка проходит в неторопливом темпе, однако будьте готовы к подъёму по лестнице, на которой больше 100 ступеней
- Все объекты мы осмотрим только снаружи
- Экскурсию можно провести на машине за доплату (согласуем в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дзержинского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваша команда гидов в Торжке
Провели экскурсии для 502 туристов
Коренной житель Торжка — живу здесь почти всю жизнь, знаю каждый уголок города и его историю, но при этом успел пожить в мегаполисе (Санкт-Петербург). Эксперт в областях культурного наследия Торжка,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
У
Усачева
9 окт 2025
Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!
Дата посещения: 9 октября 2025
Екатерина
5 ноя 2025
Благодарю Павла за экскурсию! Очень увлеченно, интересно, с шутками.
История города не скучно, многое запомнилось, интересные факты из прошлого в параллели с настоящим.
Нам очень понравилось!
Павел посоветовал классное место для обеда.
О
Ольга
4 ноя 2025
Наш гид Илья настоящий энтузиаст своего города! Спасибо!
Яна
31 окт 2025
Замечательный гид Павел очень увлек нас историей и современностью Торжка. Емко, живо, интересно и с юмором! Отдельное спасибо за рекомендацию локальных, а не туристических мест, где мы с удовольствием гуляли и вкусно ели.
М
Мария
20 окт 2025
19 октября 2025г были в г. Торжке. Брали индивидуальную экскурсию. После увлекательной экскурсии по старинному городу Торжку, хочется выразить особую признательность нашему гиду - Павлу.
Благодаря его профессиональному подходу, знанием истории родного края и удивительной способностью передать атмосферу старины. Спасибо за юмор и лёгкость в общении.
Вернёмся в ваш город обаятельно!
Алексей
7 окт 2025
Экскурсию для нас провел коллега Ильи Павел. Павел - замечательный рассказчик, с юмором, прекрасно и не поверхностно подает информацию, отвечает на вопросы, показывает знаковые фото изменившихся мест. От экскурсии осталось светлое, позитивное послевкусие - моя память солнечно улыбается. Торжок прекрасен, и в том, как мы его увидели, конечно, большая заслуга Павла. Сердечное спасибо!
Е
Екатерина
7 окт 2025
Хорошая экскурсия. Было интересно. Ребенку понравилось.
Ю
Юлия
5 окт 2025
Спасибо большое за чудесную прогулку. Павел отличный рассказчик)) Торжок понравился, маленький уютный город. Многие объекты на реставрации, хочется вернуться, когда все будет восстановлено
И
Ирина
11 сен 2025
Торжок предстал перед нами самобытным и теплым городом, в котором чувствуется историческая основательность.
Экскурсовод Павел с неподдельными эмоциями и любовью рассказывал о родном городе.
Экскурсия понравилась еще и потому, что не была
Nataliya
8 сен 2025
В целом экскурсия понравилась, Илья интересный рассказчик, был с помощницей, чтобы нашей большой компании было удобнее рассматривать исторические фотографии.
А
Александр
24 авг 2025
Все отлично. Рекомендуем
М
Михаил
22 авг 2025
Интересно
М
Марина
17 авг 2025
Отличная экскурсия! Давно хотела остановиться в Торжке и узнать историю этого города именно от местных жителей. Экскурсии нам провёл Павел, рассказал и историю города, и про жизнь города глазами местного жителя. Время пролетело незаметно. А в конце еще и чаю подарил, который ребята сами сбирали, было очень приятно
А
Анастасия
16 авг 2025
Нас водил гид по имени Павел. Он был очень дружелюбен, рассказал интересно и познавательно для взрослых и для сына 11-ти лет. Видно, что Павел искренне любит Торжок. Из-за одного только его энтузиазма стоит послушать этот рассказ о славных и грустных событиях в истории города.
Дарья
12 авг 2025
Илья отличный гид! Интересно, познавательно, живо!
