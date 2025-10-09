У Усачева Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!

Екатерина Благодарю Павла за экскурсию! Очень увлеченно, интересно, с шутками.

История города не скучно, многое запомнилось, интересные факты из прошлого в параллели с настоящим.

Нам очень понравилось!

Павел посоветовал классное место для обеда.

О Ольга Наш гид Илья настоящий энтузиаст своего города! Спасибо!

Яна Замечательный гид Павел очень увлек нас историей и современностью Торжка. Емко, живо, интересно и с юмором! Отдельное спасибо за рекомендацию локальных, а не туристических мест, где мы с удовольствием гуляли и вкусно ели.

М Мария 19 октября 2025г были в г. Торжке. Брали индивидуальную экскурсию. После увлекательной экскурсии по старинному городу Торжку, хочется выразить особую признательность нашему гиду - Павлу.

Благодаря его профессиональному подходу, знанием истории родного края и удивительной способностью передать атмосферу старины. Спасибо за юмор и лёгкость в общении.

Вернёмся в ваш город обаятельно!

Алексей Экскурсию для нас провел коллега Ильи Павел. Павел - замечательный рассказчик, с юмором, прекрасно и не поверхностно подает информацию, отвечает на вопросы, показывает знаковые фото изменившихся мест. От экскурсии осталось светлое, позитивное послевкусие - моя память солнечно улыбается. Торжок прекрасен, и в том, как мы его увидели, конечно, большая заслуга Павла. Сердечное спасибо!

Е Екатерина Хорошая экскурсия. Было интересно. Ребенку понравилось.

Ю Юлия Спасибо большое за чудесную прогулку. Павел отличный рассказчик)) Торжок понравился, маленький уютный город. Многие объекты на реставрации, хочется вернуться, когда все будет восстановлено

И Ирина

Экскурсовод Павел с неподдельными эмоциями и любовью рассказывал о родном городе.

Экскурсовод Павел с неподдельными эмоциями и любовью рассказывал о родном городе.

Экскурсия понравилась еще и потому, что не была скучной. Перечисление исторических дат и событий сопровождалось рассказами о частной жизни людей, прославивших Торжок, красивыми местными легендами. На вопросы, которые у нас возникали по ходу экскурсии, мы также получали подробные ответы, даже если вопрос не касался запланированной экскурсионной программы.

Рекомендую! Торжок предстал перед нами самобытным и теплым городом, в котором чувствуется историческая основательность.

что сохранилось или отреставрировано в городе, а не тому, что находится в крайне плачевном состоянии. Но это исключительно мнение нашей компании. Так как мы были в городе проездом и были ограничены во времени, то хотели увидеть основные достопримечательности, на наш взгляд, разумнее было бы сократить по времени часть экскурсии в районе заброшенного Путевого дворца и больше выделить на остальные объекты города.

Отдельное спасибо Илье за рекомендацию по кафе с Пожарскими котлетами, всем очень понравилось место! Шикарный вид на город, вкусная еда! В целом экскурсия понравилась, Илья интересный рассказчик, был с помощницей, чтобы нашей большой компании было удобнее рассматривать исторические фотографии. Единственное пожелание, за что снимаю одну звезду- уделить больше времени тому,

А Александр Все отлично. Рекомендуем

М Михаил Интересно

М Марина Отличная экскурсия! Давно хотела остановиться в Торжке и узнать историю этого города именно от местных жителей. Экскурсии нам провёл Павел, рассказал и историю города, и про жизнь города глазами местного жителя. Время пролетело незаметно. А в конце еще и чаю подарил, который ребята сами сбирали, было очень приятно

А Анастасия Нас водил гид по имени Павел. Он был очень дружелюбен, рассказал интересно и познавательно для взрослых и для сына 11-ти лет. Видно, что Павел искренне любит Торжок. Из-за одного только его энтузиазма стоит послушать этот рассказ о славных и грустных событиях в истории города.