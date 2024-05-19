Погружение в прошлое Торжка через истории его жителей, названия улиц и археологические материалы.Узнайте о творениях русского да Винчи, торжокском купечестве и одном из древнейших монастырей России.Прогулка по старинным улочкам и

посещение родины пожарских котлет оставят тёплые воспоминания о Торжке. Экскурсия охватывает важные исторические события, археологические находки и насыщенную торговую жизнь города. Уникальные истории о местночтимых святых и православии на тверской земле. В программе: старинные набережные, главная улица, бывшая торговая площадь, гостиница Пожарских, Борисоглебский монастырь, творения архитектора Н.А. Львова, места археологических раскопок, многочисленные церкви и место, где располагался новоторжский кремль. Подходит для путешественников и местных жителей, желающих узнать больше о своём городе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я расскажу о возникновении и развитии города, о поворотных событиях, круто изменивших его жизнь, и ценных археологических находках, которые раскрыли удивительные факты о древнем Торжке. Мы поговорим о насыщенной торговой жизни и быте местных купцов. Кроме того, вы услышите необычные истории, связанные с местночтимыми святыми. И познакомитесь с историей православия на тверской земле.

В нашей программе:

старинные набережные, лежащие вдоль главного пути «из варяг в греки»

главная улица, по которой проходила «государева дорога» между Москвой и Петербургом

бывшая торговая площадь, игравшая важную роль в жизни города

гостиница Пожарских и родина пожарских котлет

Борисоглебский мужской монастырь с тысячелетней историей

творения русского Леонардо да Винчи — архитектора Н. А. Львова

места археологических раскопок

многочисленные церкви (внешний осмотр)

место, где располагался новоторжский кремль — резиденция наместника новгородских князей

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, приехавшим в город впервые, а также местным жителям, которые хотят побольше узнать о своём городе — для них я подробнее расскажу об истории знакомых улиц и отдельных зданий.

Организационные детали