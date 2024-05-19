Погружение в прошлое Торжка через истории его жителей, названия улиц и археологические материалы.
Узнайте о творениях русского да Винчи, торжокском купечестве и одном из древнейших монастырей России.
Прогулка по старинным улочкам и
Узнайте о творениях русского да Винчи, торжокском купечестве и одном из древнейших монастырей России.
Прогулка по старинным улочкам и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю Торжка
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🍽 Дегустация пожарских котлет
- 🕍 Посещение древних монастырей
- 🔍 Интересные археологические находки
- 🚶 Прогулка по старинным улицам
Что можно увидеть
- Старинные набережные
- Главная улица
- Бывшая торговая площадь
- Гостиница Пожарских
- Борисоглебский мужской монастырь
- Творения Н.А. Львова
- Места археологических раскопок
- Многочисленные церкви
- Место новоторжского кремля
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я расскажу о возникновении и развитии города, о поворотных событиях, круто изменивших его жизнь, и ценных археологических находках, которые раскрыли удивительные факты о древнем Торжке. Мы поговорим о насыщенной торговой жизни и быте местных купцов. Кроме того, вы услышите необычные истории, связанные с местночтимыми святыми. И познакомитесь с историей православия на тверской земле.
В нашей программе:
- старинные набережные, лежащие вдоль главного пути «из варяг в греки»
- главная улица, по которой проходила «государева дорога» между Москвой и Петербургом
- бывшая торговая площадь, игравшая важную роль в жизни города
- гостиница Пожарских и родина пожарских котлет
- Борисоглебский мужской монастырь с тысячелетней историей
- творения русского Леонардо да Винчи — архитектора Н. А. Львова
- места археологических раскопок
- многочисленные церкви (внешний осмотр)
- место, где располагался новоторжский кремль — резиденция наместника новгородских князей
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, приехавшим в город впервые, а также местным жителям, которые хотят побольше узнать о своём городе — для них я подробнее расскажу об истории знакомых улиц и отдельных зданий.
Организационные детали
- Выбирайте удобную одежду и обувь для прогулки
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу у входа в сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Торжке
Провела экскурсии для 37 туристов
Я родилась и всю жизнь прожила в Торжке. По образованию учитель. Работала в школе и в музее, много знаю об истории города и умею об этом увлекательно рассказать. Очень люблю свой город и искренне хочу, чтобы гостям он тоже понравился.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
19 мая 2024
"С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще
Галина
15 мая 2024
Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!
Алексей
7 мая 2024
Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.
А
Алексей
2 мая 2024
Прекрасная экскурсия, подходит для знакомства с Торжком. Масса интересных фактов и исторических событий. Идти недалеко, можно прогуляться с детьми, устать не успеют.
О
Ольга
28 апр 2024
С удовольствием провела время в компании замечательного гида Галины в г. Торжок! Галина легко увлекла интереснейшим рассказом об истории города! Благодарю за прекрасное путешествие!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Торжка
Похожие экскурсии из Торжка
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади 9 января
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 400₽ за всё до 10 чел.