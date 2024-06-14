Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Торжку, самому сохранившемуся старинному городу России. Посетим Новоторжский Борисоглебский монастырь, украшающий левый берег реки Тверцы, основанный в 1038 году и с тех пор не подвергавшийся масштабной реставрации.

В 13:00 вас ждёт вкуснейший и сытный обед с театрализованной программой: хлебом-солью да квасом встретит нас гостеприимная хозяйка, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет рецепт их приготовления, хранившийся в тайне почти 200 лет. Вы понаблюдаете за всем технологическим процессом приготовления.

Затем доедем до села Никольское, где побываем в родовой усадьбе архитектора Н. А. Львова, которого называли «русским Леонардо». Прогуляемся по дубовой роще, послушаем пение птиц и насладимся умиротворением. Познакомимся и с самим селом, а также посетим храм-усыпальницу, погреба-пирамиды и музей.

К 18:00 вернёмся в Торжок и посетим Музей золотного шитья. Новоторжская золотная вышивка — уникальный народный художественный промысел. Вы узнаете о его многовековой истории, а во время показательного мастер-класса экскурсовод раскроет секреты вышивки на пяльцах.

После, в 20:00, в Музейном комплексе «Гостиницы Пожарских» начнётся концерт, открывающий серию музыкальных представлений. По окончании вы поужинаете в ресторане вместе c командой музыкантов. 23:00 — возвращение в отель.