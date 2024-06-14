Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке

Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка с авторским туром. Вас ждут концерты, музеи и знаменитые пожарские котлеты
Виолончелист Борис Андрианов, заслуженный артист России, создал уникальный проект, где известные музыканты выступают в небольших городах и исторических местах.

В Тверской области можно познакомиться с одним из старейших городов и насладиться
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игрой талантливых исполнителей. Усадьба архитектора Н.А. Львова и усадьба Знаменское-Раёк, построенная по его проекту, станут главными местами посещения. В музеях откроются секреты новоторжской золотной вышивки и памятники деревянного зодчества.

Театрализованная программа с обедом, где можно попробовать знаменитые пожарские котлеты и увидеть процесс их приготовления, станет ярким завершением дня. Проживание в гостинице "Атмосфера" с возможностью размещения в гостинице "Староямская" за доплату.

Питание включает завтраки, обеды и ужины, в том числе ужин с командой музыкантов в ресторане с бокалом вина. Участие возможно с детьми от 12 лет

Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В гостинице «Атмосфера», размещение 2-местное. За доплату 600 руб. возможно размещение в гостинице «Староямская», а также одноместное проживание. *Фото отеля взяты с сайта торжок-атмосфера. рф.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды и ужины, в том числе ужин с командой музыкантов в ресторане с бокалом вина.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Новоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантами

Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Торжку, самому сохранившемуся старинному городу России. Посетим Новоторжский Борисоглебский монастырь, украшающий левый берег реки Тверцы, основанный в 1038 году и с тех пор не подвергавшийся масштабной реставрации.

В 13:00 вас ждёт вкуснейший и сытный обед с театрализованной программой: хлебом-солью да квасом встретит нас гостеприимная хозяйка, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет рецепт их приготовления, хранившийся в тайне почти 200 лет. Вы понаблюдаете за всем технологическим процессом приготовления.

Затем доедем до села Никольское, где побываем в родовой усадьбе архитектора Н. А. Львова, которого называли «русским Леонардо». Прогуляемся по дубовой роще, послушаем пение птиц и насладимся умиротворением. Познакомимся и с самим селом, а также посетим храм-усыпальницу, погреба-пирамиды и музей.

К 18:00 вернёмся в Торжок и посетим Музей золотного шитья. Новоторжская золотная вышивка — уникальный народный художественный промысел. Вы узнаете о его многовековой истории, а во время показательного мастер-класса экскурсовод раскроет секреты вышивки на пяльцах.

После, в 20:00, в Музейном комплексе «Гостиницы Пожарских» начнётся концерт, открывающий серию музыкальных представлений. По окончании вы поужинаете в ресторане вместе c командой музыкантов. 23:00 — возвращение в отель.

Новоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантамиНовоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантамиНовоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантамиНовоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантамиНовоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантамиНовоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантамиНовоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантами
2 день

Архитектурно-этнографический музей «Василёво», концерт в селе Завидово

Сегодня в 10:00 отправляемся в Архитектурно-этнографический музей «Василёво», расположенный на территории бывшей усадьбы Львовых. Вы познакомитесь с культурой «дворянских гнёзд», бытом русской деревни 18-19 веков и посмотрите на памятники деревянного зодчества, привезённые сюда со всех уголков Тверской области. Узнаете, какие фильмы снимались в местных декорациях. Прогуляемся по территории музея-заповедника, изрезанной речушками, валунными и деревянными мостами.

После обеда доедем до села Завидово, где пройдёт второй концерт в рамках музыкального фестиваля. К 19:30 вернёмся в Торжок и поужинаем в ресторане. Вменю — вкусные закуски и вино.

Архитектурно-этнографический музей «Василёво», концерт в селе ЗавидовоАрхитектурно-этнографический музей «Василёво», концерт в селе ЗавидовоАрхитектурно-этнографический музей «Василёво», концерт в селе ЗавидовоАрхитектурно-этнографический музей «Василёво», концерт в селе Завидово
3 день

Экскурсия и концертная программа в усадьбе Знаменское-Раёк, возвращение в Торжок

После завтрака доедем до посёлка Раёк, где в 10:00 вас ждёт экскурсия по усадьбе Знаменское-Раёк — одному из главных проектов архитектора Николая Львова, который создал здесь маленькую Италию. Усадьба-дворец была рассчитана на великосветские приёмы, и, по преданию её неофициально посещала сама Екатерина Великая.

В 12:00 в бальном зале Главного дома усадьбы начнётся концертная программа. Насладившись музыкой, дополним приятные впечатления чаепитием в яблоневом саду. А в 14:30 поедем обратно в Торжок, куда прибудем к 16:30.

Экскурсия и концертная программа в усадьбе Знаменское-Раёк, возвращение в ТоржокЭкскурсия и концертная программа в усадьбе Знаменское-Раёк, возвращение в ТоржокЭкскурсия и концертная программа в усадьбе Знаменское-Раёк, возвращение в ТоржокЭкскурсия и концертная программа в усадьбе Знаменское-Раёк, возвращение в Торжок

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С проживанием в «атмосфере»80 300 ₽
С проживанием в «староямской»80 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-экскурсовода на протяжении всего путешествия
  • Транспортное обслуживание - автобус туристического класса
  • Посещение всех концертов с лучшими местами
  • Проживание в гостинице «Атмосфера»
  • Питание по программе
  • Экскурсии и музеи по программе
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Трансфер до Торжка
  • Напитки, не входящие в стоимость
  • Экскурсии и музеи вне программы
  • Проживание в гостинице «Староямская» - 600 руб
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торжок, холл вашей гостиницы, 10:00-11:00
Завершение: Торжок, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Торжка

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