В Тверской области можно познакомиться с одним из старейших городов и насладиться
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостинице «Атмосфера», размещение 2-местное. За доплату 600 руб. возможно размещение в гостинице «Староямская», а также одноместное проживание. *Фото отеля взяты с сайта торжок-атмосфера. рф.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды и ужины, в том числе ужин с командой музыкантов в ресторане с бокалом вина.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Новоторжский Борисоглебский монастырь, театрализованный обед, Никольское, Музей золотного шитья, концерт и ужин с музыкантами
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Торжку, самому сохранившемуся старинному городу России. Посетим Новоторжский Борисоглебский монастырь, украшающий левый берег реки Тверцы, основанный в 1038 году и с тех пор не подвергавшийся масштабной реставрации.
В 13:00 вас ждёт вкуснейший и сытный обед с театрализованной программой: хлебом-солью да квасом встретит нас гостеприимная хозяйка, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет рецепт их приготовления, хранившийся в тайне почти 200 лет. Вы понаблюдаете за всем технологическим процессом приготовления.
Затем доедем до села Никольское, где побываем в родовой усадьбе архитектора Н. А. Львова, которого называли «русским Леонардо». Прогуляемся по дубовой роще, послушаем пение птиц и насладимся умиротворением. Познакомимся и с самим селом, а также посетим храм-усыпальницу, погреба-пирамиды и музей.
К 18:00 вернёмся в Торжок и посетим Музей золотного шитья. Новоторжская золотная вышивка — уникальный народный художественный промысел. Вы узнаете о его многовековой истории, а во время показательного мастер-класса экскурсовод раскроет секреты вышивки на пяльцах.
После, в 20:00, в Музейном комплексе «Гостиницы Пожарских» начнётся концерт, открывающий серию музыкальных представлений. По окончании вы поужинаете в ресторане вместе c командой музыкантов. 23:00 — возвращение в отель.
Архитектурно-этнографический музей «Василёво», концерт в селе Завидово
Сегодня в 10:00 отправляемся в Архитектурно-этнографический музей «Василёво», расположенный на территории бывшей усадьбы Львовых. Вы познакомитесь с культурой «дворянских гнёзд», бытом русской деревни 18-19 веков и посмотрите на памятники деревянного зодчества, привезённые сюда со всех уголков Тверской области. Узнаете, какие фильмы снимались в местных декорациях. Прогуляемся по территории музея-заповедника, изрезанной речушками, валунными и деревянными мостами.
После обеда доедем до села Завидово, где пройдёт второй концерт в рамках музыкального фестиваля. К 19:30 вернёмся в Торжок и поужинаем в ресторане. Вменю — вкусные закуски и вино.
Экскурсия и концертная программа в усадьбе Знаменское-Раёк, возвращение в Торжок
После завтрака доедем до посёлка Раёк, где в 10:00 вас ждёт экскурсия по усадьбе Знаменское-Раёк — одному из главных проектов архитектора Николая Львова, который создал здесь маленькую Италию. Усадьба-дворец была рассчитана на великосветские приёмы, и, по преданию её неофициально посещала сама Екатерина Великая.
В 12:00 в бальном зале Главного дома усадьбы начнётся концертная программа. Насладившись музыкой, дополним приятные впечатления чаепитием в яблоневом саду. А в 14:30 поедем обратно в Торжок, куда прибудем к 16:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С проживанием в «атмосфере»
|80 300 ₽
|С проживанием в «староямской»
|80 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-экскурсовода на протяжении всего путешествия
- Транспортное обслуживание - автобус туристического класса
- Посещение всех концертов с лучшими местами
- Проживание в гостинице «Атмосфера»
- Питание по программе
- Экскурсии и музеи по программе
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Трансфер до Торжка
- Напитки, не входящие в стоимость
- Экскурсии и музеи вне программы
- Проживание в гостинице «Староямская» - 600 руб
- Одноместное размещение