3 день

Автобусная экскурсия по г. Осташкову

Завтрак.

Автобусная экскурсия по г. Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.

Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.

Обед.

Свободное время, отдых.

За доп. плату круизы по озеру Селигер, прокат лодок, бассейн + сауна и т. д.