Релакс-тур на Селигер на 4 дня

Отдохните от городской суеты и окунитесь в умиротворенную атмосферу Тверской области на озере Селигер! Селигер, с его бескрайней водной гладью, лесами, укрывающими обрывистые берега островов, пляжами под кронами сосен, мягким
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целебным климатом, ни в чем не уступает самым живописным и знаменитым озерам Европы. Отдых здесь великолепен в любое время года.

Программа тура включает в себя посещение Торжка – одного из древнейших городов Верхневолжья, экскурсию в действующий мужской монастырь Нилова пустынь, посещение Краеведческого музея, который расскажет об истории Селигерского края.

5
1 отзыв
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Обзорная экскурсия по городу Торжок

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину). Бытовые остановки. Путевая информация.

Прибытие в Торжок.

Обед по желанию (по предварительному заказу в автобусе в день поездки).

Обзорная экскурсия по городу.

Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Переезд в отель "Светлица" (берег Селигера) 130 км.

17:00 Размещение в загородном отеле «Светлица».

Свободное время. Желающие смогут прогуляться по сосновому лесу, берегу озера, посетить монастырь.

Свободное время.

Ужин.

Отправление из Санкт-Петербурга. Обзорная экскурсия по городу ТоржокОтправление из Санкт-Петербурга. Обзорная экскурсия по городу ТоржокОтправление из Санкт-Петербурга. Обзорная экскурсия по городу ТоржокОтправление из Санкт-Петербурга. Обзорная экскурсия по городу Торжок
2 день

Пешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожок

Завтрак.

Пешеходная экскурсия в действующий мужской монастырь Нилова пустынь.

Нилова пустынь располагается на острове Столбный (Столобный). История этого места связана с жизнью и подвигами монаха (отшельника) Нила, прожившего на этом островке 27 лет.

Мощи преп. Нила, а также частица мощей свт. Спиридона Тримифунтского, чудотворные иконы считаются главными ценностями обители.

Посещение храма Богоявления Господня и Крестовоздвиженского собора (любимого храма Императора Александра 1).

После экскурсии свободное время - можно подняться на колокольню, погулять по острову, отдохнуть, посетить музей Ниловой пустыни, монастырскую аптеку и т. д.

Обед.

Свободное время, отдых.

Пешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожокПешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожокПешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожокПешеходная экскурсия на древнее городище Никола-рожок
3 день

Автобусная экскурсия по г. Осташкову

Завтрак.

Автобусная экскурсия по г. Осташкову, которому уже более 600 лет. Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами. Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове - это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высокопочитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.

Экскурсия в Краеведческий музей, который рассказывает об истории Селигерского края, о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.

Обед.

Свободное время, отдых.

За доп. плату круизы по озеру Селигер, прокат лодок, бассейн + сауна и т. д.

Автобусная экскурсия по г. ОсташковуАвтобусная экскурсия по г. ОсташковуАвтобусная экскурсия по г. Осташкову
4 день

Посещение музея А.С. Пушкина. Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров. Выезд из отеля.

Переезд в Торжок.

13:00 Посещение музея А. С. Пушкина.

Экспозиция музея позволяет представить путь А. С. Пушкина по тракту из Петербурга в Москву: старинные карты дорог России, предметы дорожного быта, конская упряжь, валдайские колокольчики, изображения почтовых станций, постоялых дворов, автографы писем поэта родным и друзьям с описанием дорожных событий, пушкинские зарисовки пейзажей и дорожных сцен — помогают посетителю музея перенестись в пушкинскую эпох.

14:30 Обед в ресторане «Комильфо».

Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие около 22:00.

Посещение музея А.С. Пушкина. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Светлица» 3*.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Период действия цены

08.07 - 11.07.24

15.07 - 18.07.24

29.07 - 01.08.24

05.08 - 08.08.24

12.08 – 15.08.24

2- х местный «Комфорт»

Основное место

3084027600
Доплата за 1-местное размещение81505750

«Люкс»

Основное место

3350030400
Доплата за 1-местное размещение в люксе101707850
Доп. место в любом номере2493024930
Скидка пенсионерам – 150 руб., школьникам - 250 руб.

Дополнительные услуги:

  • закрытый бассейн и сауна;
  • Русская баня;
  • бильярд;
  • аэрохокей;
  • теннис;
  • прокат велосипедов и самокатов;
  • прогулки на катере.

Дополнительная информация об отеле:

2-х местный «Комфорт»: 1-комнатный номер 26 кв. м., комфортное размещение - 2 человека. Комната меблирована вместительным шкафом, письменным столом, широкой двуспальной кроватью и мягким диваном. В номере установлен телевизор, холодильник, чайник. В ванной комнате - душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало с дополнительной подсветкой. Вид с балкона на внутренний двор.

«Полулюкс»: Номер, 40 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+1 человека. Номера расположены на первом и втором этаже спального корпуса. Уютный номер на первом этаже с мягким диваном, телевизором, компактным холодильником для напитков. Есть лоджия. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, феном. Уютный номер на втором этаже спального корпуса с мягким диваном, телевизором, холодильником для напитков. Лоджии нет. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, душевой кабиной, раковиной, унитазом.

«Люкс»: Номер, 71 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+2 человека. На первом этаже - прихожая, уютная гостиная с мягкой мебелью, телевизором, телефоном и компактным холодильником для напитков, ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, биде и феном. В спальне на втором этаже - широкая и удобная двуспальная кровать (есть номера с двумя кроватями), телевизор, две просторные лоджии.

Варианты проживания

Загородный отель «Светлица»

3 ночи

Загородный отель «Светлица» находится в одноименной деревне Осташковского района, в Тверской области. Для размещения гостям предлагаются номера категории «Комфорт» и «Люкс» в гостинице, а также отдельно стоящие двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.

Для парковки личного транспортного средства предусмотрена стоянка. На территории установлены беседки с мангальными зонами, где желающие делают барбекю.

Огромное озеро Селигер располагает на благоприятное времяпрепровождение. В водоеме можно вдоволь накупаться, а на зеленом берегу позагорать, вдыхая чистый сосновый воздух.

В доступной близости находятся достопримечательные места, которые рекомендуется посетить, побывав в здешних краях. Мужской монастырь, Семиглавый Богоявленный собор, церкви, храмы и другие строения вызывают интерес у всех путешественников.

Ресторан «Лазурный» предлагает отведать сытные блюда русской и европейской кухни по приемлемым ценам. К услугам отдыхающих уютный бар с обширным ассортиментом напитков.

Любители размеренного отдыха с удочкой в руках ходят на рыбалку. В озере круглый год можно ловить щук, лещей, плотву, окуней и прочих пресноводных обитателей.

Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание в отеле
  • Питание в ресторане «Лазурный» при отеле - 3 завтрака с элементами шв. стола 2 обеда, 1 ужин (порционное питание)
  • Обед в кафе в г. Торжок
  • Вся экскурсионная программа с входными билетами (программа согласно сайту), кроме факультативных экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Круиз по озеру Селигер 1 час с экскурсией
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Торжка

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